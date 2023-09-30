76.000 Dolar Kazanmak Bu Kadar Kolay! Bu Köye Yerleşmeniz Yeter

Son yıllarda köylerden büyükşehirlere doğru yaşanan göç dalgası, çeşitli önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye'de de sıklıkla karşılaşılan bu durum, diğer ülkelerde de mevcut olup çözüm arayışlarını beraberinde getiriyor. Şimdi bu köye yerleşene devlet 76.000 Dolar ödüyor.

Albinen Köyüne Özel Teşvik: 76 Bin Dolar!

İsveç hükümeti, nüfusun hızla azaldığı Albinen köyü için özel bir teşvik programını hayata geçirdi. Bu programa göre, köye yerleşmeyi düşünen ailelere kişi başına düşen miktarla birlikte toplamda 76 bin dolar ödeme yapılacaktır. Özellikle 4 kişilik bir aile göz önüne alındığında, yetişkinler için 25 bin ve çocuklar için 10 bin İsviçre Frank'ı ödeme yapılacaktır.

Kampanyaya Katılmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların birtakım şartları yerine getirmesi gerekmektedir: