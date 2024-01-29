Astrolog Gamze'den 29 Ocak - 4 Şubat 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Her güne bir niyetle başlamanızı ve gün içinde olumlu kelimeler kullanmanızı, içinizdeki güce güvenmenizi tavsiye ederim eğer kendinizi çok savunmasız ve güçsüz hissettiğiniz olursa lütfen geriye bakıp neleri başardığınızı kendinize sesli tekrar edin.

Siz yürekten isteyin evren gerçekleştirmek için çalışsın.

29 Ocak 2024 de 6 derece Oğlak burcunda 7 derece Venüs kavuşumlu bir haftaya başlıyoruz Aslan Dolunayın etkileri devam ederken sivil toplumu ilgilendiren konular ön plana çıkacak deprem, sel, toprak kaymaları, yaralanmalar, diz sakatlıkları ve vücut kırıklarını anlatan iki sabit yıldız etkisi ile haftaya başlıyoruz. Ayın Başak burcunda olması Uranüs ve Juno ile birlikte çalışması bu hafta çok emek verdiğimiz iş yerlerinden ani istifa ve açılacak davaları da işaret ediyor.

Yazmakta zorlandığım etkiler bu hafta ekonomik yeni vergilerin otoriteden bir takım açıklamaların geldiği aynı zamanda salgın hastalıların arttığı, çocuklara özellikle dikkat edilmesini tavsiye ederim.

Şimdi gelelim Dolunayın burçlara göre etkilerine ;

Koç ve Yükselen Koçlar : Kariyer hayatınız ile ve aile hayatınızı dengede tutmalısınız. İş yerinde iletişim dilinize dikkat etmelisiniz ani kararlardan uzak durmanız gereken bir haftadayız. Sosyal çevrenizdeki değişiklik göze çarpıyor, yeni kurduğunuz arkadaşlıklar ilerde hayatınızı etkileyecek kararlar almanızı sağlayacak arkadaş tercihinize dikkat etmelisiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu hafta çok çalıştığınız bir hafta olacak.

Boğa ve Yükselen Boğalar : İş hayatınızda ki kendinizi ifade etme tarzınız değişiyor. Bu size iyi gelecek. Bilinç altınız şifalandırıyor. Kök aileniz ile birlikte zaman geçirebilirsiniz. Uzun zamandır planladığınız projelerinizi göz önüne koyma zamanı size yeni kapılar açacaktır. Eğitim hayatınız var ise zor bir hafta ama emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Tüm ikili ilişkilerinize aydınlanma ve ne istediğinize karar verme zamanı akışta kalmanızı tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler : Bu hafta sağlığınıza ve aile üyelerinin sağlığına ekstra özen göstermelisiniz. Gündeminizde planlı bir ameliyat var ise zamanlamanın güzel olduğunu söylemek isteri. Para konularında hayal kırıklığı yaşama olasılığınız yüksek tepkilerinizi önce planlayarak kelimelere dökmenizi tavsiye ederim. Kariyer hayatınız dönüşüyor B planı yapmanızı tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Kariyer hayatınızda emeklerinizin karşılığını alacaksınız, şifalanacaksınız. Her türlü ikili ilişkinizde değişimler söz konusu birlikte olduğunuz kişi ile gelecek düşünmek için güzel bir dönem iletişimizde sınırlara saygı duymanızı tavsiye ederim. Maddi olarak büyük dönüşüme giriyorsunuz. Sosyal ortamlarda çok göze çarpan biri olacaksınız. Para kazançlarınız artıyor.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Yurt dışı bağlantınız, eğitim hayatınız yada bir mahkemeniz var ise bu hafta güzel gelişmelerin olacağını gündelik hayatınızda büyük bir efor vermeniz gerektiğini ama karşılığını alacağınızı unutmayın. Gündelik diliniz bu hafta çok sivri olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir yada var olan ilişkinizi ileri taşıma kararı alabilirsiniz. Baba sağlığına dikkat etmelisiniz. Maddi olarak büyük kazançlarınız var. Toprak yada gayrimenkule yatırım yapmalısınız.

Başak ve Yükselen Başaklar : Ani yolculuklar olma olasılığı yüksek, hayata bakış acınız değişiyor bu ara farklı alanlara yönelebilirsiniz. Çocuklarınız var ise iletişim dilinize yada sevgilinize karşı biraz daha yumuşak olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta sakarlıklara ekstra dikkat emelisiniz. Yasal bir ortaklık için güzel bir dönem. Uzun süreli ilişkileri resmîleştirmek için adımlar atılacak.

Terazi ve Yükselen Terazi : Zor bir dönemden geçiyorsunuz uzun zamandır yaşadığınız beklenmedik sağlık sorunlarınız düzelmeye başlıyor. Bilinç altınızda anne tranvası yada duygularınızı fazla sorguladığınız için kendinizi dibe çekiyorsunuz. Eş ile ilgili konular sizi bu ara geriyor olabilir. Çocuklara daha agrasif olabilirsiniz. Yeni bir hobi bulmanızı tavsiye ederim bu haftayı rahat atlatmanızı sağlayacaktır.

Akrep ve Yükselen Akrep :Kardeşleriniz ile arkadaşlarınız ile bir arada olacağınız iletişim dilinize dikkat etmeniz gereken bir haftaya başlıyorsunuz. Baba sağlığı ön plana çıkıyor ya ailede büyük bir eril karakterde olabilir. Ev ve iş hayatınızda ki değişimler için adım atmaktan çekinmeyeceksiniz. Kendi sağlığınıza özen gösterme zamanı. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Maddi anlamda gelirlerinizin arttığı bir dönem başlıyor.

Yay ve Yükselen Yaylar : Maddi konular zorlayabilir. Bu hafta dengenizi bulmakta zorlanabilirsiniz. Hafta içinde beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. İkili ilişkilerinizde sabitlenme enerjisi çalışıyor. Öz güvenizin yükseldiği bir hafta olacak kardeşleriniz ile ilgili konularda akıllıca ve stratejik hareket etmenizi tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Agresif bir haftaya başlıyorsunuz alacağınız bazı kararlar sert olabilir konuşma dilinize dikkat etmelisiniz. İş yerinizde yada evinizde büyük isyanlar olabilir. Devam eden mahkemeniz var ise haber gelecek yada hak hukuk konuları ile ilgili konulara maruz kaldığınız bir hafta olma olasılığı yüksek. Bu durumlar sağlığınızı etkileyecek. Bu hafta kemik kırıklarına dikkat etmenizi rica ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar : Bilinç altınız savaş devam ediyor siz konuları büyüttükçe iletişimiz sertleşiyor. Maddi beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. İş yerinizde huzursuzluk ev hayatınıza yansıyor. Aile den birinin sağlık sorunu ile ilgili bu kişi sizde olabilirsiniz hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz. Sosyal çevreniz değişiyor.

Balık ve Yükselen Balıklar: Çok sosyalsiniz. Sezgileriniz çok kuvvetli. Aniden yolculuğa çıkmaya karar verebilirsiniz. Kafanız çok karışık hobilerinizi para çevirme zamanı geldiğini fark ediyorsunuz bu konuda atılıma geçeceksiniz. Eski bir ilişkinizden yada arkadaşınızdan haber alabilirsiniz bu sizde tranma yaratabilir.

Herşeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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