Astrolog Gamze'den 8 Ocak - 14 Ocak 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: Günlük hayatınızda, iş hayatınız ve günlük rutin alışkanlıklarınıza dikkat etmek, sağlığınız için düzenli alışkanlıklara geçebilmeyi başarmalısınız sevgili Koçlar. Konusu iş olanlar için iş hayatında patlak veren bir konuda kendinize ve öz değerinize, maddiyatınıza sahip çıkarak tedbirli kararlar almalısınız. Yeni bir terfi veya sorumluluk alabilirsiniz. Konusu sağlık olan kişilerin ise yeni bir beslenme düzenine geçmesini tavsiye ederim. Çocuklarınızla ilgili halledilmesi gereken konularla birlikte öncelik sırası oluşturabilir. Dağılmadan her şeyi kontrol altında tutabilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Yakın çevre, komşular, kuzen veya yakın arkadaşlarınızla ilgili birtakım halledilmesi gereken konularınız olabilir. Hakkınızı kurallar çerçevesinde halletmeyi seçmelisiniz sevgili Boğalar. Jüpiter bilinç alanınızda, size kendinizle alakalı bencil olma ve dürtüsellik verebilir. Bunu kontrol etmeli, uyum gösterirken akılcı ve her türlü resmi belgeyle hareket etmelisiniz. Birçoğunuz için Yurt dışı konuları, yabancı ülkeler, buralara seyahat etmek, eğitimler veya mahkeme konuları gündeme gelebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Ev, aile, yuva, aile büyükleri ile konuları ön planda aile ile ilgili alınacak ani bir durum ortaya çıkabilir çok kolay bir akış var alınacak her türlü konu hakkında ani karar vermeden önce daha planlı ve sakin adım atmanızı tavsiye ederim. Miras, nafaka, para yönetimi ile ilgili her türlü konuda resmi işleriniz olabilir. İş hayatınızda kendinizi baskı altında hissetseniz de kriz yönetimi yaparken kendinizi güvene alarak, akılcı bir şekilde durumları çözmeye çalışmalısınız.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Bu hafta korkularınızla hareket edebilir, psikolojik olarak uyum ve dengeli davranmak konusunda zorlanabilirsiniz. Günlük hayatınızda yapılacak işler içerisinde kaybolabilirsiniz. Gruplar veya akrabalarınızla ilgili işlerde üst üste gelebilir. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu yeni bir iş teklifi, bir ortaklık bile olabilir. İdeallerinizi inşa ediyorsunuz, sabırlı olmalı ve gerekeni yapmalısınız. İlişkilerinizdeki manipülasyona kapılamazsınız. Ancak akılcı davranarak hayallerinize sahip çıkabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Aslanları rahatlık ve yaşam alanında birtakım konular bekliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen, var olan ilişkisini ileri seviye taşımak isteyenler olabilir. Evlilik teklifleri, çocuk sahibi olmakla ilgili konularınız için harekete geçebilir, plan yapabilirsiniz. Tabi var olan ilişkisini tekrar gözden geçiren kişiler de olabilir. Günlük hayatınız değişiyor. Statünüz de değişimler söz konusu. Ciddi adımlar atılıyor.

Başak ve Yükselen Başaklar: İş hayatınızda aldığınız baskı ve sorumlulukla artık dengenizi şaşırabilirsiniz. Fakat bu kadar dayandınız! Bu hafta yaşayacağınız baskı ile düşüncelerinizi kontrol etmekte zorlansanız da çocuklarınızı düşünmelisiniz, kendinizi güvene almadan her şeyi kesip atmayı düşünemezsiniz. Gerekeni saygı çerçevesinde konusun, işinizi yapın. Sorumluluğunuzu bildiğiniz sürece ve kendi alanınızı koruduğunuz sürece her şey yolunda merak etmeyin. Daha da güçleniyorsunuz. Diğer taraftan sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın.

Terazi ve Yükselen Terazi: Aile, yuva ve statünüzle ilgili konularında değişen ve dönüşen bir durumdasınız var. Bir ilişki içerisindeyseniz tat alamadığınız zamanlar olabilir. Eğer sağlam bir ilişki ise daha sağlam bir yapıya dönüşecek, eğer değilse kendi alanınızı korumak isteyeceksiniz. Aniden evlenebilir, aniden boşanabilirsiniz. Bu kararı almak için bir duruşla hareket etmeniz gerekiyor. Maddi manevi yaşadığınız krizleri akılcı bir şekilde yönetebilirsiniz. Yeteneklerinizi ortaya çıkarın ve yeni başlangıçlar yapın.

Akrep ve Yükselen Akrep: Yakın çevreniz, aldığınız eğitimler, düşüncelerinizin dönüştüğü daha sağlam bir yapılanmanın geldiği zamanlardasınız. Aile ve yuva, yaşam alanınızda baskı ve sorunlar olsa da kendi sınırlarınız içinde kimlik inşa ediyorsunuz. Kadersel etkilerle bir ilişki, bir ortaklık, var olan ilişinizi sorgulamanız, inşa etmeyi düşündüğünüz eski konuların açılması mümkün. Alanınızı koruyun, saygı ve çizgiyi dengede tutun. Kadersel etkiler ilişkilerinizi sizin için yapılandırsın ve sizdeki travmaları bırakın temizlesin ve bitirsin. Gitmesi gereken gidecek, yeni kapılar açılacak.

Yay ve Yükselen Yaylar: Para ve maddi kaynaklarınızda bir dönüşüm var. Bunun için yakın çevrenizde yeni sorumluluklar, ilişkiler veya bir ortaklık için plan yapmak, yeni kazanç kapıları kendinize açmak üzerine yapılanma içerisinde olabilirsiniz. İş ve günlük hayatınız iniş çıkışlı olsa da yeni fırsatlar gelebilir. Sağlam adımlar atabilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Oğlaklar uzun süredir bir yapılanma içerisindesiniz. Şu an ki enerjiye o kadar alışıksınız ki, sizi hiçbir şeyin yıkmasına izin vermeyecek bir dış kabuk geliştirdiniz bile. Maddi kaynaklı sorunlar yaşasanız da önce yaşam alanınızda yolunda gitmeyen konuları halletmelisiniz. Konuşulması gereken şeyler olabilir. Kafanız çok dağınık, hak ve adaletli olmak adına dengeye gelmelisiniz. Varsa çocuklar için birlikte olmak veya ilişkiyi tekrar yapılandırmak adına yanlış kararlar almamak adına dikkat etmelisiniz. Kendinizi gösterirken sessizliğinizi koruyabilirsiniz. Yoksa ne söylediğinizi bilemeden yanlış şeyler söyleyebilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar: İş ve çalışma alanınızda, günlük hayat içerisinde korkularınızı şifalandırmak, yeteneklerinizi ortaya çıkaracak ve kazanca dönüştürecek fikirleriniz var. Bunlara sahip çıkmalı, etrafınızda gelişen konulara çok kulak asmadan kendinizi yapılandırmak üzerine disiplinli olmalısınız. Olayları kötü tarafından değerlendirmek sizin rahatınızı kaçıracaktır. Sosyal ortamlarda veya arkadaşlarınız içerisinde hakkınızı savunmak zorunda kalacağınız durumlar olabilir. Deneyimli ve tecrübeli olarak strateji kurmalı, akılcı bir şekilde organize olmalısınız. Evden çalışma fırsatları gelebilir. Evde çok fazla yapılacak iş ya da konuşulacak konular olabilir. İki farklı yerde yaşam alanı kurabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar: Genel anlamda Satürn ve Oğlak etkileri en çok size yaramış olmalı, dağıldığınız, odaklanamadığınız konularda bir disiplin ve tutarlı olabilme, bir düzen getirmiştir. İkilemde kaldığınız düşüncelerinizde karar alabilirsiniz. İlişkilerinizde uyumla bir şeyleri yönetmeniz gerebilir. Artık bırakıp kaçmak değil, gerekli sorumluluğu almak vakti. Ya da çok fazla kendinizi feda ettiğiniz konularınızı dengeye getirme ve kendi özgürlük alanına sahip çıkma ve maddi kaynaklarını inşa etme, özdeğer ve kaynakları koruma zamanı.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze