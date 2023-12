Astrolog Michaela Astro'tan yılbaşı ritüelleri

Gelenek haline gelen yeni yıla bolluk, bereket, para, aşk ve şansla girmek için düzenlenen yaptığımız küçük ritüeller hem umutlarımızı yeşertiyor hem de umutla bakmamızla bir nebzede olsa bize mutluluk veriyor. Bazı psikologların bu ritüellerin kendimize hedef koymakta bir sebep olduğunu dile getirse de ünlü Astrolog Michaela Astro, bunu evrenden isteme yöntemi olarak yorumluyor. En yaygın ve faydalı ritüelleri ünlü astrolog Michaela Astro şöyle sıraladı.

Ön görüleriyle dikkatleri her daim üzerine çeken Michaela Astro “Baklagil taneleri özellikle de fasulyeler evin duvarlarına fırlatılır. Anadolu'da baklagil tanelerinin etrafa yayılmasının eve bereket ve bolluk getireceğine inanılır. Ekmek ile yapılan ritüellerin anlamı ülkelerin kültürlerine göre değişir. Mesela, İrlanda'da ekmek sallama ritüeli gerçekleştirilir. Ritüel duvara ekmek asarak gerçekleştirilir ve bu sayede yeni yılda yeni bir hayata başlayacağına inanılır. Ermenistan'da ise yılbaşı ekmeği pişirilir. Pişirilen yılbaşı ekmeğinin içine bugüne özel bir malzeme eklenir. Bu malzeme iyi dileklerdir! Hamura şans ve iyi dilekler ekleyerek gerçekleştirilen ritüel sayesinde, yeni yıl için dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Nar kırma ritüeli kış gün dönümünün kutlandığı 21 Aralık'ta başlar. Kutsal meyve nar, Mısır'da, Hristiyanlık'ta, Budizm'de ve İslamiyet'te yer alır. İslamiyet'e göre cennet bahçelerinde yetişen nar meyvesi, pek çok inanışta ve günümüzde doğum, çoğalma, bereket, bolluk ve sonsuz yaşamı temsil eder. Nar kırma ritüeli için evin kapı eşiğinde durulur, dilekler dilenir ve nar yere atılır. Nar taneleri ne kadar çok dağılırsa yeni yılda keseniz o kadar bereketli olacaktır. Geleneklere göre tuz, kötü enerjileri kovmak için kullanılır. Kötü enerji ve ruhları evinizden uzaklaştıracak tuz, aynı zamanda uğur da getirir. Tuz serpme ritüeli için kapınızın önüne ve omzunuzun arkasına tuz serpmeniz yeterli. Huzur dolu bir yıl için geri sayımda üzüm yeme ritüeli yapılır. İspanya'da yapılan bu ritüele göre, yeni yıl için geri sayım yapıldığı sırada 12 adet üzüm yenilmelidir. Bu sayede yeni yılda daha huzurlu bir yaşam süreceğine inanılır. 12 adet üzüm yenmesinin sebebi ise her bir üzümün bir ayı ifade etmesidir. Dikkatli olun! 12 ay için 12 üzüm yemek şart. Porto Riko'da kötü ruhları uzaklaştırmak ve iyi şansı davet etmek için düzenlenen ritüelde, pencereden bir kova su dökülür ve kötü ruhlar evden uzaklaştırılır. İyi şansı davet etmek için ise evden dışarıya şeker serpilir.” diyen ünlü astrolog her şeyin temelinde inanmak ve gönülden istemek yattığını da vurguladı.