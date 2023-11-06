Aileler 13 Kasım Ara Tatili İçin Tatil Aramalarına Başladı

Özellikle yazdan kalma son günleri yaşadığımız bugünlerde, ailelerin ara dönemini tatil yaparak değerlendirme eğiliminde olduğu gözlemlendi. Tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte "otel" aramaları üst seviyelere yükseldi. Neredekal.com verilerine göre aramalarda ise tema olarak her şey dahil oteller; bölge olarak ise Antalya ve Muğla gibi yazlık tatil bölgelerinin öne çıktığı gözlendi.

Ekim Ayında Oda Fiyatları %90 Artış Gösterdi

2023 Ekim ayında oda fiyatları 1.287 TL’den, 2.444 TL’ye yükselerek 2022 Ekim ayına kıyasla bir yılda %90 artış gösterdi. En çok oda fiyatı artışı ise %305 ile Ankara otellerinde yaşandı. Ardından %147 artış ile İzmir ve %102 ile Çanakkale en çok artış yaşanan iller oldu. Bu fiyat artışlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da kültürel turizm kapsamında etkisi görüldü. Özellikle Ankara, İzmir ve Çanakkale illerinin kutlama ve ziyaret noktasındaki önemli destinasyonlar olması ve talep artışlarının da oda fiyatları üzerinde etkisi gözle görülür şekilde hissedildi.

Kış Döneminin Göz Bebeği Bungalovlara Talep Çok

Neredekal.com verilere göre 2022 sonbaharında da tatilseverlerin ailece ya da dostlarıyla birlikte gitmeyi en çok tercih ettiği bungalovlar, 2023 Ekim ayında tatil aramalarında en çok aranan konaklama tipi oldu. Ardından pansiyon ve her şey dahil oteller Ekim ayında en çok arama yapılan temalar oldu. Sonbahar ve kış döneminde tatilcilerin göz bebeği olan bungalovlar, sundukları alternatif bütçeler ve farklı konaklama tipleriyle herkese hitap etmeye devam ediyor. Özellikle Sapanca bölgesinde her sene daha da artan ve gelişen bungalov turizmi İstanbul’a olan yakınlığıyla da seyahatseverlere hafta sonu tatil kaçamağı imkânı sunuyor.

Ekim Ayında En Çok Nevşehir Bölgesi Arandı

2023 Ekim ayında tatilseverler en çok Nevşehir-Kapadokya bölgesi için arama yaptı. Ardından sırasıyla Fethiye, Bodrum, Sapanca ve Kaş için aramalar yapıldı. Yaz dönemi sonrası tatilseverler ara vermeden Ekim ayında da tatil aramalarını yapmaya devam etti. Erken rezervasyon döneminin öne çekilmesiyle birlikte biten yaz sezonu ardından turizmde yeniden bir canlanma bekleniyor.