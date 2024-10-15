3.250 TL’den Başlayan Sonbahar Rotaları
3.250 TL’den Başlayan Sonbahar Rotaları... Türkiye’nin dört bir yanında doğal güzelliklerin ortaya çıktığı sonbahar mevsimi, eşsiz manzaralarıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor. Türkiye’nin lider seyahat sitesi ENUYGUN, kışa girmeden önce huzur ve sakinlik arayanlar için Bolu Yedigöller’den Karabük Yenice Ormanları’na kadar uzanan, ülkemizin en gözde manzaralarına sahip sonbahar rotalarını listeledi.
3.250 TL’den Başlayan Sonbahar Rotaları... Türkiye’nin dört bir yanında doğal güzelliklerin ortaya çıktığı sonbahar mevsimi, eşsiz manzaralarıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor. Türkiye’nin lider seyahat sitesi ENUYGUN, kışa girmeden önce huzur ve sakinlik arayanlar için Bolu Yedigöller’den Karabük Yenice Ormanları’na kadar uzanan, ülkemizin en gözde manzaralarına sahip sonbahar rotalarını listeledi.
Sonbahara giriş yaptığımız bugünlerde, Türkiye’nin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eşsiz manzaralar kendini göstermeye başlıyor. Sonbahar sakinliğinin tadını çıkarıp, doğanın güzellikleriyle ruhunuzu dinlendirebileceksiniz. Türkiye’nin lider seyahat sitesi Enuygun.com, ülkemizin eşsiz manzaralara sahip sonbahar rotalarını sıraladı.
Yedigöller
Ülkemizin zengin ormanlık alanlarından biri olan Bolu'daki Yedigöller, sonbahar güzelliklerinin görülebileceği en özel lokasyonların başında geliyor. Adını, içinde bulunan yedi gölden alan bu bölge, sonbaharda kızaran ve sararan yapraklarıyla göz alıcı bir renk cümbüşü oluşturuyor. Göllerin çevresindeki patikalar ise özellikle yürüyüş yapmayı sevenler için oldukça uygun. Kamp, trekking ve bisiklet aktivitelerinin yanı sıra milli park içerisinde piknik yapmak da mümkün. Uygun fiyatlı bir sonbahar tatili için Yedigöller’de kamp yapabilir ya da Yedigöller ve çevresinde gecelik 3.442 TL’den başlayan fiyatlarla bungalov otellerde konaklamayı tercih edebilirsiniz.
Abant
Abant Gölü, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla sonbahar tatilleri için popüler bir lokasyon. Sonbaharda gölün etrafındaki ağaçların sarı ve kırmızı tonları, manzarayı daha da etkileyici hale getiriyor. Özellikle uygun fiyatlı günübirlik gezi imkanlarıyla da ön plana çıkan Abant’ta göl çevresinde yürüyüş yapabilir, bisiklet kiralayarak çevreyi keşfedebilirsiniz. Türkiye’nin en muhteşem manzaralarına tanık olabileceğiniz bu doğa harikası yerde sandal gezintileri de yapmak mümkün. Seyahatiniz sırasında Abant Tabiat Parkı'nda fotoğraf çekmeyi unutmayın. Burası her köşesiyle unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir doğa cenneti.
Sapanca
Göl ve çevresindeki doğal güzellikleriyle ünlü Sapanca, İstanbul’a yakınlığı sayesinde sonbaharda sıkça tercih edilen destinasyonlardan biri. Sapanca Gölü’nde yürüyüş yapabilir, bisikletle keşfe çıkabilir ya da tekne turu ile gölün sakinliğinin keyfini sürebilirsiniz. Bölgede, çeşitli doğa aktiviteleri sunan konforlu oteller ve birçok bungalov seçeneği de mevcut. Sessizliği ve tertemiz havasıyla Sapanca, ister yalnız ister kalabalık tatiller için ideal bir seçenek. Sapanca’da iki kişilik gecelik konaklama fiyatları ise 3.250 TL’den başlıyor.
Maşukiye
Doğanın kalbinde yer alan Maşukiye, İstanbul’a yakınlığıyla günübirlik gezilerin popüler duraklarından biri. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Maşukiye, doğal ortama uyumlu alabalık restoranları ve kır bahçeleriyle sonbahar için ideal bir rota sunuyor. Bölgede, şelaleler ve dereler eşliğinde yapacağınız yürüyüşler, sizi stresten arındıracak. Ayrıca Maşukiye’deki tesislerde organik kahvaltılar ve yerel lezzetlerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Amasra
Tarihi dokusuyla ön plana çıkan Amasra, sonbahar aylarında sunduğu doğal güzelliklerle Batı Karadeniz’in cazibe merkezlerinden biridir. Görkemini hala koruyan Amasra Kalesi ve bölgenin önemli seyir noktalarından biri olan Bakacak Tepesi, Amasra’nın büyüleyici manzarasını gözler önüne serer. Fotoğrafçıların sıkça ziyaret ettiği bu şirin ilçede, Ahatlar Tabiat Parkı’nın temiz havasında yürüyüş yapabilir, bölgenin simgesi haline gelen oymacılık sanatının incelikle işlendiği el yapımı ahşap ürünleri ve mısır kabuklarından yapılan süs eşyalarını bulabileceğiniz Çekiciler Çarşısı’nı keşfedebilirsiniz. Tarihi evleri, Kuşkayası Yol Anıtı, Direkli Kaya gibi eşsiz yapılar Amasra’nın geçmişine ışık tutarken, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi de bölgenin zengin tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunar.
Yenice Ormanları
Karabük’e yaklaşık 30-35 dakika mesafede bulunan Yenice Ormanları, Türkiye’nin en büyük ve en etkileyici ormanlık alanlarından biri olarak bilinir. Zengin biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatıyla dünya çapında sayılı ormanlar arasında yer alan bu büyüleyici bölgede yapacağınız yürüyüşler, unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlar. Yenice Ormanları’na gitmişken mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Darıyazısı, Şekermeşe, Sorgun Yaylası ve Eğriova Göleti bulunuyor. Doğayı izlemek için yanınıza bir kamp sandalyesi almayı ihmal etmeyin, huzurla oturup keyfini çıkarabileceğiniz harika bir nokta mutlaka bulacaksınız.