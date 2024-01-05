AB üyesi Malta’da oturma izni ve vatandaşlık fırsatı

Son dönemde Türk vatandaşları arasında yükselen trendlerden biri başka ülkelerden ikamet izni veya vatandaşlık almak. Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Malta bu yönde en çok talep alan ülkelerden. Bunun sebebi ise sınırsız ikamet izni ve vatandaşlık prosedürlerinin diğer ülkelere kıyasla daha az masraflı ve kısa sürede sonuçlanıyor olması.

Avukat Abide Gülel, Malta’da ikamet izni ve vatandaşlık başvuruları hakkında şu bilgileri verdi:

SINIRSIZ İKAMET İZNİ

“Malta sınırsız ikamet izni programı, tüm Schengen bölgelerinde dolaşmaya izin verdiği için hak sahiplerine büyük avantajlar sağlamakta. Bu izin sadece hak sahibine değil, aynı zamanda aile fertlerine de ikamet izin hakkı sağlamakta.

Peki, bu ikamet izni için neler gerekiyor?

Öncelikle ikamet ve vatandaşlık işlemleri için Malta Hükümeti ile çalışan aracı kurumlar ile irtibata geçmek ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek gerekmektedir. Burada hükümetin öncelikli politikası ekonomik olmaktan ziyade Malta’nın tanıtımı ve suça konu olmamış kişilerin ülkede oturum ve vatandaşlık kazanmasıdır.

AB üyesi Malta’da dâimi oturum veya vatandaşlık kriterlerine uyuyorsanız, maddi olarak yapılması gereken işlemler de şu şekildedir:

40 bin Euro’luk iade edilmeyen idari ücret ödemesini yapın. 10 bin Euro başvuru sırasında ödenir ve geri kalanı daha sonra karşılanır. Yıllık 12 bin Euro karşılığında Malta’da beş yıllığına bir mülk kiralayın. Tutar, Güney Malta ve Gozo için 10 bin Euro’dur. Bir mülk kiralıyorsanız, devlet katkısı olan 58 bin Euro’yu da ödeyin.

MALTA VATANDAŞLIĞI

Malta vatandaşlık programı, Malta hükümeti tarafından çıkarılmış limitli kontenjana sahip bir program olup, 18 yaşını doldurmuş ve suça konu olmamış herkes başvurabilmekte.

Bu program için 350 bin Euro karşılığında Malta’da bir mülk satın alın. Bu miktar, Güney Malta ve Gozo için 300 bin Euro’dur. Bir mülk satın alıyorsanız, 28 bin Euro’luk devlet katkısını ödeyin. Bakmakla yükümlü olduğunuz her ek yetişkin için ekstra 7 bin 500 Euro ödeyin.

Malta vatandaşı olarak, Schengen bölgelerinde yaşayabiliyor, içinde ABD’nin de olduğu 160 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyorsunuz ve pek tabi Malta vatandaşlarının tüm haklarından yararlanabiliyorsunuz.

Konuya ilişkin olarak ofisimiz Malta Hükümeti aracı kurumlarından biri ile imzalamış olduğu sözleşme ile Türk başvuruculara hizmet sunmaktadır.”