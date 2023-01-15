Astrolog Gamze Ersöyler'den Haftalık Burç Yorumları

Merhabalar;

Bu Haftaki Majör Büyük Arkana Kartımız 1 numaralı kart Büyücü

BÜYÜCÜ – MAGICIAN

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Merkür gezegenini temsil eder. Majör Arkana 0 Deli ile başlar ve farkındalığı arttığı için 1 numara olmaya hak kazanır. Karta baktığımızda bir sihirbaz ve masasında dört elementi görüyoruz; Kupa = Su, Kılıç = Hava, Tılsım, Toprak ve Asa = Ateşi simgeler, bir elinin gökyüzünde diğer elinin yeri göstermesi gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır demekle astrolojiye de işaret eder. Büyücünün başının üstündeki sonsuzluk sembolü Ouroborustur (kuyruğunu yiyen yılan ) aynı döngünün tekrarlandığının sembolüdür. Ciddi bir fırsat kartıdır; öğretmen, akıllı bir liderdir. Ben bu kart için içindeki potansiyelin farkına varmak olarak yorumlarım, hepimizin içinde farklı alanlarda yaratıcı bir güç var. Bunu ortaya çıkarttığımız zaman sihirbazların yoktan bir şeyi ortaya çıkarmaları gibi aslında bence hepimizin içinde bir büyücülük var

RUNE TAŞLARI

Son zamanlarda çok fazla sosyal medya hesaplarında rastladığım Rune’lar hakkında bilgi vermek istiyorum.

İskandinav tanrılarının kralı Odin'in ruhsal yolculuğunu anlatır. Rune’lar Odin’in insanlara olan armağanıdır. Odin Tanrıların tanrısı Norse mitolojisinde Yunan’ın Zeus’una denk gelir. Odin, kendini hayat ağacı olan Yggdrassil'e asmaya karar verdi ve orada dokuz gün dokuz gece asılı kaldı, Kendini bulmak için. Bu hareketten sonra, aydınlandı ve Rune’ların bilgisiyle ödüllendirildi. Rune’ların gerçek sihirli gücünü keşfederek onları insanlığa vermeye karar verdi ve bu şekilde nesiller boyunca Rune bilgisi ustadan öğrenciye aktarıldı. Ama her şeye rağmen bu yalnız ve bedel ödeyen bir yolculuktur. Çünkü Odin, Rune bilgeliğine ulaşmak için sadece 9 gün asılı olması aynı zamanda bir gözünü de feda etmiştir. Tarot destesindeki Asılan Adamı temsil eder.

Aslında burada çok önemli bir ayrıntı var, bir şey elde etmek için bir fedakarlık yapmak gerektiğini anlatır. Kazancımızı ihtiyacı olanlarla paylaşırsak bize daha çok şey getirir gibi düşünebiliriz.

Rune 24 harften oluşur.

Tarot kartlarına ve Rune sembollerine yüzyıllardan beri anlamlar katılıp yaratımlar ve kehanetler yapılmış o yüzden enerjileri çok yüksektir.

PERTHRO 13 OCAK-28 OCAK

P harfini temsil eder. Şans ve fırsatları temsil eder. Belirsizlik olsa da bazı şeyler kontrolün dışında gelişsede daha iyisinin geldiğini, eski dostlarla bir araya gelme, kaybettiğin bağlantıların tekrar kurulması, ektiğinin biçme ve hamilelik için olumlu bir zamanı gösterir.

ASTROLOJİ

Güneşin Oğlak Burcundaki dönemi 22 Aralık-20 Ocak dönemlerine denk gelir. Oğlak burcu astroloji haritasında 10 evi temsil eder, Kariyer ve statü evini yönetir. Oğlak burcunun dış görünüşü serttir. Bu yapı kışın sertliğinden gelir. Şartları kontrol eder. Diş, deri ve kemik sorunları çok olur. Sorumluluk sahibi görev düşkünü ve öncü insanlardır. İşine önem veren mantıklı insanlardır, biraz mesafeli ve kurallı kişilerdir. Gelenekçidir. Toplumdan onay alma ihtiyacı duyacaktır. Sözüne güvenilir insanlardır. Mükemmeliyetçidir. Her şeyin en mükemmelini yapmak ister. Zirveye ağır ağır tırmanmak ister. Organizasyon yetenekleri çok gelişmiştir. Tutumludur, para kazanma konusunda yetenekleri çok fazladır. Statüyü çok önemser ve özellikle bir ünvanı olmasını çok ister, sürekli planlı, daha pratik ve uzun vadeli amaçlar peşindedir. Çok çalışkandır, tek başına olmaktan hoşlanmayacaktır. Yapmacık hareketleri sevmez, sadelikten hoşlanır.

Venüs Kova : Venüs bizim sevgi dilimizdir. Venüs Kovada özgürlüğüne çok düşkündür. Özgürlüğünün elinden kaçacağını düşünürse ilişki durumu sarsılabilir. Majinal ilişkiler verebilir. Arkadaşlık ve güven çok önemlidir.

Mars Retrodan çıktı S yani durağan enerjide bir süre kendimizi enerjimiz düşük hissedebiliriz. Sonrasında artık enerjimizi topladığımız daha aktif bir dönem bizi bekliyor. İkizlerde Retrodan çıktığı için Retro zamanında zihnimizde aldığımız kararları uygulamak için harekete geçeceğiz.

Astrolojik olarak haftanın Burçlara göre enerjileri;

Bu haftanın genel enerjilerinde ilişkiler ve kariyer alanında iletişimin öne çıkmasıyla başlıyoruz. Hafta boyunca Mars durağan durumda seyredecek ve Aldebaran sabit yıldızı ile kavuşum halinde olacak.

Aldebaran; Doğruluk, dürüstlük, işini doğru yapmak, sözünü doğru söylemek, doğru davranış şeklini sergilemek, adil ve dürüst olmakla ilgilidir. Baş melek Mikail’in kılıcı ile alakalıdır. Peki Aldebaran etkisini yanlış çalıştırırsak ne olur? Dürüstlükten ödün verildiği anda statü ve mevki kaybı verebilir. Bunu da Antares sabit yıldız derecesine geldiğinde yaşamaya başlarız. Mars düz hareketine geçtikten sonra 2023 Aralık ayının ilk haftasında bu sabit yıldızın derecesine gelecek. Anteres, Mars-Jüpiter doğasında olduğu için çok ağır bir çalışma sonucunda gelen başarıyı gösterir. Bu yüzden önümüzdeki hafta İlişkiler, evlilik ve her türlü konuda doğruluk ve dürüstlükle hareket etmek çok önemli. Bu hafta eylemlerimizin başarı ile sonuçlanması ancak dürüst kalabilmek yönünde bizi test edecek.

Mars, bu hafta Merkür ile birbirini görmeyen açıda fakat karşılıklı çok güçlü çalışıyor. Düşüncelerimizi hayata geçirmek konusunda acele etmeden, tedbirli olabileceğimizi anlatıyor. Yine de birbirini görmeyen açıda olduğu için, zorda kaldığımızda hırs ve tutkularımıza yenik deşebileceğimiz ihtimalini de düşünmek gerekiyor. Kariyerimiz, ilişkilerimiz ve evliliğimizde yolunda gitmeyen birçok şeyi temizlemek üzerine çeşitli olaylar yaşayabiliriz. Saygı çerçevesinde gerekeni konuşmak, belli bir çizgide temkinli olmak ve sorumluluk almamız, disiplinli ve düzenli olmamız, sınırlarımızı korumamız gerebilir. Bu etkileri özellikle hafta sonuna doğru çok daha fazla hissedilecektir.

Maddi kaynaklar için ayağımızı yorganına göre uzatma zamanı! Şimdi gelin burçlar bazında bu hafta bizi neler bekliyor bir göz atalım;

Koç ve Yükselen Koçlar: Günlük hayatınızda, iş hayatınız ve günlük rutin alışkanlıklarınıza dikkat etmek, sağlığınız için düzenli alışkanlıklara geçebilmeyi başarmalısınız sevgili Koçlar. Konusu iş olanlar için iş hayatında patlak veren bir konuda kendinize ve öz değerinize, maddiyatınıza sahip çıkarak tedbirli kararlar almalısınız. Yeni bir terfi veya sorumluluk alabilirsiniz. Konusu sağlık olan kişilerin ise yeni bir beslenme düzenine geçmesini tavsiye ederim. Çocuklarınızla ilgili halledilmesi gereken konularla birlikte öncelik sırası oluşturabilir. Dağılmadan her şeyi kontrol altında tutabilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Yakın çevre, komşular, kuzen veya yakın arkadaşlarınızla ilgili birtakım halledilmesi gereken konularınız olabilir. Hakkınızı kurallar çerçevesinde halletmeyi seçmelisiniz sevgili Boğalar. Jüpiter bilinç alanınızda, size kendinizle alakalı bencil olma ve dürtüsellik verebilir. Bunu kontrol etmeli, uyum gösterirken akılcı ve her türlü resmi belgeyle hareket etmelisiniz. Birçoğunuz için Yurt dışı konuları, yabancı ülkeler, buralara seyahat etmek, eğitimler veya mahkeme konuları gündeme gelebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Ev, aile, yuva, aile büyükleri ile konuları ön planda aile ile ilgili alınacak ani bir durum ortaya çıkabilir çok kolay bir akış var alınacak her türlü konu hakkında ani karar vermeden önce daha planlı ve sakin adım atmanızı tavsiye ederim. Miras, nafaka, para yönetimi ile ilgili her türlü konuda resmi işleriniz olabilir. İş hayatınızda kendinizi baskı altında hissetseniz de kriz yönetimi yaparken kendinizi güvene alarak, akılcı bir şekilde durumları çözmeye çalışmalısınız.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Bu hafta korkularınızla hareket edebilir, psikolojik olarak uyum ve dengeli davranmak konusunda zorlanabilirsiniz. Günlük hayatınızda yapılacak işler içerisinde kaybolabilirsiniz. Gruplar veya akrabalarınızla ilgili işlerde üst üste gelebilir. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu yeni bir iş teklifi, bir ortaklık bile olabilir. İdeallerinizi inşa ediyorsunuz, sabırlı olmalı ve gerekeni yapmalısınız. İlişkilerinizdeki manipülasyona kapılamazsınız. Ancak akılcı davranarak hayallerinize sahip çıkabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Aslanları rahatlık ve yaşam alanında birtakım konular bekliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen, varolan ilişkisini ileri seviye taşımak isteyenler olabilir. Evlilik teklifleri, çocuk sahibi olmakla ilgili konularınız için harekete geçebilir, plan yapabilirsiniz. Tabi var olan ilişkisini tekrar gözden geçiren kişiler de olabilir. Günlük hayatınız değişiyor. Satatünüzde değişimler söz konusu. Ciddi adımlar atılıyor.

Başak ve Yüseklen Başaklar : İş hayatınızda aldığınız baskı ve sorumlulukla artık dengenizi şaşırabilirsiniz. Fakat bu kadar dayandınız! Bu hafta yaşayacağınız baskı ile düşüncelerinizi kontrol etmekte zorlansanız da çocuklarınızı düşünmelisiniz, kendinizi güvene almadan her şeyi kesip atmayı düşünemezsiniz. Gerekeni saygı çerçevesinde konusun, işinizi yapın. Sorumluluğunuzu bildiğiniz sürece ve kendi alanınızı koruduğunuz sürece her şey yolunda merak etmeyin. Daha da güçleniyorsunuz. Diğer taraftan sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın.

Terazi ve Yükselen Terazi: Aile, yuva ve statünüzle ilgili konularında değişen ve dönüşen bir durumdasınız var. Bir ilişki içerisindeyseniz tad alamadığınız zamanlar olabilir. Eğer sağlam bir ilişki ise daha sağlam bir yapıya dönüşecek, eğer değilse kendi alanınızı korumak isteyeceksiniz. Aniden evlenebilir, aniden boşanabilirsiniz. Bu kararı almak için bir duruşla hareket etmeniz gerekiyor. Maddi manevi yaşadığınız krizleri akılcı bir şekilde yönetebilirsiniz. Yeteneklerinizi ortaya çıkarın ve yeni başlangıçlar yapın.

Akrep ve Yükselen Akrep: Yakın çevreniz, aldığınız eğitimler, düşüncelerinizin dönüştüğü daha sağlam bir yapılanmanın geldiği zamanlardasınız. Aile ve yuva, yaşam alanınızda baskı ve sorunlar olsa da kendi sınırlarınız içinde kimlik inşa ediyorsunuz. Kadersel etkilerle bir ilişki, bir ortaklık, var olan ilişinizi sorgulamanız, inşa etmeyi düşündüğünüz eski konuların açılması mümkün. Alanınızı koruyun, saygı ve çizgiyi dengede tutun. Kadersel etkiler ilişkilerinizi sizin için yapılandırsın ve sizdeki travmaları bırakın temizlesin ve bitirsin. Gitmesi gereken gidecek, yeni kapılar açılacak.

Yay ve Yükselen Yaylar: Para ve maddi kaynaklarınızda bir dönüşüm var. Bunun için yakın çevrenizde yeni sorumluluklar, ilişkiler veya bir ortaklık için plan yapmak, yeni kazanç kapıları kendinize açmak üzerine yapılanma içerisinde olabilirsiniz. İş ve günlük hayatınız iniş çıkışlı olsa da yeni fırsatlar gelebilir. Sağlam adımlar atabilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Oğlaklar uzun süredir bir yapılanma içerisindesiniz. Şu an ki enerjiye o kadar alışıksınız ki, sizi hiçbir şeyin yıkmasına izin vermeyecek bir dış kabuk geliştirdiniz bile. Maddi kaynaklı sorunlar yaşasanız da önce yaşam alanınızda yolunda gitmeyen konuları halletmelisiniz. Konuşulması gereken şeyler olabilir. Kafanız çok dağınık, hak ve adaletli olmak adına dengeye gelmelisiniz. Varsa çocuklar için birlikte olmak veya ilişkiyi tekrar yapılandırmak adına yanlış kararlar almamak adına dikkat etmelisiniz. Kendinizi gösterirken sessizliğinizi koruyabilirsiniz. Yoksa ne söylediğinizi bilemeden yanlış şeyler söyleyebilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar : İş ve çalışma alanınızda, günlük hayat içerisinde korkularınızı şifalandırmak, yeteneklerinizi ortaya çıkaracak ve kazanca dönüştürecek fikirleriniz var. Bunlara sahip çıkmalı, etrafınızda gelişen konulara çok kulak asmadan kendinizi yapılandırmak üzerine disiplinli olmalısınız. Olayları kötü tarafından değerlendirmek sizin rahatınızı kaçıracaktır. Sosyal ortamlarda veya arkadaşlarınız içerisinde hakkınızı savunmak zorunda kalacağınız durumlar olabilir. Deneyimli ve tecrübeli olarak strateji kurmalı, akılcı bir şekilde organize olmalısınız. Evden çalışma fırsatları gelebilir. Evde çok fazla yapılacak iş ya da konuşulacak konular olabilir. İki farklı yerde yaşam alanı kurabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar: Genel anlamda Satürn ve Oğlak etkileri en çok size yaramış olmalı, dağıldığınız, odaklanamadığınız konularda bir disiplin ve tutarlı olabilme, bir düzen getirmiştir. İkilemde kaldığınız düşüncelerinizde karar alabilirsiniz. İlişkilerinizde uyumla bir şeyleri yönetmeniz gerebilir. Artık bırakıp kaçmak değil, gerekli sorumluluğu almak vakti. Ya da çok fazla kendinizi feda ettiğiniz konularınızı dengeye getirme ve kendi özgürlük alanına sahip çıkma ve maddi kaynaklarını inşa etme, özdeğer ve kaynakları koruma zamanı.

Burada yazdığım enerjiler geneldir. Bireysel haritalarınızdaki kişisel gezegenleriniz ile transit gezegenlerle bağlantılı olarak çalışıyorsa etkileri daha yoğun hissedersiniz. Aksi takdirde harita potansiyelinizin vaad etmediği hiçbir konuyu yaşamazsınız. Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze ERSÖYLER