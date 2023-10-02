Astrolog Gamze'den 2 Ekim-8 Ekim 2023 haftası burç yorumları

Merhabalar,

Koç ve Yükselen Koçlar: Kariyerinizde göz önündesiniz. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını almaya başladığını gördükçe motivasyonuz artacak. Miras, uzun zamandır alamadığınız bir para var ise hız kazanıyor, İnternet, yazı ya da hak hukuk davalarınız var daha netlik kazandığı bir hafta olacak. Finans konularında başkalarının etkisinde kalıp risk almayın. İkili ilişkinizde ileriye dönük adımlar resmi birlikteliklerin başlangıcını gösteriyor.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Sevgilinizle ve çocuklarınızla ilişkinizin hareketleneceği zamanlar. Bir arkadaşlığı aşka taşıyabilir veya sevgilinizle beraber gelecek ideallerinizi gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi mutluluk tufanına kaptırarak her söylenileni kabul etmemeye özen göstermeli ve ilişkilerde gerekli mesafeyi çizmelisiniz. Elinize aileniz veya yatırımlarınız kaynaklı ek paralar geçebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Her türlü ikili ilişkileriniz ile göz önündesiniz. Bu dönem krizli geçebilir dil yarası alabilirsiniz. Siz kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Eşinizin akraba yada baba tarafından alacağınız haberler sizi üzebilir. Harcamalarınız artmış olabilir. Bu konuda destek alacaksınız. Bu hafta baş, boyun, omurga ağrılarınız artabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Kendinizi yorgun hep aynı şeyleri tekrarlarken bulabilirsiniz. Yeni sorumluklarınız yolda ama siz kendi içinizde aldığınız kararlarda ısrarcı olacaksınız. Kelimelerin gücünü doğru kullanmanızı tavsiye ederim. Finansal olarak risk almayın tedbirli olmakta fayda var. Göğüs, rahim ve bağışıklık sisteminize dikkat edin.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Gündelik ve iş hayatınız değişiyor daha yoğun bir döneme giriyorsunuz aynı zaman da kronik rahatsızlıklarınız var ise doktor kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yapacağınız bir seyahat ertelenebilir. Bu hafta işleriniz bozulabilir bu iş hayatınızda bir değişikliğe gideceksiniz, yeni bir işe başlama ya da iş başvurularınızın artmaya başladığı bir hafta olacak. Spora başlamak için güzel bir dönem bu dönemde tanışacağınız kişilerin enerjileri size iyi gelecek. İkili ilişkileriniz de krizli bir hafta acele karar almamanızı tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Hayata bakış açınız iyimserleşebilir, yeni bir felsefe geliştirebilir. Geçmiş travmalarınız iyileştiğini fark edeceksiniz. Yeni eğitimlere ve yurtdışı turlara katılabilirsiniz. Sosyal medya, reklam ve hukuki konularda yeni girişimler yapabilirsiniz. Finansal anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hayatınıza yeni insanlar alacağınız bir dönem.

Terazi ve Yükselen Terazi: Şimdiye kadar haksızlığa uğradığınız bir konu var ise ilahi adaletin gerçekleştiğini görmeye başlayacak ve şimdiye kadar konuşulmayan konuların konuşulduğunu gireceksiniz. Kendinizi daha iyi göstereceğiniz işinizin uzmanı olduğunuzu artık daha üst kademelerin ilgisini çekiğiniz bir hafta olacak. El, kol, bacak ve akciğerler sağlığınız var ise alerjilerinizin bu dönemde ortaya çıkacaktır. Finansal anlamda bu dönemde aile için harcamalarınızın artığı bir dönem olacak riske girmekten kaçınmanızı tavsiye ederim.

Akrep ve Yükselen Akrep: Kendi korkularınızı tetikleyecek olsa da sizin yeni adım atmanıza sebep olacak. Başkalarının paraları ya da miras konularında yönetmekte zorlandığınız zamanlar olacaktır. Hayatı öğrenme konusunda farklı bir bakış açısı kazanacaksınız. Çalışma ortamınızda iki işi bir arada yürütmek zorunda kalabilirsiniz. Ani gelişecek seyahatler size olumlu bir şekilde dönecektir. Sosyal ortamınız değişiyor

Yay ve Yükselen Yaylar: Kariyerinizde parladığınız fikirlerinizin dikkate alındığı gelirlerinizin artığı bir haftaya başlıyorsunuz. Gitmekten hoşlanmayacağınız kısa süreli bir seyahat etmeniz gerekebilir, yolda çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmanız tavsiye ederim. Aile büyüklerinin sağlık sorunları bu hafta sizi korkutabilir, mantıkla alacağınız kararlar olumlu sonuçlanacaktır. Sosyal hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde sonlanmalar yaşanabilir

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Hak hukuk konuları, mahkemeler, yurt dışı konuları, eğitimler, uzun süreli tedaviler gibi konularda yeni bir süreç başlıyor olabilir. Korku ve kaygılarınızdan dolayı doğru yerde doğru adımları atamamış olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz krizli durumları kendi alanınızı, hakkınızı koruyarak yönetebilir, statünüzle ilgili ne yöne gitmek istediğinize doğru karar verebilirsiniz. Borç, nafaka, miras gibi konularda birtakım konuları hak yemeden yönetmeye çalışmalısınız.

Kova ve Yükselen Kovalar: Bu hafta her konuda büyük aydınlanma yaşayacaksınız, konuşmalarınızdaki yumuşaklık ve değe size ummadığınız kapılar açacak. Günlük hayatınız dan çok keyif almadığınızı düşünerek bilinç altınızda geleceğe yönelik planlar yapıyor olabilirsiniz. Planlı hareket etmelisiniz. Hak edişleriniz aldığınız maddi olarak rahatladığınız bir hafta sizi bekliyor.

Balık ve Yükselen Balıklar: Günlük hayatınız da bir ebeveyn & bir çocuğun sorumluğunu almış ya da kendi sağlığınız ile bir sorunlar ile mücadele ediyor olabilirsiniz. Bu ara maddi kayıplarınız büyük olabilir. İlişkilerdeki iyileşme ikili ilişkilerinizdeki olumlu gelişmeler sağlık ve para sürecinizi yenilenmiş ve daha güçlü bir şekilde atlatacağınızı göstermekte. Çocuklarınız var ise bu dönem biraz zorlayıcı ama onların da kimlik oluşturduklarını unutmayalım J Size enerjisi ile besleyen insanlarla görüşün ya da hobilerinize yönelmenizi tavsiye ederim.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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