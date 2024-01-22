Astrolog Gamze'den 22 Ocak - 28 Ocak 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir, tanıştığınız insanlar, yolda bir çocuğun size gülümsemesi, yürürken birinin size çarpması yanlışlıkla değildir, evrenin sizinle konuşma dilidir.

Bu hafta evren size neler anlatacak işaretleri takip etmeye ne dersiniz?

25 Ocak 2024’te 5 derece Aslan burcunda bir Vulkanus kavuşumlu 11-5 evlerini etkisinde Dolunay yaşayacağız. Pluto ile Güneşin 0 derece de Kovada tam kavuşum yapması ve 5 derecenin olayları derinlemesine incelemesi ez cümle ile; ilişkiler, çocuklar, borsa, gruplar, dernekler, sosyal ortamları ve sanatçıları etkileyen konularda tamamlanmaları beraberinde getiriyor.

Dolunay sonlanmalarla ilgilidir. Her ay bir yeni ay ve bir dolunay yaşıyoruz aslında Dolunay’da Ayın etkisi ve enerjisi zirvededir. Dolunayda hem negatif hem pozitif yönde duygularımız ve sezgilerimiz daha güçlüdür

Dolunay zamanları geçmiş ile negatif bağları kesmek için güzel bir zamandır. Dolunaydan 1-2 gün sonrasında diyete başlayabilirsiniz.

Şimdi gelelim Dolunayın burçlara göre etkilerine;

Koç ve Yükselen Koçlar: Ailevi konular ve eviniz ön planda aile ile ilgili bir ebeveyn sorumluluğunu üstünüze almak şeklinde çalışması, ya da aileyi ilgilendiren miras alacaklarının sonuçlanması şeklinde olacaktır. İş yerinde konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkinizde ciddiyet yeni başlangıçlar ya da sevdikleriniz ile hafta sonu şehir ya da bir yurt dışı seyahati size çok iyi gelecektir.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Anneniz ile iletişimde sorun yaşayabilir ya da geçmişinizdeki bir kadın arkadaş, eski eş ile iletişim içine girmeniz sizi çok mutlu etmeyecektir. Uzun zamandır beklediğiniz bir paranın gelmesi olası, cinsel hayatınız aktifleşiyor. Eğitim hayatınız var ise zorlu bir hafta ama üstesinden geleceksiniz. Beslenme tarzınızı değiştiriyorsunuz. Kişisel görünümüz de yaptığınız değişimler göze çarpmaya başlıyor.

İkizler ve Yükselen İkizler: Finansal riske girmemenizi tavsiye ederim. Borç alacak dengenizi iyi dengelemelisiniz. Hayata bakış açınız değişiyor. Aile büyüklerinin birinin sağlık sorunu ile ilgili karar almanız gereken konular olabilir. Ortaklı konularda gözden kaçan konular olabilir. İş hayatınızda gergin bir hafta olma olasılığı çok yüksek.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Diyete başlamak için uygun bir hafta. Rüyalarınız çok aktif olacak, görünürlüğünüz artıyor. İletişim dilinize dikkat edin olayları sakin karşılayın. Ani beklenmedik evlilik teklifi alabilir ya da var olan ilişkinizde bir ilerleme söz konusu bu evlilik ile değil ise iş ortaklığı olarak da çalışır.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Duygularınızı çok derin yaşayacağınız bir hafta başlıyor, öfke nöbetleriniz olabilir. Anneniz ile ilgili bir sağlık sorunu nüksedebilir. İş hayatınızda ani gelişmeler olabilir yöneticilerinizin değişimi söz konusu olabilir. Kardeşleriniz ile ilgili alacağınız kararlarda sizin fikriniz daha etkili olacak. Yeni bir seyahat kararı alabilirsiniz. Yeni yapmış anlaşmalarınızın karşılığını görünür hale gelmesi sizi mutlu edecek. Yeni bir anlaşmaya imza atmaya hazır olun.

Başak ve Yükselen Başaklar: Miras ya da alacaklarınız ile ilgili gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ailedeki gelişmeler sizin ani kararlar almanıza sebep olacak. Çocuklarınız var ise onlarla olan diyaloglara dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizde yıkıcı değil yapıcı konuşmalar ile orta yolu bulup güzel bir karar verilecek. Bilinç altınız bu ara çok çalışıyor olacak pozitif de kalmanızı tavsiye ederim. Ev değişikliğine gidebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: İş yerinizdeki değişiklikler kariyeriniz ile alacağınız kararlar ile ilgili bir konu netlik kazanıyor. İkili ilişkilerinizde karşı tarafın sözleri kırıcı olabilir. Taşınmayı düşünüyorsunuz önce iyi bir keşif yapmanızı tavsiye ederim. Aile içinde yeni alınacak kararlar olabilir. Kısa seyahatler size iyi gelecek.

Akrep ve Yükselen Akrep: Hak hukuk konularında hakkınızı alacağınız. Yurt dışı ya da internet kanalı ile iş yapıyorsanız kimliğinizi ortaya çıkarttığınız daha önce yara aldığınız durumdan şifalandığınız bir dolunay sizi bekliyor. 6. hissiniz çok kuvvetli çalışırken finansal konularda risk almamanızı eldekini tutup a riskli getirisi yüksek yatırım alanları araştırmak daha güvenli olacaktır. Gündelik hayatınızda kaybedeceğiniz eşyalarınıza karşı daha dikkatli olmalısınız.

Yay ve Yükselen Yaylar: Şifacılık özelliğinizi keşfediyorsunuz. Bilinç altına attığınız bir konuyu kapatıp gündelik hayatınıza daha bilinçli başlıyorsunuz. Eğer İhmal ettiğiniz bir sağlık sorununuz var ise konu nüksedecek tedbir almanızı tavsiye ederim. Beklediğiniz bir para gelecek. Evinizde yapacağınız bir değişiklik hesapladığınız dan farklı olabilir ama size iyi gelecek. Çocuklarınız var ise bu ara sağlıkla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bir şey kaybetme riskiniz var.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Borçlarınız ile ilgili yapılanma dönemindesiniz. Kukai, Reiki, Enerji, Tarot eğitimleri alıyorsanız bu eğitimleri kazanca ve bir başkasına rehberlik olarak kullanabilirsiniz. Finans konusunda risk alırsanız kaybedebilirsiniz. Lütfen temkinli olun. Beklenmedik aniden gelişen bir projenin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Aile büyüklerinin birinin sağlık sorunları gündeminizde olabilir.

Kova ve Yükselen Kovalar: Bilinç altınız savaş halinde uykularınız düzensiz sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çocuğunuz var ise sağlık sorunu olabilir. Kariyeriniz de değişime doğru gidiyorsunuz. Agresif olduğunuz bir hafta sizi bekliyor. Aniden taşınma kararı alabilirsiniz. Bu hafta sabırlı ve mantıklı hareket etmenizi tavsiye ederim. Devam eden birlikteliklerde sonlanmalar olası dikkat edilmesi gereken zamanlardan geçiyorsunuz.

Balık ve Yükselen Balıklar: Gündelik hayatınızda oldukça hareketli bir döneme giriyorsunuz. Sosyal ortamınızda görünür ve aranır biri olacaksınız. İş ve sosyal ortamınızı dengede tutmanızı tavsiye ederim. Baba ya da aileden bir eril karakterin hastane ile ilgili bir işi için desteğiniz olabilir. Finansal kayıplarınız olduğu kadar çalışarak iki katını kazanacağınız, yeni bir iş alternatifi yaratıp ek gelir kazanmanız için fırsatların oluşacağı bir hafta sizi bekliyor.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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