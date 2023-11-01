2,5 TL madeni para geliyor

1989’DA TEDAVÜLDEN KALDIRILDI

Hazırlıklarını tamamlayan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 2.5 TL'lik yeni madeni paraları basmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan onay beklediği, onayın gelmesinin ardından paraların kısa sürede basılarak tedavüle çıkarılacağı öğrenildi. 2.5 TL'lik madeni paralar en son 34 yıl önce, 1989 yılında tedavülden kaldırılmıştı.