7 emin araç ihalesi ne zaman? Yediemin araç ihalesi Uyap araç satışı giriş

Yedieminlerdeki hacizli mallar bugün itibarıyla satışa çıkarıldı. Hali hazırda yediemin otoparklarında 700 bin satılabilir durum olan araç bulunuyor. Bu araçların piyasa değerine göre %10 ila %15 daha düşük fiyatlarla satışa sunulacağı ifade ediliyor. Peki Yediemin hacizli araç nasıl alınır, şartları neler? Yediemin nedir? İşte detaylar...

700 BİN ARAÇ SATILABİLİR DURUMDA

Alınan bilgiye göre bugün Türkiye'deki yediemin otoparklarında 2,2 milyon adet hacizli araç bulunduğu kaydedilirken, şartlara uyan ve ihale ile satılacak olan araç sayısının bir milyon civarında olduğu belirtildi.

VERGİ DE TAHSİL OLACAK

Yapılacak olan düzenleme ile hem hurda araçların değerlendirilmesi hem de kullanılabilir durumdaki araçların satışı sağlanacak. Böylece devlet icraya verilen araçların üzerinde biriken yüksek miktardaki Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni, borçlu da alacağını tahsil etmiş olacak. Piyasa hareketliğinden dolayı yastık altı tabir edilen birikimler ekonomiye kazandırılacak, tamir, bakım ve yedek parça gibi ihtiyaçlar sebebiyle de oto sanayi sektörü canlanacak.

YEDİEMİN HACİZLİ ARAÇ NASIL ALINIR? İHALE UYAP'TAN YAPILACAK

Araçların Uyap e-Satış platformu üzerinden ihale edilmesi bekleniyor.

İhalelere girmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ihaleye konu olan mal için belirlenen tutarın teminat olarak yatırılması yeterli olacak.

Aracın satın alınamaması durumunda ise bu teminatlar iade edilebiliyor. Satın alınması durumunda ise kanunun belirttiği şekilde ödemeler gerçekleştirilerek devir alınacak.