Astrolog Gamze'den 9 Ekim-15 Ekim 2023 haftası burç yorumları

Merhabalar,

Koç ve Yükselen Koçlar: İkili ilişkilerinizde hayal kırıklığı yaşama olasılığınıza karşın olayları büyütmemeye kendinizi geri çekip ne yaşadığınıza bir bakmanızı öneririm. Arkadaşlarınız ve gruplarla olan ilişkilerinizde iletişime özen göstermenizi ve iç sesinizi dinlemenizi öneririm. Finansal olarak gelir gider dengenize dikkat etmelisiniz.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Sosyal hayatınız arkadaşlarınız arasında daha görünür olacaksınız. Süre gelen hukuksal davalarınız var ise sonuna geldiğinizi ve sürecin zorlu olduğu kadar olumlu sonuçlarını alacağınız bir dönem başlayacak. Kendi görüntünüz ile ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz. Beklediğiniz bir para gelmek de gecikmesi muhtemel. Psikolojik olarak para harcama olasılığınız var alışveriş yaparken ihtiyacınız için mi alıyorsunuz düşünmenizi tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: Kendiniz ile savaşı bırakın duygularınızı anlamak da zorluk çekiyor olabilirsiniz. Miras, banka kredisi ya da alacaklarınız ise bu hafta olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Kariyerinizde daha görünür olacaksınız emeklerinizin karşılığını almak sizi mutlu edecek. Ani gelişebilecek sağlık sorunlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: İnterneti kullanarak şimdiye kadar aldığınız eğitimlerden para kazançları yaratabilirsiniz. Bu dönemde rüya kanallarınız çok açık bence bir rüya defteri edinmek için doğru zaman. İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda derin değişimler olabilir ya da böyle bir sürece girmiş olabilirsiniz bu ayrılığı bir şifa süreci olarak değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: İlişkiniz de ortaklı işlerinizde konuşmalarınızda kendinizi ifade etmede iletişim kazası yaşamanız muhtemel, daha kısa kelimeler kullanmanızı karşınızdakini anlamaya çalışmanız sizi daha az sinirlendirecektir. Öfke patlamalarına dikkat lütfen. Sezgileriniz bu dönemde çok kuvvetli olacaktır neyi düşünürseniz onu yaşama olasılığınız yüksek pozitife kalın kendi içinizdeki gücü keşfedin. İş ve ev hayatınızı bu hafta dengede tutmanızı tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Günlük hayatınız da bir ebeveyn & bir çocuğun sorumluğunu almış ya da kendi sağlığınız ile bir sorunlar ile mücadele ediyor olabilirsiniz. Bu ara maddi kayıplarınız büyük olabilir. İlişkilerdeki iyileşme ikili ilişkilerinizdeki olumlu gelişmeler sağlık ve para sürecinizi yenilenmiş ve daha güçlü bir şekilde atlatacağınızı göstermekte. Çocuklarınız var ise bu dönem biraz zorlayıcı ama onların da kimlik oluşturduklarını unutmayalım J Size enerjisi ile besleyen insanlarla görüşün ya da hobilerinize yönelmenizi tavsiye ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi: Bu hafta özellikle evden çıkarken kapınızı kitlediğinize emin olun, paranızı düşürme, evinizden bir şey kaybolmasına dikkat edin görmediğiniz ya da dalgınlıkla atladığınız bazı durumlar para kaybınıza neden olabilir. Ayaklara dikkat edin. Bu hafta sevgili Teraziler dikkat edin. İkili ilişkilerde güzel bir dönem başlayacak güzel bir başlangıç ya da var olan bir ilişkinin daha resmileşmesi için adımlar atılabilir.

Akrep ve Yükselen Akrep: İletişim ve trafik de dikkatli olmanız gereken bir hafta. Aile ve yuva konularında sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlarla birlikte bir aktivite yapmak için uygun bir hafta. Rutinlerinizde aksamalar gecikmeler ya da son anda iptaller olabilir bu konuyu büyütmemenizi her işte bir hayır vardır diyerek bu hafta her ihtimale karşı bir B planı yapmanızı tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar: İkili ilişkileriniz ya da ortaklıklı işlerinizde büyük bir mücadele verebilirsiniz. Kim haklı yerine başka bir bakış acısı ile konuşmanız sizin yararınıza olacaktır. Para konularına risk almak için uygun değil, ayrıca bu hafta içinde zorunlu olmadıkça estetik gibi operasyonlardan uzak kalmanızı tavsiye ederim. Eğer bir kitap yazıyorsanız ya da eğitim veriyorsanız bu hafta kendinizdeki değişimlere ve kendinizdeki yaratıcı gücü keşfetmeniz güzel bir sayfa açacak size akışta kalmanızı tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Bu hafta sizi zorlayacak gibi lütfen sağlık kontrollerinizi yaptırın mümkün olduğu kadar sakin kalın hobileriniz ve aile ve yuva konularınız ile ilgilenmek size iyi gelecektir. Gruplarda olmak size iyi geliyor. Kısa seyahatlere çıkmak kardeşlerinizden gelecek güzel haberler sizi mutlu edecek. Bu hafta hayal gücünüzü kullanıp kısa yazılar yazmaya ne dersiniz? Size iyi gelecek ve rutinlerinizin sizi yormasına izin vermemenizi kendinizi dinlemenizi tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Bilinç altı korkularınızın arttığı kendinizi ifade etmede zorlanacağınız bir hafta. İş ve ev hayatınız ile ilgili kendinizi dengeye getirmeden ani kararlar almayın. Parasal konularda borç verirseniz uzun bir süre alamayacağınızı düşünerek vermenizi tavsiye ederim. Eksik evraklar ya da iletişim kazaları yaşamanız muhtemel. Sağlığınızda kemikler, dişler ve cildiniz ile ilgili konularda doktora gitmek zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir eğitim ya da bir kursa başlamak size iyi gelecektir eğer hiçbiri olmuyor ise kitaplığınızda okumanız için doğru zamanı bekleyen bir kitap sizi bekliyor olabilir J keşfe çıkmanızı tavsiye ederim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Görünürlüğünüzün artacağı bir hafta sizi bekliyor. Parasal konularda fevri para harcamamızı öneririm Ani gelişecek bir seyahat ve geciken bir haberin gelmesi olası. Size dost görünen gizli düşmanlara dikkat edin bu konuda konuşmalar duyabilirsiniz. Hislerinize güvendiğiniz bir dönem. Sosyal ortamınız ve arkadaş çevreniz değişiyor bu değişimden korkmayın size daha başka yerler ve yeni bir çevre hazırlıyor zamanın akışına güvenmenizi tavsiye ederim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Sevdiklerinize sarılın sarılmak en güzel şifa enerjisidir.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze