Astrolog Gamze'den 30 Ekim-5 Kasım 2023 haftası burç yorumları.

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar : Ticari hayatınıza dair önemli kararlar alabilirsiniz. Daha görünür olmak için sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Araba almak veya seyahat planları yapabilirsiniz. Taşınma, kargo, internet alışverişlerinde aldatılma ve hırsızlık gibi aksiliklere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Dedikodular dan uzak durmanızı aksi halde kendinizi olayların ortasında bulabilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Maddi konularda daha önce aldığınız kararların sonucu sizi mutlu etmeyebilir. Kayıp, hırsızlık ve dolandırıcılıklarda karşı temkinli olmalısınız. Bir sırrınız ortaya çıkabilir. Seyahatlere, sağlık konularına ve yaratıcı işlere daha çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Yaptığınız işi farklı bir boyuta taşıyacaksınız.

İkizler ve Yükselen İkizler: İmajınıza değiştirmek için uygun bir hafta. Yeni bir girişimlerinizde gözden kaçıracağınız bir durum olabilir planlamanızı iyi yapmalısınız. Yakın çevrenizle ve özellikle çocuğunuzla iletişimiz de farklılıklar olacaktır. Estetik yaptırmayı düşünebilirsiniz. Yurt dışıyla ticari bağlantı kurabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Yakın çevrenizle iletişiminizi tekrardan düzenlemeniz, karar alırken çok dikkatli davranmanız gerekebilir. Kontrol dışı olaylarla, yanlış anlaşılmalarla iletişim kazalarına dikkat. Gizli düşmanlıklarınız veya hastalıklarınız varsa eğer ortaya çıkabilir. Eşinizin kardeşi, kardeşinizin eşi, uzak akrabalar ve arkadaşlar, uzaklarda icra ettiğiniz akademik kariyer veya rehberlerinizle önemli mevzular üzerine görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Evlilik, ortaklık, ekip çalışmalarına dair geleceğe dair istek ve planlarınızı tekrardan gözden geçirmeniz gerekebilir. Yeni insanlarla tanışabilir ve çevrelere girebilirsiniz. Alışkın olmadığınız çevrelerde zaman geçirirken konuşma üslubunuza, verdiğiniz bilgilere ve özel hayatınızın gizliliğine dikkat etmeniz gerekebilir. Aksi takdirde bazı kayıplarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz

Başak ve Yükselen Başaklar: Kariyer planlarınızı gözden geçirebilir, etrafınızda güvendiğiniz kişilerle fikir alışverişi yapabilirsiniz. Otorite figürleriyle sorun yaşayabilirsiniz, manevi yönden sizin için önemli bir konuda sorumlulukları taşımaya karar verebilirsiniz. Çocuk yapmaya karar verebilir veya çocuğunuzun üzerinizdeki sorumluluklarınız artabilir. İş hayatınıza ara vermeniz, sektör veya şirket değişimi yapmaya karar verebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Uzak veya yakın akrabalarınızla daha sık haberleşerek plan program içerisine gireceğiniz bir dönem başlıyor. Kardeş, kuzen ve komşularınızla ilişkili gizli kalmış bir şeyi öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz bilgilerle bakış açınızı değişebilir. Önyargılarınızı geride bırakabilirsiniz. Manevi inançlarınız yoğunlaşabilir. Uzak bir bölgeye seyahat edebilir veya taşınabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Maddi ve manevi paylaşımlarınızı, ortak kaynaklarınızı ilgilendiren konulara dair yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Bir borcu ve krizli meseleyi kapatabilirsiniz. Beklediğiniz paralar varsa temin edebilirsiniz. Toksik ilişkileriniz varsa bitebilir. Sağlık ve dış görüntünüzde beğenmediğiniz bir şeyi dönüştürmek isteyebilirsiniz. Terapi almak, estetik müdahaleler için iyi bir hafta.

Yay ve Yükselen Yaylar: İyi giden beraberlikler evlilik ve ortaklıkla taçlanabilir. Hiç beklemediğiniz insanlardan destek alabileceğiniz bir zaman. Arkadaşlarınızla ortak eve veya seyahate çıkmaya karar verebilir. Organizasyonlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüzü tekrardan kazanabilirsiniz. Araç alımı/satımı, danışmanlık almak veya hukuki süreçler başlatmak için bu süreci değerlendirebilirsiniz. .

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Çalışma ortamınızda adınızdan söz ettirebilirsiniz ve hak arayışlarınız olabilir. Kendinizi yeterince geliştirdiyseniz eğer uygun fırsatların önünüze serilmesiyle iş değiştirebilir, terfi ve zam alabilirsiniz. İş nedenli seyahate çıkmak, eğitimlere katılmak ve medya işleriyle ilgilenmeniz mümkün. Uzman olduğunuz konulara dair kitap, tez ve sunum hazırlamaya koyulabilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar: Aşık olabilir veya aşık olduğunuz kişiyle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Gizli bir hayranınız varsa ortaya çıkabilir. Evlilik teklifi alabilir, söz/nişan hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Şans getirecek teklif ve davetler almanız mümkün. Her konuda cesur başlangıçlar yapabilirsiniz. Yetenekleriniz, sizi diğer kişilerden ayıran özellikler ve zekanız etrafınızdaki kişilerin dikkatini çekebilir.

Balık ve Yükselen Balıklar: Aile üyelerinizle neşeli ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güvendiğiniz birine yardım edebilir veya yardım görebilirsiniz. Evlilik kararı almak, ev almak, taşınmak veya çocuk yapmak gibi sorumlulukları üstlenebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise aileyle ticari işlere girerken verdiğiniz sözlere dikkat etmek, emin olmadığınız özel bilgileri başka insanlarla paylaşmamak olabilir.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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