"Aras Kuş Cenneti"nde bu yıl 5 bin 125 kuş halkalandı

KuzeyDoğa Derneği yürütücülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün izniyle kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde bu yıl yapılan halkalama çalışmaları tamamlandı.

Havaların soğuması ve göçün tamamlanmasıyla kuş yakalama ağları toplanan merkezde, son kuş da halkalanıp doğal ortamına salındı.

Bu sene 5 bin 125 kuşun halkalandığı bölgede, son 16 yıldır yürütülen çalışmalarla 313 türden 170 bine yakın kuş, takip altına alındı.