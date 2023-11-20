Astrolog Gamze'den 20 Kasım - 26 Kasım 2023 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: Haberleşmenin yoğun olduğu, kardeşlerinizden gelecek haberler sizin canınızı sıkabilir, unuttuğunuz evrak işleriniz olabilir. Daha çok sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. İçinize döndüğünüz bir hafta olacak sorgulamalar fazla duygusal tepkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Gelir gider dengesine dikkat etmelisiniz. Öz değeriniz ile sorgulama yapacağınız bir dönem aynı zamanda arkadaş çevreniz ve sosyal çevrenizin değişikliği ve bazı arkadaşlarınız ile mesafe koymak isteyeceğiniz bir hafta olacak. Şifa enerjinizi çalıştırmanızı tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: Geleceğiniz ile almanız gereken kararları verirken üstünüzde baskı hissedebilirsiniz. İş hayatınız ile ilgili karar zamanı devam mı tamam mı kararı vereceksiniz. Taşınmayı düşünüyorsanız tam zamanı. Seyahat yaparken evlenmeye karar vermeniz mümkün. Sosyal hayatınız aktifleşiyor.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Hayata dair tutumunuzu sorgulayacağınız bir dönem. Geçmişinizdeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Şehir değiştirmek ya da ülke değiştirmek için karar aşamasında olabilirsiniz. Yurt dışına ya da uzun bir yolculuk için aniden karar verip uygulayabilirsiniz. Finansal kazançlarınızın arttığı bir hafta sizi bekliyor.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Maddi konularınız ve ortaklı işleriniz varsa, ortağınız tarafından manipüle yapılmış hissedebilirsiniz. Bu hafta gelir gider dengesine dikkat edin. Sosyal çevreniz değişiyor yeni arkadaşlar edinebilir ve hayatınızı değiştirebilirler yeni ortaklılıklar ya da evlilik getirebilir. Gelecek ile ilgili hedeflerinizin netleşeceği bir hafta sizi bekliyor.

Başak ve Yükselen Başaklar: İkili ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz. Partnerinizin yaşamış olduğu sorunlar sizin ilişki hakkında karar vermenizi etkileyebilir. Kabiniz ile karar vermenizi tavsiye ederim. Evli olanlar ya da partneri olanlar ilişkiye ne kadar çaba verip vermediğiniz hakkında derin kararlar alabilirsiniz. Kariyeriniz ile değişiklikler var terfi ya da yeni teklifler alabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi Sağlığınıza dikkat kendinizi çok ihmal etmiş olabilirsiniz. Kendinizi iyi dinleyin doktor kontrollerinizi yaptırın. İş hayatınızda yeni gelişmeler var. Yeni bir seyahat yada eğitim sayesinde bulunduğunuz yerden uzaklaşabilirsiniz, bu durum size iyi gelecek yeni insanlar ile tanışıp yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Aşk ve ilişkiler ya da hobileriniz ile ilgili sorumluluk almak zorunda kalacaksınız. Para konularında yeni gündemler ortaya çıkabilir kredi almak zorunda kalabilirsiniz. Ya da Eşinizin kaynaklarındaki yükseliş size de yansıyacaktır. Öğrenci iseniz sınavınız yaklaşıyor ise bu hafta yoğun ders programı içinde geçebilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar: Eviniz ve aileniz ile ilgili sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Eviniz ile ilgili bir değişiklik ya da taşınma olabilir. İlişkilerinizde yeni bir karar almanız gerekebilir. Haberleşmenin çok olduğu yeni bir seyahat planı yapacağınız bir hafta sizi bekliyor.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: yakın çevreniz ile ilgili kendinizi ifade etmekle ilgili güçlük çekebilirsiniz. Yanlış kararlar almış olabilirsiniz. Farkındalığınızın arttığı bir hafta olacak. Ev ve iş hayatınızı tekrardan planladığınız yeni bir oluşuma gideceğiniz bir hafta olacak.

Kova ve Yükselen Kovalar: Mali konular ile dikkatli karar vermelisiniz riskli yatırımlardan uzak durmalısınız. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. İş konusunda yeni bir oluşuma gidebilirsiniz. Evlilik ve çocuk yapmaya karar verebilirsiniz. Hayatınızdaki dönüşüme hazır olun.

Balık ve Yükselen Balıklar: Aile hayatınız ve yaşadığınız yer ile ilgili bir sorun olabilir ve bu konuyu siz çözme zorunda kalabilirsiniz. Bu durum sizin gergin hissetmenize sebep olabilir. Bu süreç sizi olgunlaştıracak ve hak edişlerinizi alacaksınız. Kökten bir yenilenme istiyorsunuz konu ne ise bu hafta şans sizden yana.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

İnstagram: astrologgamzeersoyler