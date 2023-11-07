Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan, Hacı Bayram Veli Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Siyaset ve iş çevrelerinden pek çok önemliisim törendeydi

Hacı Bayram Veli Camisi’ndeki cenaze törenine 1 1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, eski Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç katıldı.

Babacan ailesini bu acı günlerinde DEVA Partilimilletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve teşkilat mensupları da yalnız bırakmadı.

Hilmi Babacan hakkında

1938 yılında Ankara'da doğan Hilmi Babacan 1956 yılında Ankara Ticaret Lisesi'ni, 1961 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Çok küçük yaşlardan itibaren ticaretle iç içe olan Babacan, Türkiye'de toptan tekstil ticaretinin önde gelen isimlerindendi.