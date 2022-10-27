Avrupalı öğrenciler Gaziantep'te mozaik sanatıyla tanıştı

Uysaler'in Avrupa Birliğinden alınan destekle hazırladığı "Sürdürülebilir Okullar İçin Çevresel Sürdürülebilirlik" projesinin ortakları olan üç ülkeden 30 öğrenci, öğretmenleriyle Gaziantep'e geldi.

Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki atölyeye katılan öğrenci ve öğretmenlere mozaik hakkında bilgi verildi.

Yabancı öğrenci ve öğretmenler, ilk kez karşılaştıkları mozaik sanatıyla motiflere şekil verdi.

Öğretmen Umut Uysaler, AA muhabirine, projenin ana temasının "sürdürülebilirlik" olduğunu, mozaiğin de geçmişten bugüne kültürlerin yansıtıldığı sanat olduğu için bu alanı tercih ettiklerini anlattı.

Mozaiğin sürdürülebilir sanatların içerisinde en önemlilerden biri olduğunu belirten Uysaler, şöyle konuştu:

"Gaziantep, mozaik denilince akla gelen ilk duraklardan biri, hatta belki de tek durak. Zeugma Mozaik Müzemiz var, dünyanın sayılı müzelerinden. Proje ortaklarımız da Gaziantep'in methini duymuşlardı ve projemiz kabul edildikten sonra buraya gelip, bu eserleri görmek, denemek ve bir parçası olmak istedi.

Projede temel amacımız; sürdürülebilir yaşam oluşturmak. Sürdürülebilir yaşamın toplumumuza ve geleceğimize nasıl katkı sağlayacağını öğrencilerin öğrenmeleri gerekiyor. Dünyadaki kaynakları biz yetişkinler yok ediyoruz, bitiriyoruz. Çocuklar bizim mirasımız. En azından mirasımıza sürdürülebilir bir hayat bırakmak istiyoruz. Bunun yolunun da bu tip çalışmalara katılmaktan geçtiğini düşünüyoruz."

Uysaler, atölye çalışmasıyla öğrencilerin mutlu olduğunu, çok eğlendiklerini ve harika eserler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü de sık sık yabancı konukları ağırladıklarını, mozaik atölyesinde kenti tanıtma fırsatı yakaladıklarını kaydetti.