Astrolog Gamze'den 5 Ağustos 2024 - 11 Ağustos 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar,

4 Ağustos 2024 İstanbul’a göre 14:13’de Aslan burcunun 12° sinde yeniay gerçekleşecek. Değişim bizi bekliyor. Değişime sürüklenecektir. Regulus ve Aldebaran da eşlik ettiği için özel bir güç taşımakta. Aslan yeni ayı terfi, zam, şöhret, aşk, zenginlik getiriyor. Sabit yıldızın en büyük sınavı kibir ve dürüstlük sınavına girecekler kalanlar en geç Antares sabit yıldızında karşılığını alır.

Keskin bir bıçağın üstünde olacağımız bir ay olacak.

Koç ve Yükselen Koçlar: Hobinizi işe çevirebilir, evden çalışmaya başlayabilir, kendi markanızı yaratabilirsiniz. Tarzınızla göz önünde parlayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için uygun bir zaman. Bu hafta aile ve iş hayatını dengede tutmak önemli olacak. Aile içi iletişim kazalarına dikkat edin. İş hayatınızda zorlu bir hafta olabilir kelimelerin seçimine ekstra önem göstermelisiniz. Arkadaşlarınız ile sosyal ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir. Yeni tekliflere açık olun, bu hafta eş zamanlı olaylara dikkat edin evren size ne söylüyor mesajları iyi okumanızı tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Başarılarınızı engelleyen insanlar yoldan çekilebilir, davalarınız varsa artık anlaşmaya varılabilir. Miras hak edişleriniz olabilir, evinizi dekore edebilir veyahut mülk yatırımı düşünebilirsiniz. Çok sosyal bir hafta sizi bekliyor. Ön plana kendinizi alacağınız hayattan beklentilerinizin ve değer algınızın değiştiği bir döneme başlıyorsunuz. Aile üyeleri ile anlaşmak kolay olmayacak iletişim kazalarına açıksınız. Evliyseniz eşinizin ailesiyle olan ilişkileriniz de iletişim artıyor. Evinizde ufak değişikliler yapmak için güzel bir hafta.

İkizler ve Yükselen İkizler: İletişimde çok dikkat etmeniz, doğru ve dürüst yolda ilerlemelisiniz. Bir alanda eliniz güçlenebilir ve egemenliğinizi ilan edebilirsiniz. Araba satın alabilirsiniz. Eğitime başlayabilirsiniz. Bu haftanın baş konusu maddi konularda olacak ödemelerde belenmeyen gecikmeler yada ekstra ödemeler sizi zorlayabilir. Kredi almanız gerekiyorsa onayda sorun çıkması muhtemel bir B planınız olmalı. İletişim de dengeyi sağlarsanız çok başarılısınız ve bu hafta geri dönüşlerini almak sizi mutlu edecek. İkili ilişkilerinizde güzel bir teklif alabilir veya teklifte bulunabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Kendi işinizi kurmak, ticarete atılmak için uygun etkiler olacaktır. Sahip olduğunuz kaynaklar size statü atlatabilir. Arzu ettiğiniz bir eşya veya malın sahibi olabilirsiniz. Partneriniz ile mücadeleleriniz artacak sizi zorlayacak bir hafta olacak. Siz alınganlık yapabilirsiniz bu haftayı kendinizi hobilerinize odaklanarak geçirin olayları kişisel algılayıp bitirme enerjiniz yüksek kalbinizle değil mantığınız ile ilişkinizi kurtarabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı nasıl artırabileceğiniz konusunda fikirler alacağınız bir hafta olacak. Şans sizden yana.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Kendinizi ispat etme zamanı. İşinizde büyümeye, fırsatları kollamaya başlayabilirsiniz. Size zamanında küçük gören insanlara karşı öfkeyi dindirmek, affedici ve kucaklayıcı olmanız gerekebilir. Bu hafta iş hayatınız ve gündelik hayatınızda zorlanabilirsiniz. Siz stres yaptıkça sağlığınızı ve işlerinizi olumsuz etkileyebilir. Olayları akışına bırakmanızı tavsiye ederim. Partnerinize karşı daha paylaşımcı olmalısınız ve desek istemekten çekinmemelisiniz. Bu hafta çok ön planda olacaksınız önemli işlere imza atabilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başaklar: Herkese güvenmemeniz gereken bir zaman. Güçlü insanlarla oyun oynamamalısınız. Ayak kaydırma operasyonlarına karşı tetikte olmak gerekebilir. Sosyal ortamlardaki ilişkileriniz ve aşk hayatınızda bir takım mücadeleler sizi zorlayabilir, olaylara akılcı yaklaşmanız ve sakin kalmanız size iyi gelecek. Sosyal hayatınız ve özel ilişkileriniz arasında denge çok önemli olacak. Başlamış olduğunuz projelerin maddi olarak size döndüğünü görebilirsiniz. Aile üyelerinden birinin beklenmedik sağlık sorunu ile sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Etik, erdem ve ahlak kuralları çerçevesinde davranırsanız eğer arzularınızı gerçeğe dönüştürmek üzere tüm evren size çalışmaya başlayacaktır. Aile hayatınızda mücadeleleriniz devam ediyor, onlarla olan ilişkinizde sorun olabilir. Kariyeriniz ve aile arasındaki dengesizlikler sinirlerinizi çabuk geriyor. Olayları daha esnek karşılamalısınız. Gezmeye, dolaşmaya, hobilerinize daha fazla zaman ayırın, arkadaşlarınızla güzel bir plan yapmanız size iyi gelecektir.

Akrep ve Yükselen Akrep: Terfi almanız ve yeteneklerinizle tanınmanız artık daha mümkün gözüküyor. Statünüz değişebilir. Otorite figürlerinden güçlü destek bulabilirsiniz. Arkadaşlarınız dan beklenmedik hareketler karşısında şok olabilirsiniz. Fikirlerinizi ve yapacaklarınızı paylaşmamalısınız. İnatçılıktan ve diretmelerden kaçının. Eviniz ve ailenizle vaktinizi ayırmanız gerekebilir. İş hayatınızda bir iş konuşması ve teklifi tam da istediğiniz şartları içerebilir. Kelimelerin gücüne ve kendinize inanmanızı tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar: Hayatınızda çok alanda büyüme ve gelişme dönemine giriyorsunuz. Yurtdışı, akademi, hukuki konular ve ticarette faydalarınız olabilir. Maddi konularda iyi bir planlama yapmalısınız. Yakın çevrenizle olan bağlantılarınız devrede olacak. Arkadaşlarınız ile paylaşım içine girebilir, iletişiminizi kuvvetlendirebilirsiniz. Medya, ticaret, seyahate dayalı işlerinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz. İş teklifi alabilirsiniz. Güzel şanslar sizi bekliyor keyfini çıkartın.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Beklenmedik yönde değişim ve olaylar kendisini gösterebilir. Maddi açıdan rahatlama, kredi çıkması, yatırım fırsatları olabilir fakat potansiyelinizi aşacak riskli eylemlerden de uzak durmalısınız. İkili ilişkinizde baskı, manipüle etme etkilerine karşı hazırlıklı olmalısınız sizde baskıcı olabilirsiniz. Hayata güvenle bakmayı deneyin ve sevdiklerinize karşı baskıdan, inatçılıktan kaçının. Karşı tarafla olan konuşmalarınızda kendi bildiğinizi diretmeyin. Maddi konular hayatınızda yer edebilir. Minik ev kazalarına dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Evlilik hayatınız, ortağınızla ilişkiniz ve yakın arkadaşlarınız sizi önemli bir rotaya taşıyabilir. Aşk kapıya dayanabilir, yalnızsanız birlikteliğe başlayabilirsiniz. Bu aralar hayat üzerinize geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Organizasyonlarda bulunmak gezmek, dolaşmak bu hafta sizi rahatlatacak. Özel hayatınızda geleceğinize dair güzel sonuçlar ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Sevdiğinizle konuşmalarınızı gerçekleştirebileceğiniz ortamların oluştuğunu göreceksiniz. Bekarsanız tatilde veya dış ortamlarda bir teklifle karşılaşabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar: Çalışma ve emeklerinizin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Çıkardığınız mükemmel işler, ustalığınız bir alanda onaylanabilir. Sosyal çevreniz, keyif aldığınız her tür konuda sizi zorlayabilir. Arkadaşlarınızla ve özel ilişkilerinizde güç çekişmelerine ve inatlaşmalara dikkat edin. Denge bu haftaki en dikkat etmeniz gereken konu olacak. İş alanlarınızdaki konuşma ve görüşmelerinizden istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Güzel parasal bir anlaşma sağlayabilirsiniz.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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