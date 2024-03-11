Astrolog Gamze'den 11 Mart 2024 - 17 Mart 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

10 Mart 20 derece Balık burcunda gerçekleşen Yeni ayın etkileri ile haftaya başlıyoruz. Sinsi ilerleyen hastalıklar, uyuz, alerjik vaka ve salgınlarda artış, su kaynaklarındaki kıtlıklar, verimsizlik, taşkın ve aşırı yağışlar yeniayla maalesef ortaya çıkabilir. Ayak, ayak parmakları, lenf bezleri ve hormonal sorunlara dikkat etmek gerekebilir. Kariyer ve devlet otorite hakkında çok sürpriz gelişmeler bizi bekliyor olacak.

Koç ve Yükselen Koçlar: Psişik enerjileriniz artabilir. Haberci rüyalar görebilir, uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Bağımlılık, kötü alışkanlık veya fazla kiloları bırakmak için ideal zamanlara giriyorsunuz. Sosyal ortamınızda konuşmalarınız ses getirebilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Sosyal çevrenizde iyiyi kötüyü ayırt ederek elemeler yapabilirsiniz. Gruplar içinde anlaşmazlık, kıskançlıklar meydana gelebilir. Arkanızdan gizli işler çevrilebilir. Akran zorbalığına da maruz kalabilirsiniz bugünlerde. Olgun, tecrübeli insanlara daha çok yaklaşmak isteyebilirsiniz. Kendi işinizi kurmayı veya sektör değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için daha çok çaba göstermeniz, sorumluluk almanız gerekebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Kariyeriniz konusunda kadersel gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Toplumsal imajınızın, otoriteyle ilişkilerinizin sarsılmaması konusunda ekstra dikkat etmeniz, sağlıklı kararlar almanız gerek. İş sebepli yurt/şehir dışına taşınmayı düşünenler olabilir. Size yabancı olan yerlerde kariyerinizi daha başarılı şekilde inşa edebilirsiniz. İnternet mecraları üzerinden para kazanabilirsiniz. Yaratıcılığınızı, ilhamınızı işiniz vesilesiyle geliştirebilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: İnançlarınızı ve hayat görüşünüzü tekrar tekrar sorgulayarak doğrusunu bulmaya çalışabilirsiniz. Hayata daha depresif bakmanız gerçek şansınızı görememeye neden olabilir. Geçmişte hatalar yaptıysanız düzeltme fırsatı bulabilirsiniz. Zorlu ama üstesinden gelebileceğiniz deneyimlerden geçebilirsiniz. Uzun vadeli bir eğitim, zorunlu göç gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Fanatik ve kibirli davranışlardan uzak durmalısınız bu süreçte.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Banka hesaplarınızı, vergilerinizi, ödemeleri iyi kontrol etmeniz ve yönetmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Çok harcıyor az kazanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Kısa vadeli küçük kazanımlardan ziyade uzun vadeli büyük kazanımlara odaklanmaya başlarsanız sizin için daha iyi olabilir. Hayatınızı zorlu olsa da dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Aciliyet içeren operasyonları ertelerseniz sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başaklar: İlişki modellerinizi gözden geçireceğiniz bir sürece girmektesiniz. Hem kendinizin hem karşınızdaki kişilerin potansiyelini bilerek sorumluluktan kaçmamalısınız. Bekarsanız ciddi bir beraberliğin yolu görülebilir. Devam eden bir beraberlik evliliğe taşınabilir. Çok samimi olduğunuz kişilere mesafe koyarken uzun zamandır ihmal ettiğiniz kişilere daha çok şans tanımaya başlayabilirsiniz. Ancak yine de herkesle yüz göz olmamaya dikkat etmelisiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Yeterli beslenme, uyku ve öz bakım gibi konularla ilgilenmenizi gerektiren mecburi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Kilonuzu koruyabilir, detoks yapabilir, zararlı alışkanlıklarınızı sonlandırabilirsiniz. Ancak bağışıklık sisteminizin zayıflamaması için dikkat etmelisiniz aksi takdirde hastalıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Meslek hayatınız rekabetten ötürü tıkanık olabilir. Hızlı yükseliş gelmeyebilir. Rutinleriniz yorucu, kısıtlayıcı da olabilir bugünlerde.

Akrep ve Yükselen Akrep: Aşk mı arkadaşlık mı? konusunda artık bir seçim yapmanız gerekiyor olabilir. Bu yeniayla olgun, geleneksel bir aşk arayışında olabilirsiniz. Uzun yıllarca unutamayacağınız biri hayatınıza girebilir. Beraberliğiniz varsa otorite figürlerini devreye sokmaya düşünebilirsiniz. Başarıyla sonuç verecek iş ve yatırım girişimlerinde de bulunabilirsiniz bu yeniayla. İşte rakiplerinize yetenekleriniz sayesinde fark atarak hızlı ilerleyebilirsiniz

Yay ve Yükselen Yaylar: Aile hayatınız konusunda gerçekçi bir bakış açısı kazanmaya, daha çok empati kurmaya ihtiyacınız var. Aile içinde inanç, siyasi görüş ayrılıkları fazlasıyla gözünüze batmaya başlayabilir. Asla değişmeyecek kadersel şeyler üzerine ısrarcı ve baskıcı bir tutum sergilerseniz birileriyle aranız açılabilir. İş veya kentsel dönüşüm sebebiyle mecburi taşınma, atama vb. konular gündeminizde yer edebilir. Evlilik içerisinde çocuk kararı da alabilirsiniz

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Plan, muhasebe ve organizasyon yapmanız gereken bir sürece girebilirsiniz. Henüz deneyim kazanmadan yüzeysel olarak yaptığınız planlar, yargılamalar maalesef hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Aynı görüşte olmadığınız kişilere laf anlatmaya çalışmak veya sizi dinlemeye hazır kişilerle aranıza sınır koymak gibi hatalara açıksınız. Kardeş, komşu veya kuzenlerinizle ilgili zorlu deneyimleriniz olabilir.

Kova ve Yükselen Kovalar: Maddi konularda hayalci olmaktansa mevcut koşulları iyi tasnif ederek adımlarınızı öyle atmalısınız. Büyük bir kazanç yağmuru bekliyorsanız beklentiler hayal kırıklığı yaratabilir. Yeniayla iş kurmak, uzun vadeli yatırım planlamak, mal mülk konularıyla ilgilenmek için destekleyici tesirler bulunuyor. Özdeğer sorunları da yaşamanız hak ettiğiniz muameleyi görememenize neden olabilir. Kendinizi iyi sunmayı öğrenmeniz gerekebilir

Balık ve Yükselen Balıklar: Her türlü eylemleriniz dikkat toplayabilir bu yeniayla. İnsanlar sizinle ilgili olumlu olumsuz yanılmaya çok müsait olabilir. Birilerine bariyer çekebilir, yalnız kalmaktan hoşlanabilirsiniz. Ancak başarılı olmak istiyorsanız gerçeklerden uzaklaşmamanız gerekiyor.

Özgürlüğünüzü kısıtlayan insanlarla kalıcı kadersel ayrılıklar görülebilir veya ciddi bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Resmi prosedürlerle yakından ilgilenebilirsiniz bu yeniayla.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Sevdiklerinize sarılın sarılmak en güzel şifa enerjisidir.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze