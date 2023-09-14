9. İstanbul Coffee Festival'ine yoğun ilgi

Şener, etkinliğin ilk kez Tersane İstanbul'a taşındığına işaret ederek, "İstanbul'un harika manzarasının bizi karşıladığı bir alandayız. Tam da adına yakışır bir içerikle geldik. Bu sene alanımız çok daha büyük diğer yıllara göre. İçeride 200'ün üzerinde stant var." dedi.

Festivale bu sene ziyaretçilerden de yoğun ilgi beklediklerini ifade eden Şener, şöyle devam etti:

"Sahnede canlı performans sayımız çok yüksek. Yurt dışından misafirlerimiz de bizlerle birlikteler. Taş binalarda çeşitli atölyeler var. Talks, workshop alanları var. 30'un üzerinde talks ve workshop yapacağız. La Marzocco Academia de bizlerle bu yıl. Bir sergi alanımız var. Aslında kahveye dair ne aklınıza geliyorsa bu sene hepsini gerçekleştiriyoruz."

Burcu Bozkaya Şener, bu yıl ayrıca atölyeleri ikiye ayırdıklarını aktararak, "Bu sene yurt dışından da gelen misafir oranımız çok yüksek olduğu için Rusya, Endonezya, Guetamala, Vietnam ve İtalya'dan çok fazla ziyaretçimiz ve katılımcımız geldiğinden ikiye ayırdık. Deneyim alanları oluşturduk. Atölye çalışmaları oldukça yoğun geçiyor." dedi.

Festival hakkında

Festivalde nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları kahveseverlerle bir araya gelecek.

Konserler ve workshoplarla 17 Eylül'e kadar sürecek festivale 130 marka katılırken, festival boyunca 30 canlı konser, 20 workshop ve 20 seminer gerçekleştirilecek.

Etkinlik süresince aralarında Bedük, Bade Nosa, Netam, Seda Erciyes, Rain Lab, Efza, Kamufle, Göksel, KÖFN ve Can Bonomo'nun bulunduğu birçok isim Türk Telekom Prime sahne sponsorluğunda konser verecek.