Bafa Gölü 261 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş, 19 memeli ve 22 sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor.

Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beşparmak Dağı'nın gölgesinde ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan göl, balıkçılığın da önemli merkezlerinden.

Ege Bölgesi'nin en büyük tatlı su göllerinden Bafa Gölü'nde, kuşlar için önemli barınma yerlerinden İkizce Ada ve Kuyulu Ada bulunuyor. Gölün kıyısında ise çok sayıda arkeolojik yerleşim alanı yer alıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, önemli bir doğa alanı konumundaki Bafa Gölü'nün aynı zamanda tabiat parkı olduğunu söyledi.

Bölgenin arkeolojik ve doğal sitlerle koruma altında olduğunu belirten Tavlı, gölün kenarındaki Heraklia Antik Kenti'nde iki yıldır kazı çalışması yürütüldüğünü ve ziyaretçilerin bu alanları gezdiğini kaydetti.