Astrolog Gamze'den 29 Temmuz 2024 - 4 Ağustos 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar,

Koç ve Yükselen Koçlar: Sosyal çevreniz hareketleniyor. Kendinize güvenin liderliğinizi ortaya koyacağınız ve sürpriz fırsatlarla karşılaşacağınız bir zaman içerisine giriyorsunuz. Gereken çabayı gösterdiğiniz takdirde gelecek ideallerinizle ilişkili baskıların daha çok azaldığını hissedebilirsiniz. Beklenmedik eski arkadaşlarınızdan haberler almanız sizi mutlu edebilir. Bu süreçte mesleki gelirlerinizde artış olabilir, terfi edebilir ve iş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz

Boğa ve Yükselen Boğalar: Kariyerinize dair zorlukların hafiflediği, otoriter baskılardan ve dogmatik fikirlerden kurtulduğunuz bir zamana giriyorsunuz. Terfi edebilir ve kendi alanınızda popüler olabilirsiniz. İtibarınız iyileşebilir. Taşınabilir, ev alabilir, çocuk sahibi olabilir veya evlenmeye karar verebilirsiniz. Bazı iş ortaklıklarınızı da sorguladığınız ve yol ayrımına gittiğiniz zaman da olabilir. Dolunay etkisiyle kadersel bir yola sürüklenmeniz de olası gözüküyor

İkizler ve Yükselen İkizler: Uzak bir bölgeye yolculuk planlayabilirsiniz. Resmi prosedürlere dair engeller ortadan kalkabilir. Emek verdiğiniz bir alanda çalışmalarınızın karşılığını alarak mezun olabilirsiniz. Kimileriniz yabancı şirketlerle iş görüşmesi yapabilirsiniz. Yurt dışına çıkmayı veya kendi internet sitenizi kurmayı düşünebilirsiniz. Kendi beceri ve zekanızın farkına varabilirsiniz. Bu süreçte hayata olan korkularınız dağılabilir, bakış açınız daha iyimserleşebilir

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Duygusal ve psikolojik krizlerinizi çözümlediğiniz, pek çoğunu geride bıraktığınız bir zamana giriyorsunuz. Sizi şüphelendiren gizli saklı durumlar ortaya çıkabilir. Bilhassa hırsızlık, aldatma ve aldatılma gibi bir problem varsa iyice emin olabilirsiniz. Bu süreçte ödemelerinize, banka hesaplarınıza, harcamalarınıza normalden daha fazla odaklanarak çeki düzen vermek isteyebilirsiniz. Uzun süredir kıyıda köşede bekleyen ve istenilen tatmini vermeyen yatırımlarınız varsa hareketlenmeye başlayabilir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Her türlü ilişkinizi gözden geçireceksiniz. Eşiniz, ortağınız, sevgiliniz ve yakın arkadaşlarınızla ilişkili sizi yoran katı tutum ve eleştiriler varsa eğer düzelmeye başlayabilir. Bu süreçte eski bir dostunuzla aranızda tekrar samimiyeti arttırabilirsiniz. Birbirinizin gönlünü alabilir ve birlikte sosyal davetlere katılabilirsiniz. Hukuki bir süreç sizin lehinize beklenmedik biçimde sonlanabilir gözüküyor

Başak ve Yükselen Başaklar: Günlük sorumluluklarınız ve iş yükünüzü hafifleten gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte eski iş arkadaşlarınızdan veya çalıştığınız kurumlardan haber alabilir, tekrardan değerlendirilmeye tabi tutulabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa eğer aşılarını yaptırabilir, kendinizde sağlık tetkiklerinden geçebilirsiniz. İstediğiniz kiloya ulaşabilmek ve diyet programlarınızı sonlandırmak için uygun bir zaman. Uzun süredir kullandığınız bir ilaç vs varsa eğer kullanmayı bitirebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Sevgilinizle ve çocuklarınızla ilişkinizin hareketleneceği zamanlar. Bir arkadaşlığı aşka taşıyabilir veya sevgilinizle beraber gelecek ideallerinizi gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi mutluluk tufanına kaptırarak her söylenileni kabul etmemeye özen göstermeli ve ilişkilerde gerekli mesafeyi çizmelisiniz. Elinize aileniz veya yatırımlarınız kaynaklı ek paralar geçebilir

Akrep ve Yükselen Akrep: Ailevi konuları, ev düzeni ve kendi bilinçaltı problemlerinizle ilişkili sorunlara daha yapıcı biçimde yaklaşabilirsiniz. Sizi duygusal veya fiziksel engelleyip geriye çeken bir durum ortadan kalkmaya başlayabilir. Ev içi huzursuzluk varsa hafifleyebilir, tadilatlarınız, miras sorunları veya ev sahibinizle yaşadığınız mücadeleleriniz varsa tamamlanabilir. Sağlıklı bir ilişkiniz varsa eğer birlikte yaşamak veya aile olmak için daha çok çabalayabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar: Bilginizle ve zekanızla fark yaratacağınız bir zamana girmektesiniz. Eğitim görüyorsanız eğer mezun olabilir, işsizseniz yeni iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Kimileriniz araç satın alabilir veya teknolojik cihazlarını daha üst modeliyle yenileyebilir. İnternet üzerinden iş yapıyorsanız işleriniz açılabilir. Kardeş, kuzen ve komşularınızla yaşadığınız anlaşmazlıklar hafifleyebilir. Eğer siz fikirlerinizin doğruluğunda haklıysanız ilahi adalet yerini bulabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Finansal açıdan yaşadığınız korku ve kaygılar geride kalmaya başlayabilir. İşleriniz açılabilir ve yeni birtakım yatırımların sorumluluğunu alabilecek konuma gelebilirsiniz. Bu dönemde şahsi harcamalarınızı arttırabilirsiniz. Temin edemediğiniz alacaklarınızı alabilirsiniz. Yetenekleriniz doğrultusunda işinize ayrıcalık katmaya başlayabilirsiniz. İş kurma, ortaklık başlatma ve evlilik vb. konularda da yüzünüz gülebilir

Kova ve Yükselen Kovalar: Tüm yaşam biçiminizi sil baştan değiştireceğiniz anlamına gelmektedir. Korkularınız, geçmiş hatalarınız ve sizi engelleyen çevresel koşullardan sıyrılabilirsiniz. Sağlığınızda şifayı bulabilir, arzu ettiğiniz beden ve ruh haline erişmeye başlayabilirsiniz. İlişkilerde aşırı sınırı koymamaya ve karşınızdaki kişilere kaldırması güç ağır sorumluluklar yüklememeye dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde ego çatışmaları yaşayabilirsiniz

Balık ve Yükselen Balıklar: Sizin arkanızdan çevrilen veya sizin çevirdiğiniz gizli saklı durumlar varsa eğer ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınız veya sevgiliniz tarafından sizi mutlu edecek sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bir türlü bitmeyen yorgunluk hissiniz varsa eğer geride kalabilir. Sizin enerjinizi emen, kötü niyetli ve negatif insanlardan kurtulabilirsiniz. Kilo vermek, detoks veya spora başlarsanız çok hızlı sonuç alabilirsiniz

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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