Astrolog Gamze'den 11 Aralık - 17 Aralık 2023 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: İletişiminize dikkat etmelisiniz. Kendinizi ortaya koyarken fevri değil akıllı düşünerek konuşmalısınız. Beklediğiniz iş ya da haber de gecikme olabilir ama bunun sizin kendi değerinizi görmek için size ayrılan bir süre olduğunu unutmayın. Parasal olarak şanslı bir dönemdesiniz atacağız imza sizi güçlendirecek. İkilik yaşayacağımız bir durum olabilir bunu lehinize çevirmek sizin elinizde. Yeni ayın enerjisini de kararsızlık ve sınırlar olduğunu unutmayın sizin burcunuzda olduğu için bir ay etki alacaksınız. Güç sizde sevgili Koçlar yeni ay size en yüksek hayrınıza gelsin.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Düşünceleriniz değişiyor. Yeni bir pencere den bakmaya başlıyorsunuz. Sizden gizlenmiş bazı durumları öğreneceğiniz bir dönem olacak. Bunu şöyle düşünün iyi ki daha erken değil böyle olgun tepki veremezdim, iyi ki geç değil tedbir alamazdım diye kabul edin. Bu durum sizi daha önce ortaya çıkartmadığınız bir yeteneğinizin ortaya çıkmasında vesile olacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayalleriniz gerçekleşiyor yavaş ve güvenli adımlarla bu hafta beklenmeyeni bekleyin çünkü kadersel bir hak edişinizi alacaksınız. Sevgili Boğalar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

İkizler ve Yükselen İkizler: Sosyal ortamlarda oldukça aktif olacağınız bir dönemdesiniz. Kendiniz ile kavga etmeyi bırakın biraz sakin olma zamanı kadılardan gelecek destek sizin yolunuzu açacak. Biraz akışta kalın, sizin için zor olacak ama bir kendiniz ile baş başa kalacağınız bir alana çekilip kendiniz ile bir anlaşma yapın bu ay mali dengeniz hakkında kendinize bir söz verin. Sağlığınıza dikkat edin kemik ve boğaz bölgesi sorunları yaşayabilirsiniz. Göz önünde yaşamadığınız bir ilişkiniz varsa görünürlük zamanı yaklaşıyor. Sevgili İkizler yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Bilinç altı korkularınızı bırakın geçen haftadan başlayan bir takım rahatsızlıklarınız olabilir bunlar tekrarlan etki olacak. Örneğin bileğinizi burkarsanız tam iyileşirsiniz, dişinizin dolgusu düşerse ihmal etmeyin. Kariyer hayatınızda yeni bir döneme hoş geldiniz. Konuşmalarınız ya da yazı diliniz ile ön planda olacaksınız. Hayallerinizdeki anlaşmayı yapabilirsiniz. Oldukça göz önünde olacağınız bir dönem için ajandanız yanınızda olsun planlama sizin için önemli olacak. İlişkilerdeki dönüşümden korkmayın, direnmeyin sizin için en iyisi olacak. Sevgili Yengeçler yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Hak hukuk konularında mahkeme ile ilgili süreçleriniz tamamlanıyor. Yurt dışı bağlantılarınız varsa bu ayda yine aktif bağlantılarınız devam edecek. Basın medya yazarlığınız var ise yıldızınız parlıyor, yapacağınız iş birliktelikleri ile kariyerinizde yeni bir dönem başlıyor bir çok bekar Aslan burcunun statüsü değiştiği bir dönem olacak. Bir aile büyünün sağlık sorunu ile ilgili sorumluluk almak ve karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Sevgili Aslanlar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Başak ve Yükselen Başaklar: Borç mu çıktı krizli bir durum var siz detaycılığınız ve

mükemmeliyetçiliğiniz ile öyle bir fayda sağlayacaksınız ki siz bile inanamayacaksınız. Bu dönemde ameliyat güzellik için yapılan uygulamalar için güzel bir dönem. Çocuklarınız ile ilgili almanız gereken kararları ertelemeyin. İlişkilerinizi sınandığı bir dönem sizi üzen bir ilişki bitebilir iyi giden bir ilişki varsa daha sağlam adımlar ile resmiyete dönüşebilir. Sevgili Başaklar yeni ay sizin en yüksek hayrınıza gelsin.

Terazi ve Yükselen Terazi: Evliliğiniz ortaklığınız iş birliktelikleriniz ön planda olacak. Bazı konular sizin kontrolünüz dışında gelişebilir ve konuşmalarınız ile konuları büyütebilirsiniz. Rest çekme noktasında olabilirsiniz. Ağır dil yaraları açabilirsiniz Sevgili Terazi sizin için zor bir hafta lütfen odağınızı değiştirin olayı büyük resimden bakın gerçekten sınandığınız bir dönem bunun sağlığınıza dönüşü sert olabilir. Bu haftayı bir hobinize ağırlık vererek geçirin yeni bir anlaşma kapınızda bu iş birlikteliği öncesi odağınızı her türlü ilişkiden arının odağınız kendiniz olsun. Sevgili Teraziler yeni ay sizin en yüksek hayrınıza gelsin.

Akrep ve Yükselen Akrep: Günlük rutinleriniz hız kazanmaya başlıyor daha çok enerjiye ihtiyacınız olacak. Salığınız ön plan da olsun. Spora başlayabilirsiniz. Uzun zamandır yapmayı bıraktınız bir hobinize geri dönebilirsiniz. Sezgileriniz artabilir. Küçük operasyonlar için uygun bir dönem. İlişkilerinizde ummadığınız gelişmeler olabilir. Eğer evli iseniz eşiniz ile çocuklar için bir konuda ortak karar verebilirsiniz. Unuttuğunuz bir borç gündeme gelebilir ya da gelmesi gereken bir para gecikebilir. Sevgili Akrepler yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Yay ve Yükselen Yaylar: Aşk, çocuklar, hobileriniz ve borsa şans oyunları konuları aktif olacak. Bu dönemde günlük rutinleriniz değiştirecek, yeni bir bebek güzel bir iş imkanı, terfi, ilişkilerinde ileri gidecek güçlü imzalar atmanız mümkün güzel başlangıçlarınız var. Kendi enerjisi pozitifte tutun. Geri dönüşler için çok beklediniz ama kapılar açılıyor. Sevgili Yaylar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Aile, yuva ev ve kariyer hayatınızda yeni başlangıçları var iş ve yuva konularında değişikliler geliyor. İletişim diliniz hırslı bunu kullanıp finansal şanslar kazanabilirsiniz. Yine de temkinli olun. Uzmanlaştığınız konuda kalıcı bir dönem inşa edebileceğiniz bir dönem olacak. İlişkiler sağlamlaşacak aileye yeni bir üyenin gelmesi ile enerjinin artacağını belirtmek isterim. Sağlığınıza dikkat edin kalp, damar, tansiyon sorunlarınız tetiklenebilir. Sevgili Oğlaklar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Kova ve Yükselen Kovalar: Güçlü bir dönem sizi bekliyor. İletişim kardeşler ve yakın arkadaş çevrenizde mücadeleye hazır olun yeni bir dönem başlıyor. Değişime direnmeyin zor bir dönem geçirdiniz artık hak edişleri alıyorsunuz. Çok konuşacağınız, kısa seyahatler artacak sizi yoracak bir dönem geliyor ama sonuç yorgunluğunuza değecek bir dönem başlıyor. Yakın çevrenizden güzel destekle alacaksınız. Sevgili Kovalar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Balık ve Yükselen Balıklar: Finansal konularda güçlü kazançların geldiği kendinizi daha çok öz güvende hissedeceğiniz. Yeni imzalar atacağınız. Yorgunluğunuzu atmak için kısa seyahatlere çıkacağınız bir dönem. Şanslı dönemdesiniz. Kazancınız kalıcı hale gelecek. İç sesinize güvenin. Sevgili Balıklar yeni ay en yüksek hayrınıza olsun.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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