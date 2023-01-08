Astrolog Gamze Ersöyler'den Haftalık Burç Yorumları

Merhabalar;

Her hafta sizinle bir Tarot Kartı Paylaşmak istiyorum

Tarot 22 major büyük arkana ve 56 minör küçük arkanadan oluşur. Majör kartlar konuların ana başlıklarını belirlerken minörler detayları gösterir. Tarot kartları dilsiz bir kitap gibidir insan hayatının tüm evrelerini gösteren bir tekammül sürecini anlatır.

Tarot kartları, isimlerini Mısır uygarlığındaki Thoth, Yahudilerin Kabalası, Çin ve Hint Felsefelerindeki 22 büyük sırdan almıştır ve resimler şeklinde sembolize edilir. Bununla birlikte, Tarot kartlarının ilk nasıl ortaya çıktığı kimse tarafından tam olarak bilinmemektedir.

Tarot kartları, yaşamların anlamını arayan insanların birçok ortak geçmişi ve geleceği paylaşmalarının neticesinde ortaya çıkmıştır.

Deli-Joker-Soytarı

Tarot kartının ilk Kartıdır. Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Uranüs gezegenini temsil eder. Majör Arkana 0 kartı ile başlar, başlangıçtır, hiçliktir herşey hiçlikten çıkar, hiçlik olmazsa başlangıç olmazdı. Bu kartı bir çocuğun yürümeye başladığı zaman gibi önündeki tehlikeleri göremeden koşmasına çok benzetirim. Tecrübesiz, bilgisizlik ve patavatsızlık da vardır. Arkasında güneşin olması yolunun aydınlık olduğunu yeni başlangıçları temsil eder. İlk aşk ilişkisi, ilk işe girme, dürtüsel hareketleri temsil eder. Çok nasiyat dinlemez o yüzden 0’dır etkisizdir.

Astrolojik olarak haftanın Burçlara göre enerjileri;

Dolunay tamamlanmalar ve konuların bir doyuma ulaşması veya bitmesi ile ilgilidir, her ay bir yeni ay ve bir dolunay yaşıyoruz aslında ve gecen Cumartesi 7 Ocak 2023 de Yengeç burcunda yükseleni Terazi olan bir dolunay yaşadık, 16 Derecede gerçekleşen bu dolunay uzakta olsa Sirus sabit yıldızından bir etki alıyor buda manevi değerlerdeki artış, kadınlar ve erkekler arasındaki ilişki ve çocuklarla ilgili olumlu durumları desteklemesi anlamına gelir.

Bunun dışında yükselenin Terazi olması ile aile ve yuva temaları, aile içindeki her türlü tamamlanma ve bitişleri gündeme getirecektir. Terazinin yöneticisi Venüs Kova burcunda Yengecin evinde dolayısıyla tüm bu konular özgürlük teması ile birleşecektir.

Buradaki özgürleşmek, evlilik ve ilişki içerisinde iki tarafında karşılıklı sorumluluk duygusunu kaybetmeden belli bir çizgide hareket etmesini ve her iki tarafında bireysel özgürlük alanına saygı çerçevesinde sorunları çözmek üzerine olmalıdır.

Merkürün Retro enerjisinde olması kadın ve erkeğin arasında eski problemleri, konuşulmamış ve eksik kalmış konuları tekrar gündeme getirerek halletmeyi ve evliliği yada var olan ilişkiyi sağlamlaştırmak yönünde etki edecektir. Biten ve kopma noktasına gelen, düzelmesi mümkün olmayan ilişkileri de bitirerek kişileri özgürleştirecektir.

3. evdeki Merkür Retrosu ile trafiğe çıkarken aracınızın evraklarını kontrol etmenizi tavsiye ederim ayrıca; Ev içerisinde küçük ev aletlerini kullanırken ev kazalarına karşı önleminizi almayı unutmayın.

Dolunay zamanlarında enerjiyi nötürlemek için evinizde adaçayı tütsüsü yakabilirsiniz.

Sakin kalmak için papatya çayı, yasemin çayı içebilirsiniz

Koç ve Yükselen Koçlar : Dolunay sizin 4/10 aksınızda gerçekleşiyor. Aile hane ve yuva konuları ön planda buna bağlı olarak kariyer ve statünüz ile ilgili alınması gereken kararlar olabilir. Daha önce yaşanan krizli bir durumunuzun tekrar nüksetmesi ile şimdi artık hakkınızı aramak adına gerekli sorumluğu alma vakti. İlişki seyri evliliğe gidenler için bununla ilgili evrakların tamamlanması şeklinde çalışabilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar : Dolunay sizin 3/9 aksınızda gerçekleşiyor. Yakın çevre kardeşler, komşular, aracınız, kısa yolculular ve bunlar üzerine hakkınızı aramanız gereken durumlar olabilir. Bu konular ile ilgili verilmiş sözlerin tutulmaması, değiştirilmesi ve eksik kalan evrakların ortaya çıkması gibi durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Hakkınızı savunmak adına belli bir çizgide konuşmanız, bir duruş sergilemeniz gerekebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler : Dolunay sizin 2/8 aksınızda gerçekleşiyor . Özdeğer ve para kaynaklar, para yönetimi, miras, nafaka, borçlar üzerine hakkınızı aramanız gerekebilir. Bu tarz konular ile ilgili gözden kaçan göremediğiniz daha önceden bitirilmesi gereken, yarım kalan krizli konular üzerine şimdi gerekeni yapma vakti. Konfor alanınızı bozmadan daha uyum ve ahenk ile hareket etmenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Dolunay 1/7 akınızda gerçekleşiyor. İkili ilişkilerinize evliliğinizde de karşı karşı ya kaldığınız eski konular açılabilir, yola tamam mı devam mı şeklinde ikilimde kaldığınız bir dönüşüm içinde olabilirsiniz. Bu arada saygı çerçevesinde gerekeni konuşmalı öncelikli olarak ilişkiyi tekrar inşa etmek üzerine orta yol bulmaya çalışabilirsiniz. Burada mal paylaşımı çoçukları ilgilendiren durumları dikkate almanız, tedbirli ve kendine güvene alarak hareket etmenizi tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Dolunay 12/6 aksınızda gerçekleşiyor. Dolunay, Bilinçaltı ve kontrol edemediğiniz alanlar, hastane gibi kapalı alanlar, iş hayatı günlük rütinler, sağlığınız, alışkanlıklarınız üzerine etkiler verecektir. Bu konular ile ilgili bir dönüşüm tamamlanma, hakkın elde edilmesi bir mahkeme sürecinin sonlanması, sağlık konuları ile ilgili belirsiz konuların gündeme gelmesini getirebilir.

Başak ve Yüseklen Başaklar : Dolunay 11/5 aksınızda gerçekleşiyor. Küçük şanslar, idealize ettiğiniz, hayal ettiğiniz konular, porjeler, grup organizasyonları, arkadaşlar gibi konular üzerine eksik kalan evrak işlerinizin tamamlanması ve ilişkilerinizin daha resmi bir boyuta doğru dönüşmesini bekleyebilirisiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi : Dolunay 10/4 aksınızda gerçekleşiyor. Kariyer, statü, ev yuva hane konularında ilişkilerinizi etkileyen durumlar dolunay ile birlikte gündeme geliyor. Dolunayın yükseleninin Terazi olması nedeni ile bu dolunayda en çok siz etkilenebilirsiniz. Saygı çerçevesinde konuşmanızı olaylara uyumla yaklaşırken kendi alanınızı da korumayı unutmamanızı tavsiye ederim.

Akrep ve Yükselen Akrep : Dolunay 9/3 aksınızda geçekleşiyor. Yurt dışı konular, Eğitimler, yabancı dil, Yabancı ülkeler, Hak hukuk adalet, mahkemler, resmi işler, eşinizin akrabaları ile ilgili bireysel alanınızı koruyarak konuşulması gerekeni söylemek, tamamlanması gereken eğitimlerin tamamlanması, Mahkemelerden alınacak sonuçların gündeme gelmesi söz konusu.

Yay ve Yükselen Yaylar : Dolunay 8/2 aksınızda geçekleşiyor. Para yönetimi, Ameliyatlar, Okült konular ve miras, nafaka işleri ile gündemiz de olacaktır . Bu konularla ilgili öfke kontrolü ve olaylara geniş bakış açısı ile ele almanız gerekebilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar : Dolunay 7/1 aksınızda gerçekleşiyor. Kendinizi geliştirme yeniden inşa etme sürecinde bazı maddi sıkıntılarınız olabilir. İkili ilişkilerinizde bir kadınla ters düşebilirsiniz evliliğinizde eşiniz ile maddiyat yüzünden eski konuları gündeme getirebilirsiniz. Kelimelerin gücünü doğru kullanmanızı tavsiye ederim. Yıkmak kolay inşa etmek zor ama siz inşa etmek üzerine sınanacaksınız.

Kova ve Yükselen Kovalar : Dolunay 6/12 aksınızda gerçekleşiyor. Günlük rütinleriniz, kronikleşmiş hastalıklar, hizmet aldığınız insanlar, çalışma hayatınız, kapalı alanlar, bilinçaltınız, kontrol edemediğiniz durumlar meydana gelecektir. Sağlık problemleri yüzünden hastaneye gidebilirsiniz yada kendinizi izole etmeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Bilinçaltı korkularınız gün yüzüne çıkabilir bunların üzerine gitmeniz gerekiyor dönüşmeniz için gerekli olduğunu bilmenizi isterim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Dolunay sizin 5/ 11 aksınızda gerçekleşiyor. Çocuklar, hobileriniz kendinizi gösterdiğiniz alanlar, aşk hayatınız ile ilgili alanda bir tamamlanma yaşayacaksınız. Eskiden yarım kalan bir hobinize tekrar başlayabilirsiniz. Bebek sahibi olmak isteyenler deneyebilir. Para piyasalarında Borsa ve şans oyunlarında şansınız ve ama gene de hırs ve tutkularınız ile hareket etmemenizi tavsiye ederim.

Enerjileri genel olarak yazıyorum kendi haritalarınızda kişisel gezegenleriniz ile bağlantı varsa etkilerini daha güçlü hissedersiniz.

Herşeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle...