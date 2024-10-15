3.250 TL’den Başlayan Sonbahar Rotaları... Türkiye’nin dört bir yanında doğal güzelliklerin ortaya çıktığı sonbahar mevsimi, eşsiz manzaralarıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor. Türkiye’nin lider seyahat sitesi ENUYGUN, kışa girmeden önce huzur ve sakinlik arayanlar için Bolu Yedigöller’den Karabük Yenice Ormanları’na kadar uzanan, ülkemizin en gözde manzaralarına sahip sonbahar rotalarını listeledi. Sonbahara giriş yaptığımız bugünlerde, Türkiye’nin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eşsiz manzaralar kendini göstermeye başlıyor. Sonbahar sakinliğinin tadını çıkarıp, doğanın güzellikleriyle ruhunuzu dinlendirebileceksiniz. Türkiye’nin lider seyahat sitesi Enuygun.com, ülkemizin eşsiz manzaralara sahip sonbahar rotalarını sıraladı. Yedigöller Ülkemizin zengin ormanlık alanlarından biri olan Bolu'daki Yedigöller, sonbahar güzelliklerinin görülebileceği en özel lokasyonların başında geliyor. Adını, içinde bulunan yedi gölden alan bu bölge, sonbaharda kızaran ve sararan yapraklarıyla göz alıcı bir renk cümbüşü oluşturuyor. Göllerin çevresindeki patikalar ise özellikle yürüyüş yapmayı sevenler için oldukça uygun. Kamp, trekking ve bisiklet aktivitelerinin yanı sıra milli park içerisinde piknik yapmak da mümkün. Uygun fiyatlı bir sonbahar tatili için Yedigöller’de kamp yapabilir ya da Yedigöller ve çevresinde gecelik 3.442 TL’den başlayan fiyatlarla bungalov otellerde konaklamayı tercih edebilirsiniz. Abant

Abant Gölü, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla sonbahar tatilleri için popüler bir lokasyon. Sonbaharda gölün etrafındaki ağaçların sarı ve kırmızı tonları, manzarayı daha da etkileyici hale getiriyor. Özellikle uygun fiyatlı günübirlik gezi imkanlarıyla da ön plana çıkan Abant’ta göl çevresinde yürüyüş yapabilir, bisiklet kiralayarak çevreyi keşfedebilirsiniz. Türkiye’nin en muhteşem manzaralarına tanık olabileceğiniz bu doğa harikası yerde sandal gezintileri de yapmak mümkün. Seyahatiniz sırasında Abant Tabiat Parkı'nda fotoğraf çekmeyi unutmayın. Burası her köşesiyle unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir doğa cenneti. Sapanca Göl ve çevresindeki doğal güzellikleriyle ünlü Sapanca, İstanbul’a yakınlığı sayesinde sonbaharda sıkça tercih edilen destinasyonlardan biri. Sapanca Gölü’nde yürüyüş yapabilir, bisikletle keşfe çıkabilir ya da tekne turu ile gölün sakinliğinin keyfini sürebilirsiniz. Bölgede, çeşitli doğa aktiviteleri sunan konforlu oteller ve birçok bungalov seçeneği de mevcut. Sessizliği ve tertemiz havasıyla Sapanca, ister yalnız ister kalabalık tatiller için ideal bir seçenek. Sapanca’da iki kişilik gecelik konaklama fiyatları ise 3.250 TL’den başlıyor. Maşukiye Doğanın kalbinde yer alan Maşukiye, İstanbul’a yakınlığıyla günübirlik gezilerin popüler duraklarından biri. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Maşukiye, doğal ortama uyumlu alabalık restoranları ve kır bahçeleriyle sonbahar için ideal bir rota sunuyor. Bölgede, şelaleler ve dereler eşliğinde yapacağınız yürüyüşler, sizi stresten arındıracak. Ayrıca Maşukiye’deki tesislerde organik kahvaltılar ve yerel lezzetlerin keyfini çıkarabilirsiniz.