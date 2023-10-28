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Cumhuriyet'in 100.Yılı İçin Özel Koreografi

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Cumhuriyet'in 100.Yılı İçin Özel Koreografi
Bünyesinde 10 milli sporcusu bulunan Olimpik 2023. Artistik Buz Pateni kulübü 50 kişilik kadrosuyla 29 Ekim Cumhuriyetin 100.Yıl kutlaması koreografisini İBB Silivrikapı buz pistinde gerçekleştirdiler.

Bünyesinde 10 milli sporcusu bulunan Olimpik 2023 Artistik Buz Pateni kulübü 50 kişilik kadrosuyla 29 Ekim Cumhuriyetin 100.Yıl kutlaması koreografisini İBB Silivrikapı buz pistinde gerçekleştirdiler.

Hedefleri minikler yaklaşık 100 kişilik minik kadrosu haftanın 3 günü çalışmalara 12 kişilik öğretim kadrosuyla yeni Artistik Buz Patencisi yetiştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyorlar.

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