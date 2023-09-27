2024 Yılında Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? 2024 Yılı Dini Özel Günler ve Kandil Tarihleri
2024 Yılında Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? 2024 Yılı Dini Özel Günler ve Kandil Tarihleri. Üç aylar olarak bilinen dini müstesna dönem her yıl Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. 2024 yılında bu önemli ayların ne zaman başlayacağına dair bilgileri, haberimizin detaylarında sizler için derledik.
Üç Aylarının Başlangıç Tarihleri
Recep Ayının İlk Günü: 12 Ocak 2024 Cuma
Bu mübarek ayın başlangıcı, dini takvime göre 12 Ocak Cuma gününe denk geliyor.
Şaban Ayının Başlangıç Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar
Recep ayını takiben gelen Şaban ayı, 11 Şubat 2024'te Pazar günü idrak edilmeye başlanacak.
Ramazan Ayının Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Faziletli bir ay olan Ramazan, 2024 yılında 11 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
2024 Yılı Dini Özel Günler ve Kandil Tarihleri
Recep Ayı Özel Günleri:
- 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
- 12 Ocak Cuma: Recep Ayının Başlangıcı
Şaban Ayı Özel Günleri:
- 6 Şubat Salı: Mirac Kandili
- 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
Ramazan Ayı Önemli Günleri:
- 11 Mart Pazartesi: Ramazan Ayının Başlangıcı
- 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefesi
- 10-12 Nisan: Ramazan Bayramı (1., 2. ve 3. günler)
Kurban Bayramı ve Diğer Dini Günler:
- 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı Arefesi
- 16-19 Haziran: Kurban Bayramı (1., 2., 3. ve 4. günler)
- 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
- 16 Temmuz Salı: Aşure Günü
- 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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