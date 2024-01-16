Aşk dolu güzellik sırları

Aşk, her şeyi aydınlatan bir enerji. Âşık olan kişi her anlamda parlar. BBL uygulamasının cildi aşkla aydınlatan bir yöntem olduğunu söyleyen Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, “Aşk kadar olmasa da cilde iyi gelir, ona canlılık ve parlaklık katar.” diyor. Savaş, BBL uygulaması ve dudak dolgusu kombinasyonunun oldukça etkili bir seçenek olduğunu “BBL, cildi yenilerken dudak dolgusu da yüzünüzdeki uyumu korur ve gülümsemenizi daha çekici hale getirir.” sözleriyle destekliyor.

Kendinizi sevgiyle şımartın

Sevgililer günü kendinizi sevgiyle şımartmak için mükemmel bir zaman. Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, BBL uygulamasının gençleşme, kırışıklık azaltma ve leke tedavisi gibi birçok yöntem sunduğunu, cilde verdiği parlaklığın, adeta bir aşk dokunuşu gibi uzun süreli gençlik sunduğunu söylüyor.

Aşkın simgesi dudakları ise daha çekici ve dolgun hale getirmenin yolunun dudak dolgusu uygulaması ön plana çıkıyor. Ancak ölçüyü de kaçırmamak gerekiyor. İdeal dudağın, doğal, nemli, yüzün uyumlu bir parçası ve gülümsemeyi bozmayan bir yapıda olması gerektiğini vurgulayan Dr. Yasemin Savaş, üst dudaktaki ‘eros yayı’ adı verilen belirgin kıvrımın, dudakların çekiciliğini artırdığını ifade ediyor.

Yaşlanma belirtilerini azaltarak yeni problemleri geciktiriyor

BBL uygulaması ve ideal dudak dolgusu hakkında detaylara da değinen Dr. Yasemin Savaş, “BBL uygulaması, geniş dalga boyunda ışık veren ve cilt tedavilerinde kullanılan FDA onaylı özel bir ışık kaynağıdır. Kullanılan cihaz, cildin üst tabakalarına ışık enerjisi gönderir. Bu ışık enerjisi cildin katmanlarını hafif biçimde ısıtır. Hedeflenen bölgelerdeki cilt katmanları tarafından kademe kademe emilen bu ısı enerjisi var olan hücrelerin kolajen üretimlerini tetikler ve cildi ilk uygulamadan daha sıkı ve parlak bir görünüme kavuşturur. BBL uygulaması cildi yenileyip gençleştirirken, cilt yaşlanmasını doğal yolları uyararak geciktirir. BBL daha genç bir görünüm sağlayacak şekilde gen yapısını yeniler.” bilgisini paylaştı.

Önce kendinizi sevin

Dudak dolgusunun incelikleri hakkında da bilgi veren Dr. Yasemin Savaş, dudağa fazla hacim eklenirse yüzün dengesinin bozulacağına dikkat çekiyor. Savaş, “Dudaklar yandan bakıldığında önden göründüğünden daha ince durabilir. Alt dudak ve üst dudak arasında olması gereken bir oran vardır. Bu oran aynı zamanda yüzün tamamında da olmalıdır. Bu oranın korunması veya oluşturulması çekiciliği, güzelliği aynı anda doğal görüntüyü de getirir.” şeklinde konuştu.

Üst dudağımızın ortasıyla alt dudakta ona karşılık gelen yerin toplamından oluşan bölgeye dudak kalbi denildiğini söyleyen Savaş, “Bu bölgeyi hacim veren dolgu enjeksiyonu ile belirginleştirip kontur oluşturmak dudağın kaybettiği hacmi dengeler ve yıllar içinde yaşla beraber incelen dudaklara dolgu ile kaybettiği verimlilik kazandırılır.” dedi.

“BBL ve dudak dolgusu uygulamaları ile bu özel günü kendiniz ve partneriniz için unutulmaz kılabilirsiniz.” diyen Dr. Yasemin Savaş, bir hatırlatma yaparak sözlerini tamamladı: “Unutmayın, gerçek güzellik kendinizi sevmenin bir sonucu olarak ortaya çıkar.”