Atık malzemelerden üretilen dev kuklalarla çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca hazırlanan "Çöp Atlas" isimli müzikal, çevre bilincini atık malzemelerden üretilen dev kuklalarla sahneye taşıyor.

Ekim ayında düzenlenen "Sıfır Atık Festivali" için hazırlanan, yoğun ilgi karşısında repertuvara dahil edilen müzikal şehir genelinde beğeni topladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Büyük Sahne'de ilk gösterimi 13 Kasım'da yapılan kukla müzikalini bugüne kadar yaklaşık 6 bin kişi izledi.

Çevre kirliliğinin bir çocuğun gözünden aktarıldığı müzikal, yeni yılda Büyük Sahne'nin yanı sıra Kocaeli Kongre Merkezi ile Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde de izleyicilerle buluşacak.

Dramaturjisini Sevil Koç'un yaptığı, Firuze Engin'in kaleme aldığı oyunu Rumen Kurtev yönetiyor.

Çocukların yanı sıra yetişkinlerden de ilgi gören oyunda, bir çöplükte yaşayan "Mutida" isimli çocuğun gözünden fil, köpek balığı, timsah, maymun, denizanası gibi canlıların büyük boyutta kuklalarının yardımıyla dünyanın nasıl kirletildiği anlatılıyor.