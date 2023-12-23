230 çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı

Ankara Ulus Rotary Kulübü’nün “Geleceğimiz Soğukta Kalmasın” projesi kapsamında, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden etkilenen Malatya’da kış mevsiminin öncesinde ihtiyaç sahibi 230 çocuğa mont ve bot sağlandı.

İhtiyaç sahiplerine katkı vermeye devam edeceklerini kaydeden Ankara Ulus Rotary Kulübü Başkanı Şükrü Karabulut, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. İkinci yüzyıla, aynı gurur ve coşkuyla girdik. Hayata geçirdiğimiz projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Yeni projeleri hayata geçiyor

Ankara Ulus Rotary Kulübü olarak bugüne kadar yapılan başarılı projelere yenilerini eklemeye devam ettiklerini anlatan Başkan Şükrü Karabulut, bu yılın dönem temasının “Dünyaya Umut Ol” olduğunu açıklayarak, yeni dönem projeleri arasında, anne ve çocuk sağlığı, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, temiz su ve hijyen, çevreyi koruma ve destekleme, ekonomik ve toplumsal kalkınma, temel eğitim ve okuryazarlık gibi konuların yer aldığını sözlerine ekledi.