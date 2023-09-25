Astrolog Gamze'den 26 Eylül - 1 Ekim 2023 haftası burç yorumları

Merhabalar

Koç ve Yükselen Koçlar: Fiziksel değişiklikler yapabilirsiniz saç kesimi, botoks için uygun bir zaman dilimi. Enerjinizin yüksek olacağı bir haftaya dolunayında etkisi ile başlayacaksınız. Maddi olarak beklenmedik destekleriniz var. İşinizdeki olumlu gelişmeler sizi heyecanlandıracak. Duygusal olarak beklenilenleriniz karşılanmayabilir. Minik bir seyahat size iyi gelecektir. Bir ilişkiniz var ise resmiyete dönme yönünde gelişmeler bekliyor. Düşüncelerinizi ve konuşmalarınızda pozitifte kalmanızı tavsiye ederim iç sesinize güvenin aradığınız cevapları iç sesiniz verecektir.

Boğa ve Yükselen Boğalar: İş yerinizde ya da evinizde ani olaylar olabilir. Ailede sorunlar gündeme gelebilir. Sosyal çevre, sağlık konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. İletişim dilinize dikkat etmelisiniz. Belinize ve böbreklerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sosyal yönden hareketli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Harcamalarınıza dikkat edin. Aileye yeni bir üye katılabilir. Ev alabilir, satabilir ya da ev kontratı imzalayabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler: Yurt dışı, eğitim, seyahat, sosyal medya hukuk konularıyla başlıyorsunuz. Gelen haberler sizi şaşırtabilir. . Seyahatlerinizde rötarlar olabilir. İş, kariyer hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Otorite figürler ya da iş yaptığınız kişiler ile bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Aşk, seyahat, eğitim konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Bilinç altı korkularınız artabilir bu dönem.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Aile ev konularında maddi açıdan güzel yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Eve olan harcamalarınız ise artabilir. Arkadaşlarınız ile beraber seyahat edebilirsiniz. Sosyal bir ortamda ön plana çıkabilirsiniz. Bu dönemde bazı sorunlar sizi duygusal olarak zorlayabilir. İlişkiniz ile ilgili siz farkında olmadan oluşan bir yapılanma var akışta kalmanızı tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Bu hafta kendinizi bakım yaptırmak için güzel bir dönem. İş ortaklığı teklifi ile karşılaşabilirsiniz. Ani beklenmedik bir harcama dengelerinizi bozabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bağışıklık sisteminize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Finans, özel hayat, ameliyat konuları gündeme gelebilir. Ani harcamalar yapabilirsiniz. Bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İş hayatınızla ilgili alacağınız kararlar olabilir iyi düşünmenizi tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Sağlık veya evcil hayvanlarınızla ilgili konularda dikkatli olmalısınız. Çok çalışabilir, çok kazanabilirsiniz. Mahkeme konuları gündeme gelebilir. Ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Beklenmedik sürprizler ani yurt dışı, ya da bir eğitim kararı alabilirsiniz. Anne ya da bir kadın figürünün sağlık sorunu nüksedebilir ve bir küçük operasyon geçirebilir.

Terazi ve Yükselen Terazi: İlişkiler ile ilgili yenilikler olacak güzel başlangıçlar olacak. Ortaklı konularla ile daha fazla yeni adımlar atacaksınız. Parasal konularda değişiklikler ve sürpriz borçlar olabilir. Temkinli davranmanızı tavsiye ederim. Her türlü konuda farkına varmadan baskı yapıyor olabilirsiniz etrafınızdan gelecek tepkilere kulak vermenizi tavsiye ederim. Unutmayın en yakınızdaki insanlar size aynalık yapıyordur. Sosyal ortamda biri ile tanışabilirsiniz bu kişi ya hayat arkadaşınız ya da iş ortağınız olabilecek biri olma olasılığı yüksek.

Akrep ve Yükselen Akrep: Sağlığınız ve günlük hayatınız ön planda. İş değişikliği ya da iş yeriniz de çalışma koşullarınız ile ilgili değişiklikler olabilir. Fiziksel yorgunluğunuz artabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Bu dönemde ortaklı konularda özellikle maddi konularda hassas dönemler den geçebilirsiniz. Evden çıkarken kapıyı kütlemeyi ve anahtarınızı yanınıza aldığınıza emin olun. Bir tanıdığınız yada aileden birinin sağlık sorunu ile ilgili hastane işleriniz olabilir.

Yay ve Yükselen Yaylar: Yaratıcılık, flörtlerde daha özgür davranmak isteyeceksiniz. Yeni bir bebeğin doğması ya da aşk hayatınızda yeni bir gelişme yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Etrafınızdaki negatif insanlardan uzak durmalısınız. Sağlığınıza önem vermeyi unutmayın. Sosyal çevrenizde kıskanılıyorsunuz. İletişimiz çok artıyor, bunu avantaja çevirmek ve yeni fırsatlar yaratmak elinizde bakış açınızı geniş tutmaya devam edin. Hukuksal anlamda bir anlaşma teklifi ya da sosyal medya alanında iş teklifi alabilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Aile ve ev konularında değişikler sizi bekliyor. Yer değişikliği taşınama ya da evlilikle ilgili değişiklikler olacak. Hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Aşk hayatınızda ve varsa çocuklarınız ile ilgili sürprizler ani gelişmeler sizi mutlu edecek. Yatırımlarınızda değişime zorlayan konular olacak.

Kova ve Yükselen Kovalar: İletişim alanızda yeni gelişecek olaylar olacak. Ticari bağlantılarınız sözleşmeler, anlaşmalar sizi harekete getirecek. Aileyi ilgilendiren konularda eviniz ve bağlantılı konular (miras vs. ) daha görünür hale gelecek. Şahsi anlamda ne istediğinize karar vereceksiniz farkındalığınız artacak, uzun zamandır değiştirmek istediğiniz ne var ise tamamlayacağınız bir dönem olacak.

Balık ve Yükselen Balıklar: Para kazançlarınız değişiyor gelen paralarınız olduğu kadar harcamalarınız artıyor. Kardeşleriniz ya da yakın bir arkadaşınız dan gelen ani beklenmedik gelişmeler olacak hazırlıklı olun. Atıl bıraktığınız var olan yeteneklerinizi ortaya çıkartacaksınız. Kontrolünüzde olmayan gelişmeler olacak çevrenizde bu sizi korkutmasın içinizdeki kahramanla tanışacaksınız

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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