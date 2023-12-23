  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. 230 çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı

230 çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı

Yayınlanma:
230 çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı
Cumhuriyet’in 100. Yılında, Malatya’da 230 çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı.

Ankara Ulus Rotary Kulübü’nün “Geleceğimiz Soğukta Kalmasın” projesi kapsamında, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden etkilenen Malatya’da kış mevsiminin öncesinde ihtiyaç sahibi 230 çocuğa mont ve bot sağlandı.

İhtiyaç sahiplerine katkı vermeye devam edeceklerini kaydeden Ankara Ulus Rotary Kulübü Başkanı Şükrü Karabulut, şunları söyledi:

sukru-karabulut.jpg

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. İkinci yüzyıla, aynı gurur ve coşkuyla girdik. Hayata geçirdiğimiz projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Yeni projeleri hayata geçiyor

Ankara Ulus Rotary Kulübü olarak bugüne kadar yapılan başarılı projelere yenilerini eklemeye devam ettiklerini anlatan Başkan Şükrü Karabulut, bu yılın dönem temasının “Dünyaya Umut Ol” olduğunu açıklayarak, yeni dönem projeleri arasında, anne ve çocuk sağlığı, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, temiz su ve hijyen, çevreyi koruma ve destekleme, ekonomik ve toplumsal kalkınma, temel eğitim ve okuryazarlık gibi konuların yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yaşam
Tina ve arkadaşlarından ampute depremzede çocuklara destek
Tina ve arkadaşlarından ampute depremzede çocuklara destek
Şampiyonlar Ligi açılışı gibi…
Şampiyonlar Ligi açılışı gibi…
Makyaj Nasıl Yapılır? Melis İlkkılıç İle Makyaj Yapmanın Sırları
Makyaj Nasıl Yapılır? Melis İlkkılıç İle Makyaj Yapmanın Sırları
Astrolog Gamze'den 18 Aralık - 24 Aralık 2023 haftası burç yorumları
Astrolog Gamze'den 18 Aralık - 24 Aralık 2023 haftası burç yorumları
Magic Christmas Market 21 Aralık'ta başlıyor
Magic Christmas Market 21 Aralık'ta başlıyor
Astrolog Michaela Astro'tan yılbaşı ritüelleri
Astrolog Michaela Astro'tan yılbaşı ritüelleri
Yılbaşı Geliyor, Şimdi Masa Kurallarını Öğrenmek Gerek
Yılbaşı Geliyor, Şimdi Masa Kurallarını Öğrenmek Gerek