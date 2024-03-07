8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Yılın İlham Veren Kadını' Seçildi!

Türkiye'nin önde gelen topluluk platformu KızlarSoruyor'un bu yıl 8. kez düzenlediği, son 3 yıldır kadınların eğitim ve kariyer hayatında ilham vermek amacıyla yayına geçen Kızlar Bir Adım Öne sosyal sorumluluk projesi adına verilen "Yılın İlham Veren Sembol Kadını" anket sonuçlarını açıkladı. Anket, toplumun kadınlar üzerindeki algısını şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Bu yılın sonuçları da, kadınların toplumdaki etkisini ve varlığını güçlü bir şekilde temsil ettiğini gösterdi.

KızlarSoruyor’dan 8 Mart Kutlaması!

Bu yılın adayları arasında yer alan 7 önemli kadın, kadınların gücünü ve etkisini her alanda hissettirmiş isimlerdi. Ancak, yaptıkları çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken ve toplumu derinden etkileyen bir isim, "Yılın Sembol Kadını" seçildi. KızlarSoruyor topluluğu tarafından 10 Binden fazla oyla seçilen sembol isim, kadınların eğitim ve kariyer hayatında ilham vermek için büyük adımlar atan biri oldu.

Birce Akalay Yılın İlham Veren Sembol Kadını Seçildi

Her biri kendi alanında büyük başarılara imza atan, toplumu pozitif yönde dönüştüren 7 muhteşem kadının arasından sadece biri seçilecekti. Ve sonunda, yıllardır Türkiye'ye ışık saçan, kadın hareketlerinin sesi olan rolleriyle öne çıkan bir isim bu onura layık görüldü: Birce Akalay!

KızlarSoruyor tarafından "Yılın İlham Veren Kadını" seçilenBirce Akalay, mücadeleci ruhu, sevgi ve empatiyle dolu projeleriyle, toplumsal değişimi cesaretle destekleyen duruşuyla, yılın sembol kadını oldu.

Ankette aday olan isimler ve oy dağılımları şöyle oldu.

● Birce Akalay: %40 Kadın hareketini ve sistemdeki adaletsizleri oynadığı rollerde öne çıkaran bir isim.

● PQueen: %26 Akran zorbalığına karşı bilinçlendirme çalışmalarıyla gündemde yer alan bir isim.

● Demet Evgar: %8 Bahar dizisindeki karakteriyle kadınların gücünü gözler önüne seren BM Barış Elçisi.

● Ala Tokel: %8 6 Şubat depreminden etkilenenlere eğitim ve istihdam desteği sağlayan bir isim.

● Gupse Özay: %7 Kadınların hayatta yaşadığı zorlukları mizahi bir dille anlatarak empati sağlatan bir isim.

● Feyza Altun: %6 Kadınlarla ilgili konularda halkta farkındalık oluşturmak için çalışan bir avukat.

● Müge Anlı: %5 Sevgi İzi ve tekerlekli sandalye projeleri ile toplumun farklı kesimlerine ulaşarak yardımcı olan bir isim.