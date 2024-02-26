Astrolog Gamze'den 26 Şubat 2024 - 3 Mart 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Şubat ayı kışı bitip Mart ayı baharın ilk ayına giriş yapıyoruz. Koskoca bir kışı bitirip Martın 15 ine kadar eski kışı yayacağımız sonrada tabiatın uyanışına ve değişimine şahit olacağımız bir haftanın başındayız.

Mart çiftçiler mart ayının 2. Haftasında tohumları ekmeye başlar ve ilk hasat Haziran 2 hasadı Eylül ayında alırlar.

Bizde şimdi den hayatlarımız ile ilgili hangi tohumları istiyor isek hazırlayalım. Başak dolunayı hazırlık için ip uçları verdi bize son iki üç gün neler yaşadınız? Nasıl düşündünüz? Bir gözden geçirelim.

Değişim başlıyor tanıdığın mutsuzluğu tanımadığın mutlulukla takas etmek zordur.

Ama

Her şey vaktini bekler, Ne gül vaktinden önce açar ne de güneş vaktinden önce doğar.

Şems-i Tebriz

Haftaya 24 Şubat Cumartesi günü Saat 15.30'da Başak burcunda 5 derecede gerçekleşen Dolunayın etkileri ile başlıyoruz. Bu dolunay Satürn ve Merkür etkili olacak. Çalışma hayatımız ve sağlık konuları ön planda olacak. Hayatımızı her konuda düzenlemekle ilgili kararlar alacağımız bir hafta bizi bekliyor. İlişkiler deki sorunlar masaya yatabilir.

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine;

Koç ve Yükselen Koçlar: Gündelik işleriniz de alınması gereken kararlarınız olacak. Gizli bir sır öğrenebilirsiniz. Spiritüel konulara ilginiz artabilir. Ailedeki bir eril ile ilgili sağlık sorunu için bir şifalanma süreci başlayabilir. Kendinizi ifade ederken duygularınız ağır basabilir. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Aşk ilişkileriniz ve çocuklarınız denge ve düzenlemeye gidebilirsiniz. Çocuk sahibi olma için güzel bir dönem. Geçmiş ilişkilerinizden haber alabilirsiniz. Hobilerinizden para kazanma şansınız var. Aileniz adına almanız gereken kararlar olabilir. İletişiminizde denge önemli olacak.

İkizler ve Yükselen İkizler: Aileniz ile vakit geçirmek ve ev ile ilgili konularda karar vermeniz gereken konular olabilir. İş ve evinizi dengelemelisiniz. Aileden bir dişi karakterin sağlık kontrolleri için harekete geçebilirsiniz. İş yerinde oldukça yoğun bir hafta sizi bekliyor. Üstleriniz ile iletişimize dikkat etmelisiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Sosyal medya ile ilgili görünür olacaksınız. Trafik de ya da seyahatlerinizde eksik evraklarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Uzun zamandır devam eden bir davanız var ise sonuç alacağınız bir hafta olacak. Kardeşinizin hayatında ki değişikler sizi mutlu edecek. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Finansal konularda düzenleme yapmanız gereken bir dönemdesiniz. Borç alacaklarınızı dengeye getirmeniz gerek. Özgüveninizin arttığı görünür alanda yıldızınızın parladığı bir hafta. İlişkilerinizdeki dönüşüm geçmişten gelen eski aşkları gündeme getirirken karar vermek zorunda kalabilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başaklar: İçinize döndüğünüz bir dönem. Bazı gerçekler ve sorumluluklar ile ilgili konular karşı karşıya gelebilirsiniz. Eleştirinin dozunu kaçırmamaya dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Aileniz de yaşanılan dönüşümleri kabule geçmelisiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Sezgilerinize güvenmelisiniz. Kadınlardan gelecek yardımlara karşı acık olmalısınız. Unuttuğunuz bir borcunuz karşınıza çıkabilir. Kronik rahatsızlıklarınızın tekrarlanmasına karşın doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Akrep ve Yükselen Akrep: Yeni projelere başlamak için güzel bir dönem. Sosyalliğiniz artıyor. Dışarda vakit geçirmek isteyeceğiniz bir dönem olacak. Gebelikler için güzel bir dönem. Kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Çocuklarınız ile ilgili iletişimde yeni kararlar alabilirsiniz. Kendiniz için kalıcı yatırımlarda bulunmak için uygun bir hafta.

Yay ve Yükselen Yaylar: İş hayatınız gündemde olacak. İş değişikliği ya da mevcut işinizdeki değişimler dikkat çekici. İş ile ev arasında dengeye gelmelisiniz. Planlı seyahatlerinizin zamanı geldi. Beklediğiniz davaların sonuçlarını almaya başlayacaksınız. İletişim dilinize dikkat etmelisiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Yurt dışı, yabancılarla ilişkiler yeni bir eğitim ve medyada görünürlüğünüzün arttığı bir dönem. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Komşular, kardeşler ile ilgili iletişimiz de yanlış anlaşılmalara açıksınız. Bu ara sinir sisteminize ve kan değerleriniz ile ilgili sağlık konusunda kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim. Gergin bir hafta sizin için trafikte ve sokakta dikkatli olun.

Kova ve Yükselen Kovalar: Mali konularda dikkatli olmanız gereken bir hafta. İş hayatınızdaki değişikler ve bitişler yaşayabilirsiniz. İletişim dilinize dikkat etmelisiniz. İlişkileriniz ile ilgili ani çıkışlar yaşamaktan uzak durmalısınız. Aniden taşınmaya ya da yaşam alanınız ile ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz. Anne sağlığı ve kendi sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar: Siz mercek altındasınız. İlişkilerinizde birazda daha mahremiyete özen göstermelisiniz. Gizli düşmanlarınız olabilir. İşinizde stratejik davranmanız gerekiyor. İlişkiniz deki bilinmeyenler ortaya çıkabilir. Hızlı kararlar vermemenizi ama işiniz ile ilgili bir değişime hazır olmanızı tavsiye ederim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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