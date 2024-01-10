AVM’lerde boşluğa her kat hizasından ağ çekme önerisi!

Atrium tipi AVM’ler gibi kolaylıkla girilebilen, çok yüksek boşlukları olan, kolayca aşılabilen korkulukları olan yerler için önlem alınması gerektiğini vurgulayan İSG Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Atrium tipi açık alanları olan AVM’lerde “Boşluğa her kat hizasından ağlar çekmek gerektiği” önerisinde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, alışveriş merkezlerinde son dönemde artan intihar vakaları nedeniyle alınması gereken önlemleri anlattı.

AVM’lerdeki intihar vakaları dünyada da artıyor

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, tüm dünyada AVM’lerde intihar vakalarının endişe verici şekilde yükseldiğini dile getirerek, “Vakaların hepsinde kurbanın atladığı alışveriş merkezi alanı, ölçeklenmesi kolay, alçak korkuluklara sahip, çok katlı, bazen 6 kat yüksekliğinde bir atriyumdu.” dedi.

İntiharların ‘Planlı mı, yoksa plansız bir anda doğal gelişen bir olay sonucu mu oldu?’ ve ‘Kişi daha önce depresif bir halde mi, değil mi?’ sorularının yanıtının çok önemli olduğunu da ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, şunları söyledi:

“Planlı intihar kesin sonuç ister. Araç; bir silah, bir zehir, bir tıbbi ilaç olabilir, temini zor, para gerektirebilir. Nehir ve boğaz üzerinden suya ve denize atlamalar alınan önlemler ile çok azaldı. Ya aşılması gereken korkuluklar yükseltildi ya da kameralar kondu. ‘Köprüde duramazsın’ gibi ek yasaklar kondu, geçişi engelleyecek barikatlar kondu. Yüksek katlı inşaat intiharlarını önlemek için de şantiye alanına girişi yasaklayan önlemler konuldu.

Gazete haberleri fikir veriyor!

AVM’lerdeki intiharlar daha önceden pek planlanmış gibi durmasa da yıllar içinde aynı yerdeki intiharların gazete haberlerinde yer alması yine de yer konusunda fikir vermedi diyemeyiz. Fakat Atrium tipi AVM’ler gibi kolaylıkla girilebilen, çok yüksek boşlukları olan, kolayca aşılabilen korkulukları olan yerler için önlem alınması gerekiyor.”

AVM’lerde alınması gereken önlemler neler olmalı?

İSG Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Atrium tipi açık alanları olan AVM’lerde “Boşluğa her kat hizasından ağlar çekmek gerektiği” önerisinde bulunarak, “Kat kenar boşluğu, genelde görüntüyü bozmamak için camdan yapılan korkulukların aşılmaması için yüksekliğini artırmak da İSG olarak uygulanabilir önlemler olarak gözüküyor.”

Ağ ve korkuluk yükseltmesi yapılana kadar ek önlemler alınmasının gerekliliğine işaret eden İSG Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Dünyada alınan önlemlere bakılınca; daha fazla güvenlik görevlisi, AVM’lerdeki intiharlar daha çok gençlerde olduğu için genç ziyaretçilere yönelik daha sıkı kısıtlamalar, banklar, kanepeler, su çeşmeleri ve insanların alışveriş dışında bir şeyler yaparak bir araya gelebileceği diğer alanlar kaldırıldı.” dedi.

AVM personeli, AVM intiharları konusunda bilgilendirilmeli…

İSG Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Biz İSG olarak; ağ, korkuluk ve bu önlemlere ek olarak, intihar için gelen kişiyi önceden tahmin etmek ve izlemek, acil müdahale yapabilmek maddesini de eklemeyi teklif ediyoruz. Yalnız gelen (ailece de gelebilir tabii ki ama az ihtimal), kılık kıyafeti, hareketleri şüphe uyandıran, kimlik göstermede zorluk çıkaran, çanta, cüzdan gibi şeyleri yanında taşımayana dikkat edilmeli. AVM güvenlik personeline AVM intiharları konusunda bilgi verilmeli, farkındalık yaratılmalı. Onlar tarafından bildirim yapılan kişiler içeride de kameralar ile izlenmelidir. Korkuluklara yakınlığı, aşağıya bakmalar acil eylem yapmayı gerektirebilir.” şeklinde sözlerini tamamladı.