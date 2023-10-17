Balık tutmak için dünyanın dört bir yanından Kocaeli'ye geldiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyerek spora teşvik etmeye devam ediyor. Büyükşehir’in öncülüğünde Kandıra Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü ile Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle 12-15 Ekim 2023 tarihlerinde 6. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması gerçekleştirildi. Kandıra Uzunkum Sahili’nde düzenlenen yarışma öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza atılarak plajda yaklaşık 315 kg ve 1634 parça atık toplandı.

BU YILKİ YARIŞMADA İLKLERE İMZA ATILDI

Amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyona bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Tunus, Fas olmak üzere 7 ülkeden 26’sı yabancı toplam 104 sporcu katılım gösterirken 8 kadın katılımcı ile ayrı bir rekora imza atıldı. Yarışmacıların Kandıra Uzunkum sahilde yarışma alanına yerleştirilmesine Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü 4x4 araçları ile destek verdi. Bu yılki yarışmada dünyada bir ilke imza atılarak yakalanan tüm balıklar ölçümü yapılıp fotoğraflandıktan sonra canlı olarak suya geri bırakıldı.

7 FARKLI TÜRDE 171 BALIK YAKALANDI

Yarışmacılar kalkan, minekop, dil balığı, kurdela, kefal, istavrit ve mırmır olmak üzere 7 farklı türde 171 balık yakaladı. Şahin Erdem ve İsmail Akdan tarafından yakalanan 40 cm büyüklüğündeki kefal yarışmanın en büyük balığı olarak kayıtlara geçti. Dolu dolu geçen yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini alırken tören sonrasında protokol ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖDÜL TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Ödül törenine Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa, Su Sporları Kulübü Başkanı Kadir Cihan Pestil, Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Engin Uztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olta balıkçıları ve vatandaşlar katıldı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

BİRİNCİ ETAP SEKTÖR BİRİNCİLERİ

A-Mecnun Akyıldız/Sevinç Akyıldız (Promek Team)

B-Muhammed Dindar/Mustafa Mert Türkmenoğlu (Osmaniye Surfcasting)

C-Ömer Gürbüz/Ramazan Özten (Hisareyn Avcılar Atıcılar Derneği)

D-Mahmut Atalay/Murat Akyıldız (Osmaniye Surfcasting)

E-Gürhan Yazıcıoğlu/İnan Ateş (ASB)

İKİNCİ ETAP SEKTÖR BİRİNCİLERİ

A-Azer Aliyev/Alim Aliyev (Bakü Balıkçılar Kulübü)

B-Gürhan Yazıcıoğlu/İnan Ateş (ASB)

C-Melih Yaman/Mehmet Şimşek (Akab-Der)

D-Şahin Erdem/İsmail Akdan (ASB)

E-Tamer Cabbar/Yaşar Akkaya (Barkaya Team)

YABANCI YARIŞMACILAR

3-Tunus/Amine Bouchhima – Rostom Zribi

2-Azerbaycan/Elbrus Essedullayev – Aydın Bayramov

1-Yunanistan-Fas/Bouazza Mbarkı – Alexandros Sapounakis

GENEL SIRALAMA

3-Nurgül Can-Kemal Can

2-Tamer Cabbar-Yaşar Akkaya (Barkaya Team)

1-Gürhan Yazıcıoğlu/İnan Ateş (ASB)

EN BÜYÜK BALIK

40 cm kefal ile Şahin Erdem/İsmail Akdan (ASB)