Astrolog Gamze'den 14 Ekim - 20 Ekim 2024 Haftalık Burç Yorumları.

Merhabalar, Koç ve Yükselen Koçlar: 17 Ekim 2024'te gerçekleşecek süper dolunay enerjisi altında ışıklarının altına itildiğinizi hissedebilirsiniz ve son altı ayda inşa ettiğiniz planlar artık önünüzdedir. İlişkilerinizle ilgili veya gücünüze adım atmanız konusunda bir dönüm noktası, son veya geçiş de şimdi ortaya çıkabilir. Muhtemelen daha cesaretli ve yoğun hissedeceksiniz. Herhangi bir nedenle bu zamana yakın bir zamanda çok arzuladığınız şeyi elde edemiyorsanız, evren size farklı bir yaklaşım benimsemeniz gerektiğini söylüyor. Kalbinize güvenin ve evrenin ruhunu dinleyin. Boğa ve Yükselen Boğalar: 17 Ekim 2024'teki dolunay olacak. Etrafındaki haftada muhtemelen çok bitkin hissedeceksiniz, çünkü daha fazla yenilenmeye ve rahatlamaya ihtiyacınız olacak. Ruhunuzu besleyin dua edin meditasyon yapın ve akışta kalın. Bazılarınız sahne arkasındaki projeler üzerinde sıkı çalışıyor olabilir veya sizin veya bir başkasının sessizce saklanmasını umduğu bir sırrın aniden ortaya çıkmasıyla başa çıkıyor olabilirsiniz. Her şeyden önce, akışa uymaya çalışın. Her şey en yüce hayrınıza maddi manevi güzelliklerle gelecek sizi hedef alanların imtihanı başladı. İkizler ve Yükselen İkizler: 17 Ekim 2024'te dolunay ve sosyal sektörünüzde gerçekleşecek olan güçlü bir süper dolunay olacak. Etrafındaki haftada, birçok arkadaşınız, tanıdığınız ve destekçinizle bir araya geldiğinizi görebilirsiniz. Alkış, övgü ve macera duygusu sizi canlandırabilir. Sevdiğiniz bir arkadaşınız eş ya da sevgiliniz hayatınızdan çıkabilir ya da siz çıkartabilirsiniz taşınabilir ya da yalanları ortaya çıkabilir ve tüm bağınızı kopartabilirsiniz. Üzülmek yerine, kendinizi işinize ve sizi gerçekten sevenlerle ilişkilerinizi güçlendirmeye odaklanma zamanı. Yengeç ve Yükselen Yengeçler: 17 Ekim 2024'te başarı bölgenizde gerçekleşecek süper dolunay olacak. Bu ay döngüsünü çevreleyen haftada, kariyerinizde veya mirasla ilgili alanlarda bir terfi, olumlu basın, otorite figüründen heyecan verici bir iltifat veya hatta bir işi bırakıp diğerine geçmek gibi bir değişim görebilirsiniz. Herhangi bir nedenle işinizi kaybederseniz veya eleştiriyle karşılaşırsanız, yeni yönlere doğru hareket etmeye zorlanıyorsunuz demektir. Profesyonel hayatınızla ilgili büyük değişimler gerçekleşiyor olabilir. Onları içeri alın!

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 17 Ekim 2024'te genişleme bölgenizde belirecek olan süper dolunay dikkatinizi çekecektir. Bunu çevreleyen haftada, dikkatinizi aşağıdaki durumlardan herhangi birine odaklayabilirsiniz. Uzun mesafeli seyahat, uluslararası iş veya ilişkiler, akrabalar, akademik veya entelektüel uğraşlar, yasal işlemler veya hatta medya girişimleri olumlu olumsuz durumlara hazır olun. Her şeye rağmen, yeni ufuklar peşinde koşmaya hazır olacaksınız sorunların aşılabilir olduğuna olan inancınızı koruyarak hareket etme zamanı. Başak ve Yükselen Başaklar: Sağlık veya evcil hayvanlarınızla ilgili konularda dikkatli olmalısınız. Çok çalışabilir, çok kazanabilirsiniz. Mahkeme konuları gündeme gelebilir. Ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Beklenmedik sürprizler ani yurt dışı, yada bir eğitim kararı alabilirsiniz. Anne yada bir kadın figürünün sağlık sorunu nüksedebilir ve bir küçük operasyon geçirebilir. Terazi ve Yükselen Terazi: İlişkiler ile ilgili yenilikler olacak güzel başlangıçlar olacak. Ortaklı konularla ile daha fazla yeni adımlar atacaksınız. Parasal konularda değişiklikler ve sürpriz borçlar olabilir. Temkinli davranmanızı tavsiye ederim. Her türlü konuda farkına varmadan baskı yapıyor olabilirsiniz etrafınızdan gelecek tepkilere kulak vermenizi tavsiye ederim. Unutmayın en yakınızdaki insanlar size aynalık yapıyordur. Sosyal ortamda biri ile tanışabilirsiniz bu kişi ya hayat arkadaşınız yada iş ortağınız olabilecek biri olma olasılığı yüksek. Akrep ve Yükselen Akrep: 17 Ekim 2024'te süper bir dolunay olacak. Kadersel olaylar gelecek! Bu zamana yakın bir zamanda büyük bir projeyi bitiriyor, yeni müşteriler veya girişimler üstleniyor veya hatta bir işi bırakıp diğerine geçiyor olabilirsiniz. İşsizseniz, o zamanlar başvuruda bulunduğunuzdan emin olun. Mükemmel bir iş bulabilirsiniz. Ayrıca bu süper dolunay diyetiniz, egzersiziniz, iş arkadaşlarınız veya hatta bir evcil hayvanınızla ilgili bir değişiklik getirebilir sizlere. Yay ve Yükselen Yaylar: 17 Ekim 2024'teki süper dolunaydan enerji alan bir ruh eşi yakında ortaya çıkabilir. Bu, kalbinizin yandığını hissettiğiniz, derin sözler verdiğiniz veya flört hayatınızın birçok seçenekle geliştiğini gördüğünüz bir dönem olabilir. Ancak, bir son, örneğin bir ayrılık meydana gelirse, bu sizi başka bir ufka yönlendiriyor olabilir. Ayrıca hobilerin, sporların ve yaratıcılığın, çocukların ve doğurganlığın bu zamana yakın bir zamanda enerji kazanacağını unutmayın. Her şeyden önce, anda kalın ve yaşamın getirdiği güzellikleri kucaklayın.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: 17 Ekim 2024'te gerçekleşecek dolunayın gelişinden bahsedeceğim. Bu ev, aile veya ev hayatınızda bir geçiş getirecek. Bazılarınız taşınıyor, tadilat yapıyor, yer değiştiriyor veya bir aile üyesine yardım etmek için devreye giriyor olabilirsiniz. Bu bir taşınma, muhteşem yeni bir mobilya veya dekorasyon yapılanması hatta yeni bir kira sözleşmesi imzalaması anlamına gelebilir. Süper dolunayla biraz tetiklenmiş ve duygusal hissedebilirsiniz, bu yüzden dinlenmek, enerji toplamak ve sezgilerinizi dinlemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Ancak evren size ne atarsa atsın, daha parlak ve daha uzak ufuklara doğru yönlendirildiğinize inanın. Kova ve Yükselen Kovalar: 17 Ekim 2024'te entelektüel bölgenizde bir süper dolunay belirecek ve bu onu çevreleyen haftada öğrenmenizi, konuşmanızı, yazmanızı veya özel bir iletişimle ilgili projeyle meşgul olmanızı sağlayabilir. Başka bir not olarak, hızla ileri geri seyahat ediyor veya arkadaşlarınız, komşularınız veya kardeşlerinizle daha fazla sosyalleşiyor olabilirsiniz. Bu ay döngüsü ayrıca imzalamanız için size bir sözleşme de getirebilir. Akışta kalın ve iyi değerlendirin. Balık ve Yükselen Balıklar: Süper dolunay öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken son şey, gelir ve giderlerinizle daha açık bir şekilde bağlantılı olan mali durumunuz olacak. 17 Ekim 2024'te bir süper dolunay geliyor, bu nedenle onu çevreleyen haftada çok fazla parasal alış veriş olabilir. Bu, işinizi veya müşterilerinizi etkileyebilir, örneğin yeni bir tane almak, birinden diğerine geçmek veya hatta yenilerini ararken bir gelir akışının kesilmesi gibi çok ama çok dikkatli davranın. Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim. Saygı ve Sevgilerimle