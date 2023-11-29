Anadolu Sigorta, Kadına Yönelik Şiddetin #BahanesiYok Diyor

Anadolu Sigorta, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) kadınlara yönelik şiddetle mücadele için başlattığı 16 günlük #BahanesiYok kampanyasına bu sene de destek veriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için pek çok alanda çalışan Anadolu Sigorta, bu kampanya ile kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu ve kabul edilemeyeceğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından bu yıl 25 Kasım ile 10 Aralık tarihleri arasında, tüm dünyada “BİRLEŞİN! Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Önlemek için Yatırım Yapın” teması ile başlatılan kampanya, #BahanesiYok sloganı ile şiddetin hiçbir koşulda hoş görülemeyeceğinin altını çiziyor. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için yasaların etkin bir şekilde uygulanması ve acil yatırım yapılması çağrısında bulunan kampanya, koruyucu yasal çerçevelerin de öneminin altını çiziyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda pek çok çalışma ile şirket bünyesinde farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirterek; “Kadına yönelik şiddet, sonraki kuşakları da etkileyen insan hakları ihlalidir. Küresel ölçekte şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ancak bu alanda topyekûn bir mücadele ile mümkün. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların çalışma hayatına katılımının sürdürülebilir kalkınma açısından da hayati bir önem taşıdığını düşünüyoruz. 2021 yılında Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladık. UN Global Compact – Hedef Cinsiyet Eşitliği Programı'nın ve Sabancı Üniversitesi Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı’nın (BADV) katılımcıları arasında yer alıyoruz. Yönetim kurullarında kadın oranını artırmayı amaçlayan %30 Kulübü’nün de imzacısıyız. Şirketimizde kurduğumuz Eşitlik Komitesi çatısı altında #DahaEşit adını verdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık çalışmalarımız kapsamında bugüne dek pek çok adım attık. Eşitlik politikamız, tüm çalışanlarımıza düzenli olarak bu konuda verdiğimiz eğitimler, toplumsal cinsiyet eşitliği temalı kitaplardan oluşan Eşitlik Kütüphanelerimiz, ofis programlarında cinsiyet eşitliğine duyarlı otomatik kelime düzelti uygulamamız bu alandaki çalışmalarımız arasında bulunuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların işgücüne katılım oranını yükseltmek ve üst düzey stratejik rollerde temsillerini artırmak için tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Çalışanlarının yarısından fazlası kadınlardan oluşan bir şirket olarak #BahanesiYok kampanyası bizim için çok değerli. Geçmiş yıllarda başlattığımız desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. 16 günlük Aktivizm Kampanyası’na kurum içinde ve sosyal medya kanallarımızdan destek vererek farkındalığı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.