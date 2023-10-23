Astrolog Gamze'den 23 Ekim-29 Ekim 2023 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: Çok çalışacağınız hareketli bir haftaya başlıyorsunuz. İletişimde sorun yaşayabilirsiniz. Küçük seyahatler yapabilirsiniz. Finansal anlamda gelirlerinizin attığı kadar giderlerinizde ekstra ödemeler olabilir. Bu hafta detoks yapmanızı öneririm. Evliliğiniz ya da birlikte olduğunuz kişi ya da iş ortağınız ile anlaşmakta zorlanmalar olabilir. Akışta kalmanızı ve iç sesinizi dinlemenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Yatırımlarınız için güzel gelişmeler olacaktır. Para biriktirmeye başlamak için güzel bir dönem. Çocuklarınız var ise değişik haberlere hazır olun. Evcil hayvanlarınız ile ilgili sağlık sorunları olabilir. İlişkilerinizde kıskançlık yapabilirsiniz, hisleriniz de yanılma payınız yüksek. Bekar olup ilişkisi olanlar ilişkide netleşmek istiyorsunuz, kararlarınızda acele etmeyin. Meditasyon ve şifa çalışmaları için uygun bir hafta sizde aydınlanma ile şifa enerjisini çalışacaktır.

İkizler ve Yükselen İkizler: Eviniz ile ilgili yapılması gereken konular ön plana çıkıyor. Bu hafta arkadaşlarınız ile çok sosyal olacağınız bir hafta. İlişkileriniz de çok keyif alacaksınız, sizinle aynı dili konuşan pozitif kişiler ile birlikte olacaksınız. Sağlık harcamalarınız çoğalabilir. Aile büyüğünün sağlık sorunları bilinç altı korkularınızı tetikleyecektir. Ani beklenmedik haberlere karşı hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Madenlere ve dövize yatırım yaptıysanız gelirlerinizin arttığını göreceksiniz. Riske girmemenizi tavsiye ederim. Yeni iş girişimleriniz uzun vadede olacaktır. Sürprizlere açık bir haftadasınız. Değişikliklere ve yeniliklere hazır olun, beklemediğiniz bir değişim ise kadersel olduğunu değişimin daha iyisi olacağı için gerekli olduğunu hatırlayın lütfen. Ev, aile ile ilgili konularınız ön planda olacak. Bu hafta kriz yönetiminde başarılı olacaksınız. Negatife düşmemenizi ve beslenmenize dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: İmajınızı değiştirmek için güzel bir hafta. Öfke kontrolünüze dikkat etmelisiniz. Hak edişlerinizi toplamaya başladığınız bir hafta olacak. Maddi olarak rahatlayacağınız bir hafta, gelir giderlerinizi iyi hesaplamanız gerekebilir. Arkadaşlarınız ile güzel buluşmalar keyifli ufak bir seyahat planlayabilirsiniz. Araç almak için harekete geçebilirsiniz. Ailede ki bir büyüğün sağlık sorunları ile ilgili kriz yaşamanız mümkün, doktorların atladıkları bir durum olabilir sizin yönlendirmeniz gerekebilir bu açı para kaybı ile de ilgili bir acı da aynı zaman da her iki konu içinde dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: İmaj değişikliği ve öz bakımınız ile ilgili ilgileneceğiniz bir hafta olacak kendinizi şımartırken ederinden fazla para verme riskiniz var dikkat edin. Bu hafta ilişkilerinizde keyifli bir döneme giriyorsunuz, yeni insanlar ile tanışma olasılığınız yüksek aman dikkat iyice tanımadan güvenmeyin amaçları farklı olabilir. Sağlığınız ile kan değerleriniz ve tansiyonunuz ile sıkıntı yaşamanız mümkün. Sezgileriniz artıyor. Online toplantılar ya da medyayı fazla kullanabilirsiniz. Yeni bir eğitim ya da yurt dışı bağlantılı imzalar süreçleri gündeminiz olacak.

Terazi ve Yükselen Terazi: İkili ilişkiler de yara almanız mümkün içinize kapanacağınız bir hafta olacak. Çok fazla çalışmanız gerekecek. Harcamalarınızın arttığı bir dönem, bir borcunuz var ise elinize gecen bir para sizi rahatlatacak. Finansal risk almaktan kaçının. Yeni bir iş teklifi gelebilir. Kabul etmek için doğru bir zaman mı? Gerçekten isteyip istemediğinizi kendinize sormanız gereken bir süreç. Bu ara sağlınıza dikkat edin. Ürünlerin son kullanma tarihleri ve dışarda bilmediğiniz bir yerde yemek yemekten kaçınmanızı tavsiye ederim.

Akrep ve Yükselen Akrep: Haftaya hızlı başlıyorsunuz, iletişiminiz çok ön planda olacak iletişim diliniz çok önemli olayları büyütmemenizi tavsiye ederim. Kuruntularınız artabilir. Hiçbir şeyi kişisel algılamayın. İlişkilerinizde sürpriz gelişmeler olacak, yeni kararalar alacaksınız. Her konuda orta yolu bulacağınız bir hafta olacak. Kronik hastalıklarınız tetiklenebilir (alerji vb ). Evcil hayvanınız ile ilgili kontrolleri yaptırmak için iyi hafta, parasal anlamda rahatlayacağınız bir dönem.

Yay ve Yükselen Yaylar: Hafta başı keyifsiz başlayabilirsiniz. İş ile ilgili yen başlangıçlara hazır olun. İlişkilerinize dair önemli kararlar verebilirsiniz karar vermekte acele etmeyin büyük resmi görmenizi tavsiye ederim. Anneniz ile birlikte karar verip harekete geçmeniz gerekebilir. Kararsızlık çok yaşadığınız bir hafta olacak bu dönemde akışta kalmanızı tavsiye ederim. Seyahatler için uygun bir hafta küçük kaçamaklar size gelecek. Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat ederken sizde kendinize dikkat edin. Beklenmedik birinin hayatınıza girmesi ve sizi şaşırtması olası J

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Bu hafta küçük bir seyahat ya da bir girişime başlayarak başlıyorsunuz haftaya. Çalışıyorsanız çok yoğun geçecek bir hafta, başkalarına uymanız gereken durumlar olabilir. İlişkiniz var ise ya da evliyseniz ortak kararalar alacağınız bir hafta olacak. Para ile ilgili konularda gergin olabilirsiniz, bu çevrenizde olumsuz karşılanacaktır, duygusal krizlere açık bir hafta. Bu hafta hızlı alım satımlar yaparken aldanmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuğunuz var ise onların hayatları ile gelişmeler planlarınızı ertelemeniz gerektirebilir. Bu hafta iletişim dilinize dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Finansal durumlarınız ön planda. Kendinize dönme zamanı, öz bakım, sağlık, kariyeriniz ile ilgili konularda kararlar aldığınız bir hafta olacak. Bir seyahat planlayabilirsiniz ruhunuza iyi gelecektir. Bu hafta alacağınız haberler pek hoş olmayabilir, bu durum sizin hayat akışını da etkileyebilir. Mücadele gerektiren konular var isteksiz olacaksınız gereksiz tartışmalardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Beklediğiniz bir paranın gelmesi sizi mutlu edecek.

Balık ve Yükselen Balıklar: Ortaklık ekip çalışmalarınız ön planda yaptığınız işlerde mutlaka kontrollü gitmenizi tavsiye ederim. Hafta boyunca kuruntularınız artabilir olumsuza düşmemenizi tavsiye ederim içinize dönenmek size yakışmıyor dengede kalmalısınız. Bu hafta kontrollü olmanız gereken bir hafta. Önemli değişimler, sürpriz haberler başlayabilirsiniz. Yeni bir ilişki ya da beklenmedik biri ile tanışmanız söz konusu. İş hayatınızda almanız gereken bir konu olabilir. Aileniz den gelecek haberler dikkat çekici, pozitif de kalmanız çok önemli.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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