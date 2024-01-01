Astrolog Gamze'den 1 Ocak - 7 Ocak 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Mutlu seneler dilerim.

Koç ve Yükselen Koçlar: Aile hane ve yuva konuları ön planda buna bağlı olarak kariyer ve statünüz ile ilgili alınması gereken kararlar olabilir. Daha önce yaşanan krizli bir durumunuzun tekrar nüksetmesi ile şimdi artık hakkınızı aramak adına gerekli sorumluğu alma vakti. İlişki seyri evliliğe gidenler için bununla ilgili evrakların tamamlanması şeklinde çalışabilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Yakın çevre kardeşler, komşular, aracınız, kısa yolculular ve bunlar üzerine hakkınızı aramanız gereken durumlar olabilir. Bu konular ile ilgili verilmiş sözlerin tutulmaması, değiştirilmesi ve eksik kalan evrakların ortaya çıkması gibi durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Hakkınızı savunmak adına belli bir çizgide konuşmanız, bir duruş sergilemeniz gerekebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Özdeğer ve para kaynaklar, para yönetimi, miras, nafaka, borçlar üzerine hakkınızı aramanız gerekebilir. Bu tarz konular ile ilgili gözden kaçan göremediğiniz daha önceden bitirilmesi gereken, yarım kalan krizli konular üzerine şimdi gerekeni yapma vakti. Konfor alanınızı bozmadan daha uyum ve ahenk ile hareket etmenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: İkili ilişkilerinize evliliğinizde de karşı karşı ya kaldığınız eski konular açılabilir, yola tamam mı devam mı şeklinde ikilimde kaldığınız bir dönüşüm içinde olabilirsiniz. Bu arada saygı çerçevesinde gerekeni konuşmalı öncelikli olarak ilişkiyi tekrar inşa etmek üzerine orta yol bulmaya çalışabilirsiniz. Burada mal paylaşımı çocukları ilgilendiren durumları dikkate almanız, tedbirli ve kendine güvene alarak hareket etmenizi tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Bilinçaltı ve kontrol edemediğiniz alanlar, hastane gibi kapalı alanlar, iş hayatı günlük rutinler, sağlığınız, alışkanlıklarınız üzerine etkiler verecektir. Bu konular ile ilgili bir dönüşüm tamamlanma, hakkın elde edilmesi bir mahkeme sürecinin sonlanması, sağlık konuları ile ilgili belirsiz konuların gündeme gelmesini getirebilir.

Başak ve Yükselen Başaklar: Küçük şanslar, idealize ettiğiniz, hayal ettiğiniz konular, projeler, grup organizasyonları, arkadaşlar gibi konular üzerine eksik kalan evrak işlerinizin tamamlanması ve ilişkilerinizin daha resmi bir boyuta doğru dönüşmesini bekleyebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Kariyer, statü, ev yuva hane konularında ilişkilerinizi etkileyen durumlar dolunay ile birlikte gündeme geliyor. Dolunayın yükseleninin saygı çerçevesinde konuşmanızı olaylara uyumla yaklaşırken kendi alanınızı da korumayı unutmamanızı tavsiye ederim.

Akrep ve Yükselen Akrep: Yurt dışı konular, Eğitimler, yabancı dil, Yabancı ülkeler, Hak hukuk adalet, mahkemeler, resmi işler, eşinizin akrabaları ile ilgili bireysel alanınızı koruyarak konuşulması gerekeni söylemek, tamamlanması gereken eğitimlerin tamamlanması, Mahkemelerden alınacak sonuçların gündeme gelmesi söz konusu.

Yay ve Yükselen Yaylar: Para yönetimi, Ameliyatlar, Okült konular ve miras, nafaka işleri ile gündemiz de olacaktır. Bu konularla ilgili öfke kontrolü ve olaylara geniş bakış açısı ile ele almanız gerekebilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Kendinizi geliştirme yeniden inşa etme sürecinde bazı maddi sıkıntılarınız olabilir. İkili ilişkilerinizde bir kadınla ters düşebilirsiniz evliliğinizde eşiniz ile maddiyat yüzünden eski konuları gündeme getirebilirsiniz. Kelimelerin gücünü doğru kullanmanızı tavsiye ederim. Yıkmak kolay inşa etmek zor ama siz inşa etmek üzerine sınanacaksınız.

Kova ve Yükselen Kovalar: Günlük rutinleriniz, kronikleşmiş hastalıklar, hizmet aldığınız insanlar, çalışma hayatınız, kapalı alanlar, bilinçaltınız, kontrol edemediğiniz durumlar meydana gelecektir. Sağlık problemleri yüzünden hastaneye gidebilirsiniz ya da kendinizi izole etmeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Bilinçaltı korkularınız gün yüzüne çıkabilir bunların üzerine gitmeniz gerekiyor dönüşmeniz için gerekli olduğunu bilmenizi isterim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Çocuklar, hobileriniz kendinizi gösterdiğiniz alanlar, aşk hayatınız ile ilgili alanda bir tamamlanma yaşayacaksınız. Eskiden yarım kalan bir hobinize tekrar başlayabilirsiniz. Bebek sahibi olmak isteyenler deneyebilir. Para piyasalarında Borsa ve şans oyunlarında şansınız ve ama gene de hırs ve tutkularınız ile hareket etmemenizi tavsiye ederim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze