Astrolog Gamze'den 18 Eylül - 25 Eylül 2023 haftası burç yorumları

Merhabalar,

Koç ve Yükselen Koçlar: Bu haftaya enerjiniz yerinde başlıyorsunuz. Olaylar hızlı ilerleyecek. Kalbinizin ritmi değişmeye başlıyor. İş arkadaşlarınız ile bağlantılarınız kuvvetli olurken sevdiğiniz insanların hayatında da önemli değişiklikler sizi mutlu edecek. Kariyerinizde güzel gelişmeler var zaman zaman sizi zorluyor, bir mücadele hissediyorsunuz ama bu hafta hiç böyle algılamayacaksınız durum ve olayları tam tersi her şeyin size hizmet ettiğini çok net göreceksiniz.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Konfor alanızda beklentilerinizin üstünde keyifli bir döneme giriyorsunuz. Maddi olarak refaha çıkıyorsunuz. Eşinizin ya da aile büyüğünüzün yaptığı bir iş birliği ailenizin bereketini artıracak. Eğitim, sanatsal, hukuksal işlerinizde beklenmedik gelişmeler size mutlu edecek sonuçlar alacaksınız. Seyahatler ve geleceğe yönelik ticari faaliyetlere yönelik kafanızda ne tür planlar varsa eğitimde dahil harekete geçeceksiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler: Maddi konular ön planda olarak haftanıza giriş yapıyorsunuz ve hafta başında parasal konularla ilgili olacaksınız. Beklediğiniz bir parayla uğraşabilirsiniz ya da banka işlemleri gündeminize yerleşebilir. Sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın, çevrenizdeki insanların hayatında da bazı zorlanmalara tanık olabilirsiniz. Beklenmedik yerlerden güzel para geliri olabilir. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Ev hayatınız çalışma düzeninizle ilgili konular önemli olacak. Kış hazırlıkları temizlik ve mutfaktaki konserve çalışmaları artmış olabilir. Bir yere yerleşmek evle alakalı konularda harekete geçmek için destekli olacaksınız. Maddi konularda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Bu aralar maddi konularda evinize, ailenize daha fazla yatırım yapıyor olabilirsiniz bu ara harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiy ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Geleceğinize dair aklınızda birtakım hesaplar, planların değişmesi söz konusu olabilir. Seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, yabancı insanlarla yapılacak her tür faaliyeti, ticari gelişmeleri karşınıza getirecek. Çalışıyorsanız çalışma ortamlarınızdaki değişim beraber çalıştığınız insanlardaki değişim işle ilgili konuları da etkileyebilir. Sağlığınıza karşı tansiyon problemleri, kalp çarpıntılarına karşı dikkatli olun. Arkadaşlarınızla bolca vakit geçirecek sosyal ortamlarda eğlencelere katılacaksınız.

Başak ve Yükselen Başaklar: Kendinizle ilgili aldığınız kararları uygulamak, sosyalleşmek, yakın çevrenizdeki insanlarla güzel planlar içerisine girmek hayatınızda önemli olabilir Maddi konularda güzel getirileriniz var. Aşka, keyfe, hobilerinize ya da çocuklarınızla ilgili konulara harcamalarınız hızlanmış olabilir. Yurt dışı işlerinizin artacağı, hukuksal bir davanızın sonu gelmiş. Kendinize daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Eşinizin para ile ilgili konularda doğru adımlar atmadığını, yanıldığını fark edebilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunursanız bu kredinin şartları ve koşulları yanıltıcı olabilir ileride sizi zorlayabilir. Bu hafta ikili ilişkiler ve özel hayatınızda önemli bazı durumlar devreye girecek. Sevdiğiniz insanın kariyerinde önemli gelişmeler olabilir ama bu gelişmeleri biraz abartarak sizi anlatıyor olabilir ya da kendisi de henüz farkında olmayabilir. Uzun zamandır beklediğiniz birtakım paralar varsa bunlarla ilgili alanda bazı gecikmeler de devreye girebilir. Kredi çekmekten, kefil olmaktan, borç vermekten ve borç almaktan mümkün olduğunca uzak durun. Sipritüel konulara daha fazla vaktinizi harcayacağınız bir döngü içerisine giriyorsunuz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Kendi kabuğunuz da olduğunuz evden çıkmak istemediğiniz bir hafta sizi bekliyor. Beklediğiniz bir para var ise geldiğinin müjdesini verelim. Aile kökleri ve bağları çok kuvvetli olacak aileden aldığınız destek sizi mutlu edecek. Ailede alınacak kararlar ve atılacak adımlar var konuşmalarınız çok önemli olacak düşünerek konuşmanızı tavsiye ederim. İkili ilişkilerinize güzel bir yakınlaşma söz konusu.

Yay ve Yükselen Yaylar: Ortaklarınız ile ilgili harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Maddi alanda ekonomik davranmanız gerekiyor. Ekstra para kazanabilirsiniz. Eviniz için para harcayabilirsiniz. Kendiniz için spora başlamak için güzel bir dönem. Kısa yolculular yapablirsiniz. Maneviyatınızın artacağı bir hafta yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Evden çıkarken yanınıza alacaklarınızın eksik olmamasına dikkat edin. (anahtar, kimlik vb.)

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Arkadaşlık ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir hafta. Etrafınızdaki olaylara kayıtsız kalmanız sizi aşağıya çekiyor. Sizi yanlış yönlendiriyorlar farklı görüş almanızı tavsiye ederim. Eski arkadaşlarla bir araya geleceksiniz aranızda birtakım sıkıntı ve problemler varsa bunları halletmenin yollarını bulacaksınız. Arkanızdan iş çeviren insanlar öne çıkabilir zaman zaman duygu patlamalarına neden olacak bazı olaylar yaşayabilirsiniz yönünüzü bulmakta zorlanabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Bazı ilişkilerden kaynaklı olarak işlerinizin bozulması gibi etkilere karşı da dikkatli olun derim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Çalışma hayatınızda önemli haberlerin bol olduğu bir hafta size bekliyor. İş ve dengesini iyi korumanız gerekecek. Abartıdan mümkün olduğunca uzak durmanızı tavsiye ederim. İş ortamlarınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde gelen haberler kafanıza göre davranma isteğinizi coşkulu hareket etmenizi arttırabilir. Olayları kafanıza takmadan yolunuzda ilerlemeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızla küçük kaçamak seyahatler size iyi gelecek..

Balık ve Yükselen Balıklar: Kendinize vakit ayırmak ve konfor alanınız ön planda olacak. Maddi konularda yapılandırma ve yeni bir projenin hayata geçmesi için olasılıklar karşınıza çıkacak. Beklediğiniz bir paranın gelmeme ihtimali ya da gecikme olasılığı çok yüksek. Moraliniz yükselsin diye para harcama ya da kontrolünüz dışında harcamalarınız oluşabilir. Olacağı için harcamalarınıza dikkat edin.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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