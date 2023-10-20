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Akbank Mobil Kolay Bankacılık Çekiliş Kampanyası Sonuçları belli oldu!

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Akbank Mobil Kolay Bankacılık Çekiliş Kampanyası Sonuçları belli oldu!
Akbank Mobil Kolay Bankacılık Çekiliş Kampanyası Sonuçları belli oldu. 18.10.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 5 kişi iPhone 14 128 GB Cep Telefonu “Hat ve Kart Hariçtir.”, 5 kişi Apple Watch 8 GPS 41 mm ikramiyesi kazanacaktır. İşte ikramiye kazanan asil ve yedek talihliler...

Akbank Mobil Kolay Bankacılık Çekiliş Kampanyası Sonuçları belli oldu. 18.10.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 5 kişi iPhone 14 128 GB Cep Telefonu “Hat ve Kart Hariçtir.”, 5 kişi Apple Watch 8 GPS 41 mm ikramiyesi kazanacaktır. İşte ikramiye kazanan asil ve yedek talihliler...

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Kaynak:Haber Kaynağı

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