13. Mücevher Tasarım Yarışmasının kazananları belirlendi

'Next Horizon' temalı gelecekten aldığı ilhamı ve hayal gücünü mücevherle buluşturan tasarımların yer aldığı yarışmada ödüller dün akşam İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye’nin farklı illerinden katılımcıların olduğu 400 başvurudan yarışmada ilk üçe giren tasarımlardan birincilik ödülünü Ebru Demiral 'Next-Art' adlı tasarımıyla MİB Başkanı Burak Yakın’ın elinden, ikincilik ödülünü Esra Erciyes 'Sonsuzluğun Sırrı' adlı tasarımıyla MİB Başkan Yardımcısı Ayhan Güner’in elinden üçüncülük ödülünü de Sedra Mamou 'Digi Wallet' adlı tasarımıyla MİB Başkan Yardımcısı Gürkan Merim’in elinden aldı.

Yarışmada İlk Ona Giren Tasarımcılar Plaketlerini Aldı

Yarışmanın jüri üyeliğini yapan Arsen Yarman, Siren Ertan, Arzu Kaprol, Fatoş Altınbaş, Meral Tahincioğlu Peltekçi & Aylin Tahincioğlu, Nur Bilen Yavuzer, Sebastien Renault, Prof. Dr. Sibel Kılıç, Surmak Susmak gibi alanında birbirinden değerli isimler finalistleri büyük bir titizlikle seçti. Finale kalan 10 tasarımcı Abdil Saraçoğlu, Aşkım Nehir Ünal Aslan, Ayşen Tokluoğlu, Ebru Demiral, Emrah Önal, Esra Erciyes, Güneş Uçar, Rabia Yılmaz, Sedef Biricik, Sedra Mamou’nun tasarımları Abdil Saraçoğlu Jewellery, Veli Gold, Assos, Geras Kuyumculuk, Edde Mücevher, Yön Kuyumculuk, Pina Gold & Zincir, Storks Diamond, Melike Gold, Lavin’in destek ve katkılarıyla hayata geçirildi. Finalistler ve destekçi markalara plaketleri takdim edildi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın duygularını: “Merkezinde insan olan sektörümüz altını, pırlantayı, yakutu bin bir emek ve özenle işler, maddi ve manevi yüksek değerli mücevherleri üretir. Bizler bu üretimin her aşamasındaki insanı biliriz. Bütün o değerli taşlara ve metallere verilen şekiller tasarımla başlar. Burada bize gurur veren genç arkadaşlarımızın hayal güçlerinin, tasarım yeteneklerinin, yaratıcı zekalarının ürünü olan tasarımlar mücevherin özüdür. Sonrasında ustalarımız bunları mücevhere dönüştürür. Bugün de birbirinden değerli tasarımlarıyla yarışmamıza katılan gençlerimiz bizleri gururlandırdı. Hepsini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." sözleriyle dile getirdi.

Mesleğe ömrünü adayan ustalardan Halit Özyurt’a plaketini MİB Başkanı Burak Yakın, Nişan Muratoğlu’na da MİB Başkan Yardımcısı Ayhan Güner takdim etti. Jüri üyeleri de plaketlerini MİB Başkanı Burak Yakın, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve MİB Yönetim Kurulu üyelerinden aldı.

Yarışmaya katılan tasarımcıların eserleri defileyle sergilendi. Eserleri sergileyen mankenler İnvidia & xclsv marka imzalı kıyafetle podyuma çıktılar.