Astrolog Gamze Ersöyler'den Haftalık Burç Yorumları

Merhabalar;

Bu haftanın kartı

Azize

Tarot kartının en önemli kartıdır. Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Ay’ı temsil eder. En büyük koruma kartıdır. 2 sayısı dualitedir, bir şeyin oluşması için zıttına ihtiyaç varıdır. Ayaklarının önünde yarım ay var; hem sezgi, içsel bilişi ve rüyaları temsil ediyor, sırları ve gizemi temsil ediyor hem de Ay kartı olması nedeniyle duygularımızı ve iç dünyamızı, anneliği temsil ediyor. Bir Tarot açılımın da Azize çıkarsa bütün açılımı olumlu etkiler. Azizenin ağzının kapalı olması sır sakladığını da gösterir.

KOVA BURÇLARININ DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN

Daha orijinal, etrafındakilere benzemeyen, ilginç ve arkadaş canlısı insanlardır. Mantıklı, sağduyulu, bireysel ama aynı zamanda sosyal insanlardır. Yeni şeyler icat etmek ve oluşturmakla çok ilgilidir. Devrimci insanlardır. Zihinsel temalar çok önemlidir kişi için. Yüksek özgürlük isteği vardır. Kendi yolunu belirlemek isteyecektir. Alternatif getiren insanlardır. Düzene baş kaldırabilirler. Duygusal değillerdir. Biraz soğuk ve yine kendi ile çelişen, marjinal olma isteğine sahip insanlardır. İstemediği yerde asla durmazlar. Dengeyi tutturmakta biraz zorlanabilirler. Daha dışa dönük, monotonluktan hoşlanmayan insanlardır. Fikirleri için savaşan, dünya insanıdır. Grup aktivitelerinden hoşlanan, arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ve sosyal gruplarda olmaktan hoşlanan kişilerdir. Bireysel değillerdir. Güneş o yüzden burada hiç rahat edemiyor ve böyle bir babaya sahip olabilir.

Astrololojinin mimarı Gezegen ve Işıkların anlamları hakkında küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum;

Güneş : Can enerjimizdir, babamız,

Ay : Duygularımız, annemizi algılama şekli,

Merkür : İletişim dilimiz, çocuklarımız,

Venüs: Sevgi dilimiz, para ve hayatımızdaki tüm kadınlar,

Mars : Eylem gücümüz, savaş ,askerler, hayatımızdaki tüm erkekler,

Jupiter: Herşeyi büyütür (Olumluyu da , Olumsuzu da )- Modern,

Saturn : Herşeyi Kısıtlayandır, otoritedir (geleneksel),

Uranüs : Aykırılık, bağımsızlık,

Neptün : Belirsizlik, aldanma, ruhsallık,

Pluton: Değişim & Dönüşümdür,

GAD-KAD: Geçmiş-Gelecek ruh yolcuğudur.

Astrolojik olarak haftanın Burçlara göre enerjileri;

Yeni ay yeni başlangıçlarla ilgilidir. Her ay bir yeni ay ve bir dolunay yaşıyoruz aslında ve geçtiğimiz Cumartesi 21 Ocak 2023 de

1 derece Kova burcunda Altair sabit yıldızı kavuşumlu bir Yeni ay yaşadık. Bu sabit yıldızında etkisi ile hayatımız da ani geliş ve gidişler olmuş olabilir. Meteorolojik olarak etkisine baktığımızda hava değişimleri ile sert rüzgarların etkisinde kaldık.

Yeni ayın yükseleni Terazi ve yöneticisi ile arsında rahat bir akış var. Bu yüzden ilişkilerimiz ile ilgili ani gelişen ve yönetilmesi gereken durumlar meydana gelebilir. Yükselen yöneticisinin Saturn ile çalışması ise tedbirli olmamız konusunda bizi uyarıyor.

Geçtiğimiz Dolunay etkileri ile zayıf ve bitmesi gereken ilişkilerimizde hayal dünyasından uyanarak Yeni ay ile kendimize bambaşka bir düzen kurmaya adım atacağız. Sağlam temelli ilişkiler ise haylindeki gibi bir aşkı ve adanmışlığı beraberin de getirebilir. Her iki türlü de ilişkiler level atlayacak.

1 derece Kova

23,30 derece Kova

16 derece Balık

7.30 derece Koç burcunda natal haritalarında yerleşimi olanlar +3/-3 etkilerini daha fazla yaşayacaklar.

Yeni ay zamanları ileriye dönük yeni tohumlar atmak ve odaklanmak için mükemmel zamandır. Ama eyleme geçmek için 3 gün beklememiz gerek. Toprağa tohum atıp can suyunu verdikten sonraki ilk filiz verişi gibi düşünebilirsiniz biz tohumu ekelim ama uygulamak için filizi görmeden harekete geçmeyelim J

Yeni aylarda liste yapıp isteklerinizi çizebilirsiniz ben yazmak dan daha çok tercih ediyorum çok iyi resim yapmak zorunda değilsiniz ama hayallerinizi yansıtmak enerjiyi yükseltecektir. Defne yaprağı yakabilirsiniz.

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine ;

Koç ve Yükselen Koçlar : Yeni ay sizin 11 evinizde gerçekleşiyor. İlişkisini daha sağla temeller üzerine oturtmak isteyenler çocuk sahibi olmaya karar verebilir. İlişkisini bitirmek isteyenler ise mahkeme önünde hakkını arayarak statü değişikliği için yeni bir süreç başlatabilir. Aşkı bulan ve sağlam temelli ilişkiler ise evlilik kararı, işin resmiyete bağlanması ile sonuçlanabilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar : Yeni ay sizin 10.evinde gerçekleşiyor. Hane yuva ve yaşam alanınız, kariyer hayatınızla ilgili yeni bir süreç başlıyor. Bu konularla ilgili korkularınız olabilir ya da birtakım hoş olmayan durumlar yaşanmış olabilir. Bunlardan arınmak, sizi mağdur eden şeyleri ya da kişileri hayatınızdan çıkartmak, temizlemek üzerine resmi süreçlere başlayabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler : Yeni ay sizin 9.evinizde gerçekleşiyor. Hak hukuk konuları, mahkemeler, yurt dışı konuları, eğitimler, uzun süreli tedaviler gibi konularda yeni bir süreç başlıyor olabilir. Korku ve kaygılarınızdan dolayı doğru yerde doğru adımları atamamış olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz krizli durumları kendi alanınızı, hakkınızı koruyarak yönetebilir, statünüzle ilgili ne yöne gitmek istediğinize doğru karar verebilirsiniz. Borç, nafaka, miras gibi konularda birtakım konuları hak yemeden yönetmeye çalışmalısınız.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Yeni ay 8.evinizde gerçekleşiyor. Para yönetimi, krizli durumlar, borç, alacak, krediler, miras ve başkalarından gelecek kaynaklarda birtakım engeller ve zorluklar yaşayabilirsiniz. Hane ve yuva, yaşam alanınızdaki ihtiyaçlarınızın dengesini kurmak adına kariyer konusunda ikilemde kaldığınız yol ayrımlarını başta çocuklarınız olmak üzere sorumlu olduğunuz diğer insanları da düşünerek adım atmalısınız. Bunu doğru yapabilmek için doğru bir strateji ile hareket etmenizde fayda var.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Yeni ay sizlerin 7.evinizde gerçekleşiyor. İlişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlar, karşılıklı ilişki kurduğunuz hayatınızın her alanında iletişim kurduğunuz kişilerle ilgili başlangıçlarınız olabilir. Korkularınızın üzerine giderek, idealleriniz için kariyer ve statünüzdeki iniş çıkışlı durumları bir düzene koymak için gerekeni yapmaya karar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir sağlıklı yaşam programı seçmek, yeni bir iş hayatınızın başlaması veya partneriniz ile rutin düzeniniz ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başaklar : Yeni ay 6.evinizde gerçekleşiyor. İş hayatınız, sağlığınız, rutinleriniz ile ilgili bir başlangıcınız var. Para ve ilişkilerinizde bir yapılanma, daha bireysel alanını korumaya yönelik davranma, uzun süredir yaşadığınız baskı ile kriz algınızı abartmadan durumları yönetmelisiniz. Keyfiniz kaçsa da daha kendinizi güvene alıp, çocuklarınızı düşünebilirsiniz. Ya da uzun süredir çocuk yapmak isteyen kişiler için bu Yeni ayı değerlendirebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi : Yeni ay 5.evinizde gerçekleşiyor. Aşk, keyifli işler, hobiler, çocuklarınız, şans ve kısmetleriniz, kendinizi gösterdiğiniz alanlara da yeni bir başlangıcınız var. Bekar Teraziler artık ilişkilerinizi daha bireysel alanda yaşamak, keyif almak, ilişkinizi yeniden yapılandırmak ve evlenip çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. İlişkisi olan Teraziler ise evlilikte aldığı yaraları iyileştirmek adına bir karar verebilir. Bu alınan karar mahkeme sürecini başlatabilir. Para yönetimini iyi yapmanız, hakkınız olana sahip çıkmanızı, çocukları da düşünmenizi tavsiye ediyorum.

Akrep ve Yükselen Akrep : Yeni ay 4.evinizde gerçekleşiyor. Hane, yuva, evlilik, yaşam alanınız ile ilgili yeni başlangıçlarınız olabilir. Dolunay ile ortaya çıkan konuların sona ermesi, bir noktada ayrı veya birlikte olmaya karar vererek krizleri yönetebilirsiniz. Kendi yaşam alanınızı dengeye getirmek, korkularınızı, kıskançlık duygularınızı, toksik ilişkilerinizi temizlemekle mümkün. Çocukları, kendi istek ve düşüncelerinizi de yok saymadan yuvanızı yapılandırabilirsiniz. Kendi ideallerinizi, çocuklarınızın geleceğini garanti altına alacak şekilde yuvanızı sağlamlaştırabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar : Yeni ay 3.evinizde gerçekleşiyor. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, düşünce ve fikirleriniz, iletişiminiz, araçlarınız ile ilgili bir başlangıcınız olabilir. Bu konularla ilgili elden para çıkması, Bedensel ihtiyaçlarınız, sağlığınız için yeni bir beslenme alışkanlığına geçmek, iş hayatınızdaki koşuşturmaca da yapılacaklar konusunda disiplinli olmak gereken durumlar psikolojinizi yıpratmış olabilir. Bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz için rutin alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Babanız ya da ailenizde yakınlarınızdan birinin sağlık durumu ile ilgilenmeniz gerekebilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Yeni ay sizin 2.evinizde gerçekleşiyor. İş hayatında sorumluluk aldığınız durumlar hakkında disiplinli ve kendini güvene almak üzerine bir karar verebilirsiniz. Böylece uzun zamandır yaşadığınız para sıkıntısını çözebilecek alternatif seçenekler yaratabilirsiniz. Daha keyif alacağınız işleri yapabilir, yaratıcı düşünceleriniz ve yeni eğitimlerle kendinize yeni bir alan açabilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar : Yeni ay 1. Evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yeni bir başlangıcınız var. Yeni sorumluluklar almak, ilişkinizde özgürlük alanı istemek, kafanızdaki projeleri yaratıcı yeteneklerinizle ortaya koyabileceğiniz yeni teklifler alabilirsiniz. Bu teklifin sizin için doğru bir teklif mi olduğuna dikkatli karar vermelisiniz. Fakat çok fazla zaman kaybetmeden gerekli şekilde kendinizi ortaya koymalısınız. Bu yeni ayla gecikmeden değerlendirmenizi netleştirebilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar: Yeni ay 12.evinizde gerçekleşiyor. Kimi balıklar için bağışıklık, sağlık konuları gündemde olabilir. Hastane gibi kapalı alanlarda yeni başlayan bir durum yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz, kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim. Kimileri için ev yuva konusunda ikilemde kaldığı durumları yönetme süreci olabilir. Kendi düşüncenize sahip çıkmalı, kendinizi eğitimlerle donatmalısınız. Bazı Balıklar ise yakın çevresinde birinin sorumluluğunu almak zorunda kalabilir.

Herşeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler