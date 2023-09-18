18 Yaş Altında Olanlar Dikkat! Kimlik ve Ehliyetlerde Yeni Dönem: İşte Bilinmeyen Tüm Detaylar

Teknoloji sayesinde artık yaşam daha pratik hale geliyor. Ehliyet ve kimlik kartlarını bir araya getiren "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile yeni bir dönem başlıyor. Uygulama ile ehliyet bilgileri artık kimlik kartlarına da yüklenebilecek.

Herkesin Bilmediği Yöntem

21 Ekim 2020 tarihinden bu yana devreye alınmış olmasına rağmen, bu uygulamadan çok kişinin haberi olmadığı görülüyor. Bu uygulama ile ehliyet ve kimlik kartları tek bir kart üzerinde toplanabiliyor.

Ehliyet ve Kimlik Nasıl Birleştirilir?

Ehliyetini kimlik kartı ile birleştirmek isteyen vatandaşlar için gerekli belgeler şunlar:

Yeni kimlik kartı

Eski ehliyet (eğer varsa)

Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Randevu belgesi

Randevu İşlemleri

Tüm işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Randevular için Alo 199 Çağrı Merkezi veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi kullanılabiliyor.

Ücretsiz Dönüşüm

Bu yeni dönemde ehliyet ve kimlik kartlarını birleştirmek ücretsiz. Yani, vatandaşlar bu uygulamadan yararlanırken ekstra bir ücret ödemiyorlar.