"Anne Kart" Türkiye'deki birçok ilde uygulanan bir hizmettir. Bu kart, engelli, yaşlı veya bakıma muhtaç durumda olan kişilere yönelik sunulan bir sosyal yardım programıdır.Anne Kart'ı Nasıl Alabilirim? Başvuru Nasıl Yapılır? tüm detaylar haberimizde.

. İBB Anne Kart Başvuru Merkezlerine Gitme: İstanbul'da ikamet eden anneler, İBB Anne Kart başvurusunu yapmak için İstanbulkart Başvuru Merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru merkezlerinin adres ve çalışma saatleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinde yer almaktadır.

2. İnternet Üzerinden Başvuru: İstanbul'da yaşayan anneler ayrıca İstanbulkart resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilirler. İnternet üzerinden başvuru yapmak için gerekli bilgileri doldurduktan sonra başvurularını online olarak iletebilirler.

Başvuru için genellikle kimlik belgesi, ikametgah belgesi ve çocuğun doğum belgesi gibi temel belgeler gerekmektedir. Başvurudan sonra kartın onaylanması durumunda, kart annenin adresine postalanır veya belirtilen başvuru merkezinden teslim alınabilir.

Anne Kart Kullanımı: Onaylanan Anne Kart, İstanbul il sınırları içindeki toplu taşımalarda ücretsiz olarak kullanılabilir. Ayrıca, kart sahipleri dilerlerse kartlarına para yükleyerek Migros, BELTUR, BNB, Sosyal Tesisler, İsper Migros gibi sosyal harcamalarda da kullanabilirler.