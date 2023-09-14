Antep fıstığının verimi 2.5 katına çıktı

Nestlé DAMAK ve TEMA Vakfı’nın 2011 yılında temellerini attığı “Fıstığımız Bol Olsun” projesiyle, Antep fıstığı tarımının gelişimi destekleniyor. 12 yıldır süren proje kapsamında bugüne kadar 2 bin çiftçiye sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında, yaklaşık 4 bin 500 çocuğa ise Antep fıstığının önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilirken, Antep fıstığında verim 2.5 kat arttı.

Nestlé DAMAK ve TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Fıstığımız Bol Olsun” projesiyle, Antep fıstığı tarımında sürdürülebilir uygulamalarla verim artıyor. 2011 yılından bu yana devam eden proje kapsamında çalışılan bahçelerde komşu bahçelere kıyasla, proje başlangıcından bu yana verimin 2.5 kat arttığı yapılan analizlerle kanıtlandı. Antep fıstığı üretiminin yüzde 60’ını karşılayan Barak Ovası ile Gaziantep’in Antep fıstığı üretimi yapılan ilçelerinde uygulanan projeyle Antep fıstığı tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

Gaziantep’teki 200 binden fazla kişinin geçiminde payı olan Antep fıstığı tarımının geliştirilmesine destek olan proje kapsamında bugüne kadar 2 bin çiftçiye toprak yönetiminden, hasada kadar uzanan tüm üretim süreçleri hakkında eğitimler verildi. Ayrıca başlatılan çocuk eğitimleriyle yaklaşık 4 bin 500 çocuğa ulaşıldı. Halihazırda devam eden eğitim çalışmalarıyla Gaziantep, Türkiye ve dünya için Antep fıstığının önemi konusunda farkındalık yaratmak, çocukları anne ve babalarının üretimini yaptığı yerel ürünün değeri hakkında bilgilendirmek, bu ürüne sahip çıkmalarını ve üretime devam etmelerini özendirmek hedefleniyor.

“Yok Yılı” artık yok

Bilimsel temelli tarım uygulamalarıyla toprağın ve çevre ekosistemlerinin korunduğu proje verim artışıyla üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen araştırmalar çerçevesinde, 2011 yılından beri projeden yararlanan çiftçilerin yüzde 91’i “yok yılı” olarak tabir edilen senelerde yaşanan verim düşüşlerinin azaldığını ve artık her yıl ürün alabildiğini belirtiyor. 2014 yılında projeye dahil olan çiftçilerin ise yüzde 61’i her yıl ürün elde ettiğini ifade ediyor.

“Fıstık yol arkadaşımız”

Nestlé’nin çalışmalarının temelinde yer alan “Ortak Değer Yaratma” anlayışı doğrultusunda bireyler, aileler, topluluklar ve gezegen için farkındalık ve fayda yaratacak adımlar attıklarını belirten Nestlé Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, “Bizim fıstık ile başlayan yol arkadaşlığımız, bundan 90 yıl öncesine, Türkiye’nin ilk Antep fıstıklı çikolatası Nestlé DAMAK’ın 1933 yılındaki üretimine dayanıyor. Nestlé’nin küresel çikolata uzmanlığı, bu topraklarda yetişen en değerli ürünlerden fıstıkla buluşunca DAMAK doğuyor. Antep fıstığı DAMAK için vazgeçilmez bir ürün. Biz de bu efsanevi lezzet nesiller boyu aynı tadı koruyabilsin, ‘bidamakguzellik’ hep var olsun ve fıstık hak ettiği değere ulaşabilsin diye 12 yıl önce kolları sıvadık ve kendimizi ‘Fıstığımız Bol Olsun’ demeye adadık. Bugün iklim değişikliğinin etkilerini ciddi şekilde hissederken, en değerli miraslarımızdan fıstığın yarınlara taşınabilmesinden çiftçilerimizin geçim kaynaklarının iyileştirilmesine birçok önemli çalışmaya imza atıyoruz. ‘Fıstığımız Bol Olsun’ da ‘Ortak Değer Yaratma’ yaklaşımımızı en iyi şekilde temsil eden çalışmalarımızın başında geliyor. Yarınları da düşünerek, doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımı ile fıstığı gelecek nesillere ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

TEMA Vakfı’nın en uzun soluklu projeleri arasında

Fıstığımız Bol Olsun projesindeki başarının temelini, bilimsel bilgi ile donatılan uygulanabilir çözümlerin oluşturduğunu vurgulayan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç “DAMAK ve Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz projemizde şimdiye dek üreticileri toprak sağlığını koruyan bilimsel uygulamalar ile tanıştırdık, Antep fıstığı verimini ve kalitesini artırdık. Bunu verilen eğitimlerin yanı sıra, toprak yönetiminden hasada kadarki tüm süreçte çiftçilerimizin yanında olarak danışmanlık desteği vererek gerçekleştirdik. Aynı zamanda bahçelerdeki erkek ağaç, eksikliği ve bölgedeki uzman aşıcı ve budamacı ihtiyacı gibi sorunların çözümüne odaklandık. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sertifikalı 124 aşıcı ve 158 budamacı yetiştirdik. Bahçelerde yaklaşık 50 bin adet dişi ağacı dölleyecek 3 bin 500 adet aşılı erkek ağaç dikimi yaptık. Antep fıstığı tarımı yapılan topraklarda organik maddeyi artırmaya yönelik toprak düzenleyici organik gübreler, kompost ve yeşil gübre uygulamaları gibi toprak dostu örnek uygulamaları da çiftçilerimizin uygulamalarına dâhil ettik. 2023 yılı sonuna kadar devam edecek üçüncü faz çalışmalarımızla kazanımların yaygınlaştırılmasını ve geleceğe taşınmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Ataç, Fıstığımız Bol Olsun projesinin TEMA Vakfı’nın en uzun soluklu projelerinden biri olduğunun da altını çizdi.