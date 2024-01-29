145 Ülkeye Vizesiz Yolculuk Mümkün mü ? Nasıl gidilir ?

En az 185, en fazla 194 ülkeye vizesiz gidebilmek için, dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip 34 ülkeden birinin vatandaşı olmanız gerekiyor. Bu ülkelerin vatandaşı olmasanız bile tam 145 ülkeye vizesiz uçma imkanınız var.

OKYANUSTA 2 ADA ÜLKESİ

Peki nasıl?

Bunun için, okyanuslarda gözlerden uzak iki ada ülkesinin vatandaşı olmanız yeterli.

Abide Gülel’in kurucusu olduğu Gülel Hukuk Bürosu ile Dublin, Dubai ve İstanbul’da ofisi bulunan Vancis Capital arasında imzalanan iş ortaklığı sayesinde, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz giriş hakkı veren St. Lucia ve Vanuatu ülkelerinden vatandaşlık alımı hizmeti başladı.

Abide Gülel, bu önemli gelişme hakkında şu bilgileri verdi:

“Saint Lucia, Karayipler’de bir ada ülkesi. Saint Lucia vatandaşlığına toplamda bir kişi için 117 bin Amerikan Doları paket program ödemesi yapılarak İngiliz pasaportunun sağladığı imkanlara sahip Saint Lucia pasaportuna sahip olunabiliyor. Saint Lucia pasaportu Birleşik Krallık ve Schengen bölgesi de dahil olmak üzere 145 ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlıyor. Bunun yanında Avustralya ve Kanada için e-vize imkânı sağlayan bir ülke pasaportu. Ödenen vatandaşlık programı ücreti, ülkeye yapılacak bağış niteliğinde. Başvuru 8 ila 12 ay içerisinde sonuçlanmakta ve başvurucular pasaportlarını alabilmekte. İki aşamalı bir süreç gerçekleştirilmekte olup ödenen bağış miktarının büyük kısmı, ikinci aşamaya geçebilen adaylar tarafından ödenmekte. Adayların ikinci aşamaya geçebilmesi için gerekli olan en önemli belge ise bulunduğu ülkede sabıka kaydı olmaması ve internet aramalarındaki itibarı. Aynı zamanda İngiltere vize başvurusunun da reddedilmemiş hatta mümkünse geçerli bir vizesinin olması, parasının kaynağını da gösterebilmesi önem arzediyor.

VANUATU, RUS VE TÜRK VATANDAŞLARINA DAHA UYGUN

Vanuatu ise Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan, vergi avantajı ile tanınan bir ada ülkesi. Vanuatu başvuru programının en büyük avantajı, diğer programlara göre daha kısa sürede sonuçlanması. Tüm süreç 2-3 ay içerisinde tamamlanmakta. Toplamda 135 bin Amerikan Doları bağış ile Vanuatu pasaportuna sahip olunabiliyor. Ödenen paket program ücreti, ülkeye yapılacak bağış niteliğinde. Vanuatu programı, özellikle Rus veya Türk vatandaşlarının daha kolay tercih edebileceği bir program. Saint Lucia pasaportuna göre daha az sayıda ve Schengen bölgesinin dahil olmadığı bir pasaport türü. Yine bulunduğu ülkede sabıka kaydının olmaması başvurucu açısından önem arzediyor.”