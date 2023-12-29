Astroloji tutkunlarına özel: 2024 yılı burçlara göre seyahat rehberi

Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi ENUYGUN, bu yıl da astroloji tutkunu seyahat severleri unutmadı ve Holistik Astrolog Duygu Demir ile 2024’te burçları seyahat anlamında neyin beklediğini anlatan detaylı bir rehber hazırladı.

Rehbere göre bu yıl, arkadaşlarla çıkılan seyahatler, dinamik lokasyonlar ve sadelik tercih edilecek. Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Japonya bu yılın öne çıkan ülkeleri olurken 2024 yılının seyahat açısından en şanslı burcu ise Koç burcu olacak.

Hareketli bir yaz geliyor

Mayıs sonuna kadar tüm burçların konfor, rahat ve lüksü tercih edeceğini, tatil planları yapılırken de rahatlığın ön plana çıkacağını söyleyen Holistik Astrolog Duygu Demir’e göre yılın ilk aylarında dinlenmek amaçlı sakin tatil planları popüler olacak. 26 Mayıs sonrasında ise turizm sektörünün canlandığı ve seyahatlerde dinamizmin ön planda olduğu bir döneme giriş yapılacak.

ENUYGUN’un hazırladığı rehberde Duygu Demir’in bu noktadaki yorumları şöyle: “26 Mayıs sonrası daha hızlı, dinamik, hareketli bir gökyüzü olacak. Yaz ve sonbahar dönemlerinde kısa kaçamaklar, kara yoluyla ulaşılabilecek destinasyonlara yapılacak birkaç günlük rotalar ön plana çıkacak. 23 Temmuz’dan sonra ise Ağustos boyunca turizm sektörünü güçlü bir dönem bekliyor. Özellikle Koç ve İkizler burçları bu yıl bol bol seyahat edecek.’’

Lüksün başrolde olduğu sofistike seyahatler yükseliyor

Duygu Demir, 2024 astrolojik seyahat haritasındaki trendleri ise şöyle özetliyor: “2024’te gökyüzünde yerinde duramayan Koç burcu, neşeli İkizler burcu, özgürlüklerine olan düşkünlüğüyle ön plana çıkan Kova burcunun enerjisi oldukça güçlü olacak. Bu doğrultuda da road tripler, uzun soluklu deniz tatilleri, arkadaş gruplarıyla çıkılan seyahatler popüler olacak.’’ dedi.

Bizleri bekleyen gökteki güney ay düğümüne de dikkat çeken Duygu Demir, “Gökteki Terazi enerjisi sayesinde bu yıl lüks oteller çokça tercih edilecek. Hatta yılın öne çıkan seyahat trendlerinden biri de lüks ve sadeliğin başrolde olduğu sofistike seyahatler olacak.’’ dedi.

Burçlara göre 2024 tatil önerileri

Enuygun.com’un Duygu Demir ile hazırladığı seyahat rehberinde burçlara özel rota önerileri de var. Zodyak dünyasında Yay burcunun seyahate merakıyla öne çıktığını ifade eden Demir, “Macera arayışı, yeni yerler keşfetme tutkusu ve hayata karşı sürekli bir merakla yabancı topraklara, keşfedilmemiş alanlara, yüksek spiritüel enerjilere sahip yerlere çekilen Yay burçları için yurt içinde Antalya, yurt dışında ise Rio de Janeiro’yu öneriyorum” diyor.

Koç ve İkizler burçlarının sürekli hareket halinde olmayı sevdiğini, kısa ve heyecan verici gezileri tercih ettiğini ifade eden Demir’in Koç burçları için önerisi yurt içinde Kapadokya, yurt dışında Berlin olurken İkizler burçlarına ise İstanbul ve Amsterdam’ı öneriyor.

Aileleri veya dostlarıyla birlikte, sakin ve deniz kenarında geçirilen tatillerden hoşlanan Yengeç ve Balık burçları sahillere bekleniyor. Yengeç burçlarının 2024 astrolojik seyahat takvimlerinde Ayvalık ve Santorini, Balık burçlarının haritasında Datça ve Maldivler var.

Astrolog Duygu Demir Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarının konfor ve düzeni ön planda tuttuğunu ve otel tatillerini tercih ettiklerini söylüyor. Aslan ve Terazi burçlarının lüksü sevdiğini, şık ve zarif mekanların onlar için ideal olduğunu aktaran Demir, Boğa burcunun ise lezzeti önde tuttuğunu ifade ediyor. Demir’in astrolojik öngörülerine göre 2024’te Boğa burçları Alaçatı ve Toskana’da, Akrep burçları Mardin ve Barselona’da, Aslan burçları Bodrum ve Paris’te, Kova burçlarıysa Kapadokya ve Kopenhag’da aradıkları tatili bulabilecek.

Sağlık ve wellness odaklı tatilleri, yoga kamplarını sevebilecek Başak burçlarının 2024 haritasında Safranbolu ve Kyoto, aile büyükleri ile olmaktan hoşlanan Oğlak burçlarının sevebileceği rotalar arasında ise Duygu Demir’e göre Amasya ve Zürih var.