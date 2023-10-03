adL’den ATATÜRK portresi

Türkiye’nin önde gelen yerli üretim moda markalarından Adil Işık Group, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını anlamlı bir şekilde kutlamak için sanat ve sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koyan özel bir projeye imza attı. İleri dönüşümün hedeflendiği kumaşlardan Mustafa Kemal Atatürk’ün etkileyici portresini içeren özel bir sanat eseri yaratma fikriyle yola çıkan adL, bu projede sürdürülebilirlikle sanatı birleştiren ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç ile iş birliği gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayanlara ilham kaynağı olacak bu eser 3 – 12 Ekim tarihleri arasında Vadistanbul’da sergilenecek.

Türkiye’nin önde gelen yerli üretim moda markalarından adL, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına, kültürüne ve tarihine olan saygısının temsili olarak, sürdürülebilirlikle sanatı birleştiren ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç iş birliğinde bir projeye imza attı. İleri dönüşümün hedeflendiği kumaşlar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi Deniz Sağdıç’ın uzmanlığında ortaya çıkarıldı. Bu proje Türkiye’nin sadece moda sektöründe değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm noktasındaki potansiyelini de vurguluyor. Moda tutkunlarının, sanatseverlerin ve tarihe ilgi duyan herkesin ilgisini çekecek benzersiz sanat eseri 3 – 12 Ekim tarihleri arasında Vadistanbul’da sergilenecek.

“Büyük Vizyonun Mirasını Gururla Taşıyoruz”

Cumhuriyet’in 100. yılını anlamlı bir projeyle onurlandırmak istediklerini söyleyen Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, “Cumhuriyet’in ilk adımları 100 yıl önce bu topraklarda atıldı ve yeni bir çağın kapıları aralandı. Bizler de o büyük vizyonun mirasını gururla taşıyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Projenin adımlarını belirlerken Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini ön planda tutmaya, bu değerlerle ilham kaynağı olmaya özen gösterdik. Tüm bunları sanatın iyileştirici gücüyle birleştirdik. Cumhuriyet’in bizlere verdiği tüm ayrıcalıkları yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük gurur duyuyoruz. %80 kadın çalışan oranımızla kadına, sanata, doğaya verdiğimiz destekle temellerimizi oluşturduk. Adil Işık Group olarak her zaman bu ayrıcalıkları dikkate alarak ilerliyoruz. Ekiplerimizi ve müşterilerimizi daha bilinçli hale getirmek için sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Geri dönüştürülebilir kumaşlar, karton paketler, atıklarımızın değerlendirilmesi gibi adımlar ve daha fazlasını benimsiyoruz. Bu sebeple Cumhuriyetin 100. Yılında böyle bir konunun da altını çizmek bizler ve kitlemiz için oldukça değerli bir adım oldu.” açıklamalarında bulundu.

Deniz Sağdıç’ın sanat dünyasına önemli katkıları bulunan ve sürdürülebilirlik vizyonları anlamında ortak paydada buluşabildikleri bir isim olduğunu belirten Zehra Işık, “Deniz Sağdıç’ın, sanatsal yeteneği ve projeye olan duyarlılığı ile ileri dönüşüm noktasındaki vizyonumuzu en iyi şekilde ifade edebilecek bir sanatçı olduğuna inandık. Kendisiyle iş birliği yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlama coşkumuzu daha da özel kılmamıza olanak sağladı.” dedi.

“Ortak Noktamız Atatürk’ün Değerlerini Benimsemek Oldu”

Projenin teknik detaylarının belirlenmesinde ve görsel seçimi konusunda Mustafa Kemal Atatürk portresi ile ilerlemenin çok kıymetli ve heyecan verici olduğunu belirten, sanatçı Deniz Sağdıç, “Söz konusu kullanılmayan materyallerin sonsuz bir fikrin sembolü olan Atatürk ile taçlandırılması bu projeyi benim için daha anlamlı bir noktaya getirdi. adL projesi 100. yıl gibi önemli bir dönemde bana geldiğinde, bir Türk markası ile çalışacak olmak ve sürdürülebilirlik vizyonunu sanat yoluyla anlatma isteği beni heyecanlandırdı. Sürdürülebilirliğe daima öncülük etmek, ilham olmak ve farkındalığı başka bir boyuta taşımak, tüm bunları Atatürk’ün değerlerini benimseyerek yapmak en önemli ortak noktalarımız oldu.” açıklamalarında bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk’ün izinde, fikirleriyle gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceklerini ifade eden Sağdıç, “Eserdeki her bir parça kumaşın bir araya geldiğinde oluşturduğu değer gibi biz de hep birlikte bütünlüğümüzü koruduğumuzda değerliyiz ve gücümüzü buradan alıyoruz. Bir bütün olduğumuzda daima güzel eserler çıkacaktır.” dedi.