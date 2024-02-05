Astrolog Gamze'den 5 Şubat 2024 - 11 Şubat 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

İnsanların size nasıl davrandıkları, karmalarıdır; Nasıl tepki vereceğin size aittir. - Wayne Dyer

Şimdi gelelim Dolunayın burçlara göre etkilerine;

Koç ve Yükselen Koçlar: İş hayatınız ile ilgili sizi zorlayabilecek konular bu hafta da devam edecek gibi duruyor, aslına bakarsanız bir süre daha bu konular sizi zorlayabilir.

Arkadaş çevremiz ile ilgili olumlu bir haftadasınız. Geçmişteki arkadaşlarınız ile yolunuz tekrar kesişebilir, hoş sohbetlere dalabilirsiniz. Düşüncelerinizde bencillik olmadan etrafınızdakileri de düşünüp daha yaratıcı çözümler ürettiğiniz bir haftadasınız.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Bu hafta iş hayatınızda geçmişten gelen güçlü yanlarınızı ön plana çıkartabileceğiniz, yaratıcılığınız ile birlikte ışığınızın parlayacağız bir hafta yaşayacaksınız.

Hafta başında daha fazla kişi ile sosyalleşme isteği duyabilirsiniz. Özellikle dargınları barıştırmak ve kişiler arası dengeyi bulmak gibi bir görev yüklenebilirsiniz

İkizler ve Yükselen İkizler: Kalbinizde aşk, aklınızda çekip gitmek var. Eğer yurtdışı ile ilgili hayalleriniz ve planlarınız varsa bu hafta olumlu adımlar atabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilecek yeni hobiler edinmek, istediğiniz bir konuda eğitim almak için de harekete geçebilirsiniz.

Sağlığınız ile ilgili şanslı bir dönemdesiniz. Kendinizi sağlıklı ve aktif hissediyor olabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Bu hafta aşk konularında bir hareketlenme ve şans olabilir. Geçen hafta yaşanan Ay Tutulması ve Dolunay’ın ardından hayata ve aşka bakış açınızda da değişiklikler oluşmuş olabilir ve yeni dönemin şansını da yakalayabilirsiniz.

Miras konuları, vergi, prim gibi para konularında düşünceli olabilirsiniz. Aslında bu konulardaki şansınız devam ediyor. Fakat sürekli hatırlattığımız gibi, gökyüzü iki yönlü çalışır, çok para gelecek derken, harcamalarınız da bir anda artabilir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Karşıt Güneş'in desteklemesiyle değişen şartlar, size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta size gelen cazip teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Büyüklerin katkılarıyla küs olan aile bireyleri barışabilir. Bu hafta başında aşk ile ilgili konular sizi biraz zorlayabilir fakat bu hafta enerjinizi tam olarak da bu konudan alıyorsunuz. Hafta sonuna doğru duygularınız yoğunlaşıyor.

Başak ve Yükselen Başaklar: Bu hafta da aileniz, yuvanız, çocuklarınız veya aşk sizi yoran konular içerisinde olabilir. Akışta kalmak ve yaptığınız yanlışları görmek adına iyi bir zaman. Sevgili Başak'lar en sevdiğiniz şey, her şeyi kontrol altına almak biliyoruz, hayatın akışını da kontrol etmeye çalıştığınız fakat başaramadığınız bu dönemde gerilmek yerine, akışına bırakmanızı tavsiye ederiz.

İkili İlişkileriniz, evliliğiniz veya ortaklıklarınız ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Yakın arkadaş çevrenizde ne söyleseniz yanlış anlaşılacak bir haftadasınız. Aman dikkat diyoruz; iletişim kazaları yaşayıp sonra da üzülebileceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Hafta sonuna doğru aşk hayatınız ile ilgili çok güzel gelişmeler ve sürprizler yaşayabilirsiniz. Para konularında şans hala yanınızda, bütçenizin nasıl bu kadar bereketlendiğine şaşırabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Bu hafta özellikle para konularında zorluklar yaşayabilirsiniz. Bir süre de bu konudaki dersleriniz devam edecek gibi duruyor. Özellikle hafta başında arkadaş sohbetlerine katılıp eğlenmek en önemli gündeminiz olabilir. Eğer kardeşleriniz varsa, bu hafta onlarla dolu geçebilir. Mesleki başarınızın katlanması, sizin duygularınıza bağlı olarak değişecektir. Bazıları, patronların gözüne girecek ve beğendikleri alanlara geçiş yapacaklar. Zamanı doğru kullandığınız zaman her şey rayına istediğiniz gibi oturacaktır.

Yay ve Yükselen Yaylar: Arkadaşlarınız ve yakın çevrenizle ilgili haberler alabilir, harekete geçmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Bu hafta özellikle para konularında ciddi bir mesainiz olabilir. Geçmişten gelen tartışmalar, miras, prim gibi konular tekrar gündem olabilir.

Mars bu hafta da sizin burcunuzda ilerleyecek bu da size daha fazla enerji verecektir. Her zamankinden daha fazla bavulunuzu alıp gitmek isteyebileceğiniz bir hafta olacak.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Bilinçaltınızdaki korkularınız yüzünden bazı zorluklar hissedebilirsiniz. Hafta sonuna doğru duygularınızın da burada yoğunlaşması ile birlikte çözüme daha da yaklaşabilirsiniz. Tüm derslere rağmen arkadaşlarınızla beraber planlar yapmak ve hoş sohbetlere katılmanız size olumlu enerji verecektir. İş hayatınız ile ilgili şans yanınızda, olumlu gelişmeler olabilir.

Kova ve Yükselen Kovalar: Geçmişten gelen bazı konular gündeminizde bu aralar. Bilinçaltınızdaki endişelerinizin bile bu konulardan kaynaklanıyor geçmiş ile bağ kesmek için güzel bir dönem. İkili ilişkilerde mutluluğu arayan siz Sevgili Kova'lar bu aralar fazla mı gururunuzla yaklaşıyorsunuz acaba olaylara? Kaderin kurgusu ne olursa olsun, tam da sizden beklendiği gibi daha arkadaşça ve gururu bir kenara bırakarak yaklaşmak sizi mutlu edecektir.

Balık ve Yükselen Balıklar: İş hayatınız ile ilgili huzursuzluklarınız oluşabilir. Hayata dair endişeleriniz yükselebilir ve artık ne istediğinizden emin olamadığınız bir hafta yaşayabilirsiniz. Son derece yaratıcı çözümler ile tüm konuları ele alarak çözümler üretmeyi deneyebilirsiniz.

Özellikle miras ve aile desteği gibi konularda şanslı olduğunuz bir haftadasınız.

Herşeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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